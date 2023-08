Lai sirds nemet kūleņus

Devos pie savas ģimenes ārstes skaidrot, kas manai sirsniņai nepatīk. Un viņa apstiprināja manas bažas, ka sirds pārsitieni ir diezgan nopietna pazīme, ka nepieciešama rūpīga sirds izmeklēšana un, iespējams, pat jāārstē aritmija. Daktere sagatavoja nosūtījumus uz dažādiem izmeklējumiem un ieteica tikmēr papildus uzņemt C vitamīnu.

Pasaulē ir veikti daudzi pētījumi, kas apliecina, ka cilvēkiem, kuri ikdienā lieto papildus C vitamīnu, ir par 25 procentiem mazāks koronārās sirds slimības risks. Tajos novērtēta C vitamīna kā antioksidanta iespējamā labvēlīgā ietekme (tas aizsargā šūnas pret oksidatīvo stresu) sirds un asinsvadu slimību, tostarp koronārās sirds slimības, sirds mazspējas un citu nozīmīgu nevēlamu sirdsdarbības traucējumu profilaksē.[1]

Ģimenes ārste atgādināja, ka C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, ko cilvēka organisms pats neražo, tāpēc tā ir būtiska uztura sastāvdaļa. Interesanti, ka lielākā daļa augu un dzīvnieku var sintezēt C vitamīnu no D-glikozes un D-galaktozes, taču cilvēkiem un dažām dzīvnieku sugām (piemēram, pērtiķiem, jūrascūciņām, sikspārņiem un putniem) nav enzīma L-gulonolaktona oksidāzes, un tie nespēj radīt C vitamīna endogēnās formas. Šī iemesla dēļ cilvēkiem C vitamīns ir jāuzņem ar uzturu vai papildus jālieto uztura bagātinātāji. C vitamīns sniedz iespaidīgus ieguvumus veselībai, piemēram: palīdz stiprināt organisma dabisko aizsardzību, var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu (protams, cilvēkiem ar augstu asinsspiedienu nevajadzētu paļauties tikai uz C vitamīnu), var samazināt hronisku slimību risku, ievērojami samazina ZBL (sliktā) holesterīna līmeni un triglicerīdu līmeni asinīs, ir saistīts arī ar samazinātu išēmiska insulta risku.

Pētījumi liecina, ka C vitamīna papildus uzņemšana var palielināt antioksidantu līmeni asinīs līdz pat 30 procentiem un tādējādi samazināt hronisku slimību, piemēram, sirds slimību, risku, kas ir galvenais nāves cēlonis visā pasaulē.[2]

Palasīju internetā pieejamo informāciju par C vitamīnu, un izrādās, ka 2023. gadā veiktie jaunākie atklājumi apliecina, ka C vitamīns ir būtiska sirds un asinsvadu veselības sastāvdaļa, kas palīdz novērst aterosklerozes, hipertensijas un insulta risku.

C vitamīns dabiski atrodams svaigos dārzeņos, piemēram, brokoļos, zaļajos un sarkanajos piparos, tomātos, zaļajos lapu dārzeņos, ziedkāpostos un kāpostos. Ar C vitamīnu bagāti ir arī apelsīni, ananasi, papaijas, avenes, citroni, zemenes, ķirši, greipfrūti un arbūzi. Un tas ir plaši pieejams arī kā uztura bagātinātājs.[3]

Pirms vēl gaidu savu rindu uz sirds izmeklējumiem, papētīju sīkāk internetā pieejamo informāciju par sirds veselību. Izrādās, ka koronārā sirds slimība (KSS) ir galvenais sirdslēkmes un nāves cēlonis visā pasaulē. Tā rodas no koronāro artēriju slimības – aterosklerozes mazajos asinsvados, kas piegādā asinis sirdij. C vitamīns palīdz neitralizēt dažādas reaktīvās skābekļa sugas un pārstrādā šūnām svarīgos antioksidantus. Citiem vārdiem sakot, papildus C vitamīna uzņemšana mazina KSS risku.[4]

Ir arī pierādījumi no daudziem epidemioloģiskiem pētījumiem, kas liecina, ka liels augļu un dārzeņu patēriņš ir saistīts ar samazinātu sirds un asinsvadu slimību risku. Tas daļēji saistīts ar augļu un dārzeņu antioksidantu saturu, tomēr C vitamīna uzņemšana ar uzturu vien nepierāda samazinātu koronārās sirds slimības risku, jo svarīga ir uzņemtā C vitamīna deva – vismaz 500 mg dienā, kuru ir grūti uzņemt tikai ar pārtikas produktiem. [5]

Vēl esot ģimenes ārsta kabinetā, ieminējos, ka man nepatīk C vitamīna uztura bagātinātāji, jo bērnībā no tiem izmetās pumpas, bet vēlāk ir bijušas problēmas ar kuņģi. Daktere ieteica pamēģināt bezskābes formulas C vitamīnu (L-askorbīnskābi), piemēram, Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life® piedāvāto LYL premium C, kas ir organismam draudzīgs. LYLsmart™ kapsulas tehnoloģija nodrošina C vitamīna iedarbību visas dienas garumā – kapsula izšķīst pamazām astoņu stundu laikā, līdz ar to organisms uzņemto vitamīnu var maksimāli izmantot. Tādējādi tiek novērsts kuņģa kairinājums un citi iespējamie gremošanas trakta traucējumi, kā arī tiek samazināta alerģiskas reakcijas iespējamība.

Viss iepriekš minētais mani pārliecināja, un es devos uz aptieku. Arī farmaceite ieteica tieši LYL premium C. Sniedzot man maigas persiku krāsas kastīti, viņa pastāstīja, ka tas ir bagātināts arī ar bioflavonoīdiem – kvercetīnu, rutīnu un hesperidīnu –, kam piemīt pretvīrusu, antioksidējošas un pretiekaisuma īpašības. Zinošā farmaceite vēl noteica, ka kalcija L-askorbātam, kas veido LYLsmart™ formulu, ir ievērojami augstāka uzsūkšanās spēja nekā askorbīnskābei, ko parasti izmanto citi C vitamīna ražotāji. Man pašai ir svarīgi, ka LYL premium C nesatur konservantus, dzīvnieku valsts izejvielas un ir piemērots veģetāriešiem un vegāniem.

Lai arī vasara, līdzīgi kā mana sirsniņa, jau diemžēl ir “apmetusi kūleni”, mans garastāvoklis, ēdienkarti bagātinot ar papildu C vitamīnu, ir manāmi uzlabojies. Un vizīti pie kardiologa gaidu jau ar pavisam mierīgu sirdi.

