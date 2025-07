“Viņš laikam ienīst Eiropu” – Džastina Timberleika uzstāšanās sagādā cilvēkiem vilšanos

Džastins Timberleiks ieradās Rumānijā festivāla “Electric Castle” ietvaros. Šī bija pirmā reize, kad viņš uzstājās šajā valstī. Festivāla programmā rakstīts, ka viņš izpildīja gan savas populārākās dziesmas, gan dziesmas no jaunākā albuma "Everything I Thought It Was".