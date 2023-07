Austrumu slimnīcā varēs veikt bezmaksas aknu blīvuma mērīšanu un asins testēšanu uz C hepatītu

Pārbaudes varēs veikt no plkst.10 stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" Ambulatorajā daļā. Pieteikties tām var pa tālruni 67 014 738, bet ieteicams zvanīt darba laikā.

Tāpat pārbaudīties uz C hepatītu var, nododot asinis kā donoram - visi donori tiek testēti uz B un C hepatītu un HIV infekciju, pie savas ģimenes ārsta, par maksu jebkurā laboratorijā veikt C hepatīta antivielu testu (anti-HCV), kā arī HIV profilakses punktos - anonīmi un bez maksas eksprestesti visā Latvijā, tostarp biedrības "Baltijas HIV asociācijas" testpunktos Rīgā.

Upmace norādīja, ka Latvijai ir visas iespējas izpildīt Pasaules Veselības organizācijas nosprausto mērķi - līdz 2030.gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai. Lai sasniegtu PVO izvirzīto mērķi, Latvijā ik gadu būtu jāārstē vismaz 3000 pacientu. Šā gada 27.jūnijā valdība apstiprināja rīcības plānu HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanai 2023. - 2027.gadam, kurā uzmanība pievērsta arī C hepatītam.

Līdz ar to Pasaules hepatīta dienas priekšvakarā biedrība "Baltijas HIV asociācija" vēlas veicināt visas sabiedrības interesi par skrīningu, iesakot katram iedzīvotājam pārbaudīties uz C hepatītu vismaz reizi mūžā. No šodienas līdz 28.jūlijam ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts veikt bezmaksas C hepatīta testu jebkurā Centrālajā laboratorijā Latvijā.

Lai gan kopumā Latvijā jaunatklāto B un C hepatīta gadījumu skaits samazinās, tas joprojām ir ievērojami augstāks nekā citās ES/EEZ valstīs. Visbiežāk B un C hepatīts Latvijā tiek atklāts hroniskā stadijā.

Pret C hepatīta vīrusu neeksistē vakcīnas, to grūti pamanīt, jo nav raksturīgu simptomu, nekas nesāp, bet neārstēta C hepatīta izraisīta aknu ciroze jau ir neatgriezenisks process.

B un C hepatīta ārstēšana Latvijā ir valsts apmaksāta. Mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams pilnībā izārstēt, jau vairākus gadus pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts, taču ārstēt iespējams tikai tos pacientus, kuri zina savu diagnozi.

Veiksmīgākai slimības ārstēšanai un izplatības mazināšanai ļoti nozīmīga ir agrīna diagnostika.