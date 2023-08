Psihobiotikas mierpilnai ikdienai

Atvaļinājums, ko baudīju pirms Jāņiem, jau aizmirsies, jo, kamēr kolēģi ķer savu vasaras brīvdienu sauli, mana slodze, pienākumi un darba stress tikai pieaug. Turklāt neizbēgami tuvojas septembris, un jāsāk domāt par trīs bērnu sagatavošanu skolas gaitām. Vizualizējot burzmu veikalos, man uznāk viegla nelabuma sajūta.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, aizvedu savu jaunāko atvasi pie ģimenes ārsta uz pirmsskolas obligāto veselības pārbaudi un pie reizes pasūdzējos dakterei par savu “negarastāvokli” – esmu galīgi iztukšota, bez spēka un depresīva.

Interesanti, ka viņa ieteica nevis lietot kādus spēcinošus vitamīnus, bet aiziet uz konsultāciju pie gastroenterologa, jo, iespējams, man nepieciešams sākt ar zarnu mikrobioma harmonizēšanu. Esot veikti daudzi pētījumi, kas pierāda, ka atsevišķu labo baktēriju jeb probiotiku uzņemšana, kas veido labvēlīgāku vidi mikrobiomā, var uzlabot garīgo veselību, mazinot stresu un palīdzot pret depresiju.

Līdz šim biju dzirdējusi, ka zarnu mikrobioms ietekmē gremošanas procesus, palīdzot sašķelt uzņemto uzturu, bet daktere pastāstīja, ka zinātnieki pētījumos ir apstiprinājuši, ka mikrobioms “sazinās” arī ar smadzenēm caur mikrobioma–zarnu–smadzeņu asi, ietekmējot prātu, jūtas un uzvedību. Bieži tiek konstatēti gan zarnu trakta, gan garīgie traucējumi, kas pastāv līdzās, un tas liecina par spēcīgu saikni starp centrālo nervu sistēmu un kuņģa un zarnu traktu. Daktere skaidroja, ka šīs attiecības ir divvirzienu – pastāv abpusēja smadzeņu un zarnu komunikācija – un ir pierādījumi, kas apstiprina, ka tieši zarnu mikrobiomam ir galvenā loma šajā sarunā.

Pētījumi liecina, ka izjaukts zarnu mikrobioma līdzsvars jeb disbakterioze ir saistīta ar vairākām garīgās veselības problēmām un psihiskiem stāvokļiem, tostarp trauksmi un depresiju.

Uzlabojot kuņģa un zarnu trakta veselību, mazinās šie nepatīkamie simptomi. Izrādās, tās ir ļoti konkrētas probiotikas, kas to spēj ietekmēt. Piemēram, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum un Lactobacillus helveticus spēj mazināt trauksmes līmeni, Bifidobacterium longum palīdz ārstēt depresiju, Lactobacillus reuteri ir baktērija ar pretiekaisuma iedarbību. Zinātnieki šīs baktērijas iedarbību atklāja pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, un tā var mazināt trauksmes sajūtu, samazinot stresa hormona līmeni. Lactobacillus casei ir vēl viena baktērija, kam ir antioksidanta un pretiekaisuma iedarbība, kas ievērojami samazina trauksmes simptomus.[1]

Palasīju internetā pieejamo informāciju par psihobiotikām un uzzināju, ka šis samērā jaunais termins attiecas uz probiotikām, ko lieto garīgās veselības problēmu risināšanai. “Tas neattiecas uz noteiktu probiotikas veidu, drīzāk to izmanto eksperti, kad probiotikas tiek pētītas vai tiek izmantotas garīgās veselības uzlabošanai,” norāda gastroenterologs Dr. Avanišs Agarvals (Dr. Avanish M. Aggarwal, ASV).

“Iemesls, kāpēc zarnas tiek sauktas par otrajām smadzenēm, ir lielais nervu daudzums tajās,” saka uztura psihiatre Dr. Uma Neidū (Uma Naidoo), grāmatas This Is Your Brain On Food autore. Viņa skaidro, ka galvenais nervs, kas savieno smadzenes un zarnas, ir klejotājnervs. Tas ir svarīgākais parasimpātiskās nervu sistēmas nervs, kam ir galvenā loma garastāvokļa regulēšanā, sirdsdarbības ātruma kontrolē, tas ietekmē gremošanu un imunitāti. “Zarnās veidojas serotonīns, dopamīns un GABA (gamma aminosviestskābe),” turpina Dr. Agarvals, atsaucoties uz trim neirotransmiteriem, kuriem ir galvenā nozīme garīgajā veselībā.

Ne Dr. Neidū, ne Dr. Agarvals neuzskata, ka psihobiotikas ir līdzeklis pret visām garīgās veselības problēmām, tomēr psihobiotikas var piedāvāt risinājumu gan garīgajai, gan fiziskajai veselībai, potenciāli uzlabojot gan gremošanu, gan garastāvokli, samazinot kognitīvo slimību, tostarp Alcheimera slimības, risku, kā arī spēcinot imūnsistēmu.

Lai gan psihobiotikas var būt noderīgas garīgās veselības atbalstam, abi eksperti norāda, ka tās nav līdzeklis pret visu. “Stresa samazināšana, kvalitatīvs miegs, regulāras fiziskās aktivitātes un pilnvērtīgs uzturs – tas viss ietekmē garīgo veselību,” uzsver Dr. Agarvals, piebilstot, ka psihobiotikas tikai papildina šo uzskaitījumu.[2]

Pēc ģimenes ārstes ieteikuma sazinājos ar gastroenteroloģi, Latvijas Jauno gastroenterologu biedrības biedri. Viņa apstiprināja ģimenes ārstes stāstīto par psihobiotikām un ieteica man lietot LYLBIOTIC, kas ir viņas un kolēģu atzīts augstas aktivitātes probiotiku komplekss, kas satur 28 miljardus deviņu sugu labās baktērijas, tostarp jau pieminētās Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus un Lactobacillus reuteri. Sastāvā esošās labās baktērijas ir bagātinātas ar prebiotiku Orafti® inulīnu, kas ir 100% augu izcelsmes, iegūts no cigoriņa saknes, un to ieteicamā dienas deva ir tikai viena kapsula.

Vēdera daktere īpaši uzsvēra, ka, izvēloties probiotikas, jāpievērš uzmanība tam, kāds ir kapsulas apvalks, jo ne visas labās baktērijas kapsulās ir aizsargātas no agresīvās kuņģa pH vides un tādējādi nevar nokļūt zarnās – īstajā vietā, kur tām ir jāaktivizējas. Arī tāpēc viņa saviem pacientiem iesaka LYLBIOTIC, jo patentētais DRcaps™ apvalks garantē baktēriju kultūru dzīvotspēju un ļauj tām aktivizēties tikai pēc nokļūšanas zarnās. Turklāt inovatīvais kapsulas veids un vielas izgatavošanas tehnoloģija nodrošina iespēju šīs labās baktērijas neturēt ledusskapī – tās var uzglabāt istabas temperatūrā līdz 25 0C grādiem un ērti paņemt līdzi, dodoties ikdienas gaitās.

Ar matemātiku esmu bijusi uz tu kopš skolas laikiem. Līdz ar to aptiekā aši konstatēju, ka šis vērtīgais probiotiku komplekss arī cenā ir visizdevīgākais, jo viens baktēriju miljards maksā vidēji tikai 0,03 centus.

Piebildīšu, ka LYLBIOTIC der arī tiem, kuri nepanes laktozi un glutēnu, manā gadījumā – vecākajai meitai.

Nu jau divas nedēļas lietoju LYLBIOTIC, nezaudējot cerību, ka vismaz emocionāli vasaru vēl izdosies pagarināt. Lai mums visiem vasara vēl nebeidzas!

Augustā LYLBIOTIC pieejams aptiekās un internetā ar atlaidi līdz 35%.

1)https://www.optimallivingdynamics.com/blog/the-9-most-promising-psychobiotics-for-anxiety

2) https://www.forbes.com/health/body/psychobiotics/

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia.