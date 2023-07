Trīs vislielākie veselības grāvēji. Nu neēdiet šos!

Veselības problēmas sākas virtuvē. Pārsteidzoši, ka daudzi no mums 55 % no visām uzņemtajām kalorijām iegūst no trim produktu grupām: cukura, pārstrādātiem ogļhidrātiem un pārstrādātām augu eļļām.Vienlīdz pārsteidzoši ir tas, ka šiem produktiem nav nekādas uzturvērtības, tie satur tikai tukšas kalorijas. Mēs runājam par vairāk nekā pusi no tā, ko katru dienu apēdam. Šajos produktos ne tikai nav vitamīnu, minerālvielu un neaizstājamo taukskābju, tie arī spēj sabeigt mūsu veselību.

Lūk, trīs lielākie veselības bendētāji: