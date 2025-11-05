Konkurences padome piemēro vairāk nekā 1,8 miljonu eiro sodu "Maxima Latvija"
Konkurences padome vairāk nekā 1,8 miljonu eiro sodu par negodīgas tirdzniecības prakses īstenošanu piemērojusi mazumtirgotājam SIA "Maxima Latvija", apstiprināja "Maxima Latvija" pārstāve Liene Dupate-Ugule.
Liene Dupate-Ugule, “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja, komentē lēmumu: “ “Maxima Latvija” šodien saņēma Konkurences padomes lēmumu, kurā uzņēmumam tiek pārmests, ka tas atsevišķos gadījumos nav piekritis piegādātāju piedāvātajiem komercnosacījumiem. “Maxima Latvija” kategoriski nepiekrīt Konkurences padomes interpretācijai. Latvijas likumdošana neierobežo mazumtirgotāja tiesības vienoties par pieņemamiem komercnosacījumiem vai iespēju atteikties no preču iegādes, ja piedāvātā cena nav pieņemama. Mūsu uzņēmums vienmēr ir koncentrējies uz zemu cenu nodrošināšanu klientiem, kas ietver arī komercnosacījumu apspriešanu ar mūsu partneriem. Sadarbība ar piegādātājiem notiek cieņpilni, ko apliecina gan vietējie, gan starptautiskie partneri. Tas atspoguļojas arī Konkurences padomei pieejamajos materiālos.”
Viņa vēsta, ka lēmums tiks pārsūdzēts.
Jau ziņots, ka plašāk par konstatēto pārkāpumu KP informēs preses konferencē ceturtdien, 6. novembrī.