"Ģimene mani nodeva..." Izmisīgi meklē 24 gadus vecu sievieti - divu mazu bērnu mammu, par kuru nav ziņu jau astoņas dienas
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo Diānu Bušmani, dzimušu 2001. gadā.
Sieviete 2025. gada 28. oktobrī laika posmā no plkst. 7.30 līdz 16.30 izgāja no savas dzīvesvietas Alūksnes novadā, Ziemeru pagastā, un līdz šim brīdim viņas atrašanās vieta nav zināma. Sievietei ir garīga rakstura veselības problēmas.
Ar portālu Jauns.lv sazinājās viņas tagadējais dzīvesbiedrs, kurš ļoti lūdz sabiedrības palīdzību sievietes meklēšanā. Vīrietis stāsta, ka 24 gadus vecā sieviete iepriekšējā dienā pirms pazušanas pie notāra oficiāli šķīrusi laulību, kurā dzimuši divi bērni – sešus un divus gadus veci. Viens bērns dzīvojis pie vīra vecākiem, otrs – kopā ar sievieti.
Viņš stāsta, ka sieviete mājās atgriezusies satriekta un nav vēlējusies stāstīt, kas īsti noticis, vien noteikusi: "Ģimene mani nodeva!" Nākamajā rītā, ap plkst. 7.30, dzīvesbiedrs aizvedis bērnu uz dārziņu un pats devies darba gaitās, atstājot Diānu mājās vienu. Viņš atceras, ka zvanījis viņai ap plkst. 16.30, taču sieviete uz zvanu nav atbildējusi. Atgriežoties mājās, vīrietis konstatēja, ka viņas nekur nav, un vērsās policijā.
Policija nekavējoties uzsāka pazudušās sievietes meklēšanas darbus. Izmeklēšanā iesaistītie suņi uzņēma pēdas, kas aizveda līdz tuvējam ceļa krustojumam, taču tur tās pazuda. Iespējams, sievieti uzņēmusi kāda garāmbraucoša automašīna.
Šobrīd sievietes meklēšana aktīvi turpinās. Ir zināms, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) plāno pārbaudīt apkārtnē esošos dīķus un ūdenskrātuves.
Diāna Bušmane ir aptuveni 1,65 metrus gara, kalsnas miesas būves, mati līdz pleciem, violetā tonī, kreisajā vaigā bedrīte. Bija ģērbusies melnā dūnu virsjakā, oranžas krāsas biksēs ar lielu rūtainu rakstu, baltos apavos, ap kaklu gara rūtainā šalle.
Valsts policija aicina iedzīvotājus, kuri zina Diānas Bušmanes atrašanās vietu vai var sniegt noderīgu informāciju viņas meklēšanā, sazināties ar policiju pa tālruni 112 vai 64301413.