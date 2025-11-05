Sudānā notriekta Krievijas transporta lidmašīna Il-76 ar ieročiem, gājuši bojā visi apkalpes locekļi
Sudānā, valstī, kas ir pārņemta ar brutālu pilsoņu karu, nemiernieki notrieca Il-76 transporta lidmašīnu ar krievu apkalpi. Lidmašīnā atradās ieroči vienai no konflikta pusēm, nogalinot visus, kas atradās lidmašīnā.
Saskaņā ar Krievijas "Telegram" kanāla "Fighterbomber" ziņām, Ātrās reaģēšanas spēku kaujinieki Sudānā notrieca Il-76 transporta lidmašīnu. Lidmašīnā atradās krievu apkalpe, kas veica līgumā paredzētu ieroču piegādi. Lidmašīna avarēja un pilnībā sadega.
Nemiernieku filmētā video redzams, kā degošā Il-76 krīt un pēc tam pārvēršas metāla kaudzē. Saskaņā ar propagandas avotu, lidmašīna pirms sešām nedēļām par 12 miljoniem dolāru tika iegādāta Kirgizstānā. Apkalpes locekļi bija Krievijas pilsoņi, kas strādāja saskaņā ar privātu līgumu. Neviens neizdzīvoja.
Krievija zaudē pilotus
Traģēdija Sudānā ir pierādījums tam, ka Krievija ir kļuvusi par globālu ieroču un algotņu piegādātāju citu valstu konfliktiem. Kamēr Maskava turpina uzbrukt Ukrainai, tās pilsoņi cīnās un mirst, tagad Āfrikā, norāda militārie analītiķi.
Sudānā notiek nežēlīgs pilsoņu karš, un tieši uz turieni Krievija sūta lidmašīnas, ieročus un personālu.