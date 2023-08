Pediatres padomi, kā mazināt trauksmi pirmajās skolas dienās

Un nav tā, ka skolas sākumu puikas gaida ar nepacietību. Pāris nedēļu pirms 1. septembra abiem jau sākusies trauksme – vecākais dēls, pēc bezrūpīgi pavadītās vasaras nevēloties atgriezties skolā, kļuvis nemierīgs un uzvilkts, ir viegli aizkaitināms, brīžam pat dusmīgs un nikns uz visu pasauli, viņam izmainījušies arī ēšanas un gulēšanas paradumi, savukārt jaunākais, kurš nupat atvadījies no saviem bērnudārza draugiem, tagad ir man kā pielipis, pieprasot pastiprinātu uzmanību, un ir neapmierināts un raudulīgs, ja to nesaņem tik daudz, cik vēlētos.

Olivers ir bažīgs par gaidāmo skolā – kā sadraudzēties ar jaunajiem klasesbiedriem. Viņš pēkšņi sūdzas par vēdersāpēm, kas, visticamāk, ir psihosomatisks simptoms – domāju, ka emocionālais distress dēlam izpaužas fizisku simptomu veidā. Man tas ir labi saprotams, jo es atceros gan savu bērnības satraukumu pirms skolas sākuma, gan stresa taureņus vēderā, abas reizes atgriežoties darbā pēc garā dekrēta atvaļinājuma.

Es arī apzinos – lai bērni nomierinātos, lai trauksmes simptomi mazinātos, arī mums, vecākiem, ir nepieciešams saglabāt mieru un radīt sajūtu, ka ar visām grūtībām varēsim tikt galā. Un likt saprast, ka jebkura jauna darbība, tostarp skolas sākšanās, tikai sākumā ir grūta – pēc tam kļūs vieglāk, un būs pat aizraujoši.

Mēs ģimenē jau pamazām sākam domāt, kā labāk sagatavoties skolai, kas sāksies jau šīs nedēļas beigās. Pirmkārt, esam atsākuši bērnudārza/skolas gada režīmu: ejam laikus gulēt, lai no rīta agrāk varam pamosties. Otrkārt, jau esam bijuši vizītē pie pediatres Sanitas Mitenbergas uz vispārējo veselības apskati pirms skolas. Es, protams, viņai pasūdzējos par trauksmi, kas jūtama pirms skolas un kas, visticamāk, izpaudīsies arī pirmajās nedēļās, sākot mācības.

Jautāju pēc padoma, kas mums, vecākiem, būtu jāņem vērā, lai mazie mācību sezonā justos labi, un daktere atteica, ka, pirmkārt, svarīgs ir miegs, jo tas palīdz attīstīties stabilai nervu sistēmai. Sākumskolas vecuma bērniem tās ir 9–12 stundas miega. Savukārt miega trūkums pavisam noteikti mazinās bērnu koncentrēšanās un uztveres spējas. Nogurušam organismam būs arī daudz grūtāk turēties pretī dažādiem vīrusiem un var nākties biežāk slimot.

Otrkārt, ir jānodrošina samērīga fiziskā slodze – nevajadzētu aizrauties ar pārmērīgi daudz interešu izglītības pasākumiem, jo, ja bērnam ir pārāk liels nogurums, tad arī sāk rasties veselības problēmas. Treškārt, vajadzētu turēties pie noteikta dienas režīma un vismaz 30 minūtes pirms miega nelietot viedierīces.

Bet galvenais bērnam, kā uzsvēra daktere Sanita Mitenberga, ir vecāku mīlestība – ir svarīgi, lai vecāki katru dienu vismaz 20 minūtes pavada laiku ar bērnu kvalitatīvi, kopā, aci pret aci. Apvaicājas, kā bērns jūtas, kā viņam pagājusi diena. Bērniem ir vajadzīga vecāku mīlestība, uzklausīšana, un to vajag darīt kontaktā ar mazo, nevis pa ceļam uz mājām, braucot mašīnā.

Uz jautājumu, vai ar vasarā uzņemtajiem vitamīniem un minerālvielām no ogām un saules var pietikt visai ziemai, daktere atteica, ka vasarā nav iespējams pieēsties tik daudz ogu, lai ziemā nevajadzētu uzņemt dzelzi, C un citus vitamīnus. Bet, kas attiecas uz D vitamīnu, tas būtu jālieto visu gadu, jo tas ir ļoti svarīgs imunitātes uzturētājs un nozīmīgs laikā, kad bērna skelets aug un attīstās. D3 vitamīnu vajadzētu lietot regulāri un vecumam atbilstošā devā, kas skolēniem ir no 600SV–2000SV.

Daktere uzsvēra, ka arī omega-3 taukskābes ieteicams lietot visu gadu. Jo omega-3 taukskābes (eikozapentaēnskābe un dokozaheksaēnskābe, EPS un DHS), atgriežoties pēc vasaras brīvdienām, ir ļoti svarīgas – sākoties skolas gaitām, ir daudz izmaiņu, laiks atpūtai ir ierobežots, ir mazāk laika būt svaigā gaisā, un tas rada papildu nogurumu. Tāpēc, lai uzlabotu koncentrēšanās spējas un nodrošinātu smadzeņu darbību, ir ļoti svarīgi uzņemt omega-3 taukskābes. Tās ne vien palīdz bērna smadzenēm labāk strādāt, uzlabo atmiņu un spēju noturēt uzmanību, atvieglojot mācīšanās procesu, bet arī līdzsvaro impulsivitāti un hiperaktivitāti. Omega-3 taukskābes arī pozitīvi ietekmē redzes attīstību un atbalsta organisma imūnsistēmas darbību kopumā.

Kā vērtīgāko omega-3 taukskābju avotu daktere Sanita Mitenberga saviem pacientiem iesaka krila eļļu, kuras sastāvā ir fosfolipīdi, B4 vitamīns un astaksantīns, un tā nodrošina EPS un DHS tiešu uzsūkšanos smadzenēs. Ir vairāki zinātnieku un mediķu argumenti, kāpēc tieši krila eļļa ir iedarbīgākais omega-3 avots, jo tās dabiskā fosfolipīdu forma organismam ir daudz saprotamāka, tāpēc tas nekavējoties spēj uzņemt un izmantot šīs taukskābes savā labā. Turklāt pateicoties fosfolipīdiem, krila eļļa spēj pacelt omega-3 taukskābju līmeni asinīs pat augstāk nekā zivju eļļa.

Dakteres favorīts ir LYL love your life® krila eļļa, ko viņa pati lieto un ir pārliecinājusies par šī produkta efektivitāti. Viņu pārliecina fakts, ka produkta sastāvs ir balstīts pētījumos un ir no dabiskām sastāvdaļām. Bērniem daktere iesaka LYL Krill Oil KID lācīšus, kas ir 100% tīrs un dabisks produkts un satur visaugstvērtīgāko omega-3 taukskābju avotu – krila eļļu. Nesatur mākslīgās krāsvielas, garšvielas un ĢMO. Un, kas svarīgi, katrs augļu garšas krila eļļas lācītis nodrošina ne vien ar optimālo omega-3 taukskābju dienas devu, bet arī ir bagātināts ar bērna organismam ikdienā nepieciešamajiem vitamīniem D3, A, C un E.

Dakteres sniegtā informācija mani absolūti pārliecināja, tāpēc steidzos iegādāties abiem LYL Krill Oil želejas lācīšus. Puikas jau paši ik dienu atceras tos pieprasīt, jo lācīši ir ļoti garšīgi.

Lai zinību diena nāk ar mieru sirdī un prātā. Lai, atklājot un izzinot pasauli, mūsu bērniem katra diena skolā ir prieka, veiksmes un spēka pilna!

