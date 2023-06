BENU Aptiekas farmaceiti vēl ikvienam skaistus Vispārējos Dziesmu un Deju svētkus!

Farmaceite Dace Pijola. (Foto: BENU aptiekas foto. )

BENU Aptiekas farmaceitei Dacei Pijolai ir pieredze, piedaloties svētkos gan kā dziedātājai, gan kā dejotājai. Dziedāšanas gaitas bija uzsāktas vēl pirmsskolas vecumā, bet jau skolas laikā Dace paralēli pievērsās arī dejai. Tādējādi pirmās divas reizes viņa piedalījās Skolēnu un jauniešu deju svētkos dejojot, nevis dziedot. Taču pēc tam Dace izvēlējās dziedāšanu, kas atbrīvo domas un sniedz viņai pozitīvu lādiņu un īpašas emocijas jau 40 gadus! Šī gada svētku sajūtas Dace raksturotu šādi: “Šogad mūsu kori līdz Dziesmu svētkiem vada izcilais un talantīgais diriģents Māris Sirmais. Tas rada jaunas, citādākas sajūtas, citas nianses, par ko iepriekš nebiju iedomājusies!”

Farmaceite Iluta Barkāne. (Foto: BENU aptiekas foto. )

Savukārt farmaceite Iluta Barkāne pārstāv dejotājus un šogad Dziesmu un Deju svētkos piedalīsies jau ceturto reizi. Ar tautas dejām Iluta nodarbojas jau 18 gadus un raksturo tās kā kopā būšanu ar līdzīgi domājošiem, savas latviskās identitātes apzināšanos, kā arī kustību prieku. Doma par dejošanu kolektīvā radās brīdī, kad Skrīveros tika dibināts vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzēse”. Tā kā arī Ilutas vīrs ir dejojis jau no bērnības, likumsakarīgi, ka abi sāka dejot kopā. Visspilgtāk Ilutai atmiņā palikusi dalība Deju svētkos 2013. gadā, kas viņai bija jau otrie, bet par šī gada sajūtām farmaceite vislabāk varēs spriest pēc svētkiem, kad būs pagājis neiztrūkstošais svētku nogurums, noberztās tulznas, piekusušās kājas un negulētās naktis.

Farmaceite Liene Graudiņa. (Foto: BENU aptiekas foto. )

Arī BENU Aptiekas farmaceite Liene Graudiņa ir kaislīga dejotāja, kas tautas dejas iemīlējusi jau no mazotnes – pirmajiem skolas gadiem. Šobrīd viņas kopējais dejotājas stāžs jau pārsniedz 15 gadus, un Liene atzīst: “Ja dejo, tad bez Dziesmu un Deju svētkiem neiztikt! Tā ir kā kulminācija pieciem nodejotiem gadiem!” Dejā var aizmirsties no ikdienas rūpēm un vienkārši izbaudīt mirkli, saka Liene. “Ja ir bijusi kāda īpaši smaga diena, tad vēl jo vairāk nevaru sagaidīt dejas, kad varēs izdejoties un to, kas bijis, atstāt aiz muguras! Turklāt latviešu tautas dejas sevī nes ko īpašu – latviskumu, sajūtu ka esi daļa no kā lielāka. Tās sniedz iespēju gan izdejot un cilvēkiem nest dažādus stāstus, gan arī turpināt uzturēt dzīvu latviešu kultūru un izdzīvot to, īpaši brīžos, kad mugurā tiek vilkts tautas tērps. Tas manī modina īpašu patriotiskumu un lepnumu, ka varu šādā veidā iznest daļu no mūsu kultūras mantojuma!” Dziesmu un Deju svētkos farmaceiti visvairāk aizrauj kopības sajūta, koncertos apvienojoties tūkstošiem svētku dalībnieku, lai radītu ko skaistu: “Tu viens, maziņš un varbūt nevarīgs esi daļa no kaut kā tik liela un grandioza, ko var paveikt tikai kopā!” Lienei Dziesmu un Deju svētkos piedalās jau trešo reizi, bet šis gads ir īpašs, jo sanāks dejot trīs dažādos koncertos, tai skaistā Mežaparkā, noslēguma koncertā, ko farmaceite gaida visvairāk. “Dejot tūkstoš balsu kora pavadībā, tas skan īpaši!” viņa saka.

Farmaceita asistente Agnese Kļanska. (Foto: BENU aptiekas foto. )

Arī farmaceita asistente Agnese Kļanska ir dejotāja jau no agras bērnības – pirmie deju soļi tika izdejoti jau bērnudārza vecumā! Kopš tā laika deja un mūzika ir ievilinājušas Agnesi savā virpulī! Šogad Agnese piedalās Dziesmu un Deju svētkos jau trešo reizi, un šī dalība ir īpaša, jo nākusi Agnesei kā negaidīta iespēja un skaists pārsteigums. “Šogad man ir īpaša saviļņojuma sajūta, jo es ļoti gribēju piedalīties, bet sapratu, ka esmu palaidusi garām šo iespēju, par ko biju ļoti saskumusi! Tādēļ negaidītā iespēja piedalīties ir man īpaši aizkustinoša!” Agnesi ļoti piesaista vienotības sajūta, ko sniedz deja. Gandarījumu sniedz arī tas, kā deja veidojas pati par sevi, kā veidojas dejas zīmējums. “Tas ir ļoti patīkami – sākumā atrasties dejā iekšā, bet pēc tam aplūkot, kā tā ir izskatījusies no augšas! Kā arī latviskuma sajūta un patriotisms – tā ir viena no brīnišķīgajām lietām, izjust īstu patriotisma garu.”

Farmaceita zināšanas noder arī svētku laikā

Farmaceits ir speciālists ar plašām zināšanām, kas var sniegt padomu gan profilaksei, gan tad, kad saskaramies ar kādām veselības problēmām. Tas ļoti noder arī Dziesmu un Deju svētku laikā. Farmaceite Dace Pijola atzīst, ka farmaceita zināšanas ļauj būt gatavai dažādām dzīves situācijām, kā arī sagatavot sev līdzi uz svētkiem nepieciešamās lietas aptieciņā. “Es zinu, kas var būt kritiskākie posmi, un, ja arī kāds cits vēršas pēc padoma vai palīdzības, es nekad neatsaku!” saka Dace.

Visas dalībnieces atzīst, ka farmaceita zināšanas noder gan ikdienā, gan svētkos – tās palīdz būt gatavām dažādām situācijām un pēc iespējas izvairīties no dažādiem sarežģījumiem, kā arī vienlaikus tā ir iespēja palīdzēt apkārtējiem brīdī, kad tas ir nepieciešams.

Baudiet svētkus, bet neaizmirstiet par sevi!

BENU Aptiekas pārstāves novēl un atgādina ikvienam svētku dalībniekam – izbaudiet šo kopības sajūtu, kas ir svētkos un, protams, neaizmirstiet par sevi un drošību karstumā!

Izturību! Dzeriet daudz ūdens un padomājiet iepriekš par savām ikdienas vajadzībām, bet pats galvenais – lai ikkatram dalībniekam sirdī būtu tas svētku prieks!