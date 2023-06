Par kādiem organisma darbības traucējumiem signalizē kāju tūska?

“Svarīgi saprast, ka kāju tūska nav norma nekad – ne vasarā, ne ziemā. Turklāt tā nav tikai kosmētiska problēma. Bieži vien tūska ir nopietnu organisma darbības traucējumu simptoms. Tādēļ, saskaroties ar kāju tūsku, vienmēr ir nepieciešama ārsta konsultācija un parasti arī tūlītēja ārstēšana,” saka Vladislavs Semeņuks.

Kāpēc kājās uzkrājas ūdens?

Kāju tūskas cēlonis ir ūdens un sāls līdzsvara zudums organismā, šķidruma uzkrāšanās starpšūnu telpā. To var veicināt daudzi faktori, sākot ar pārmērīgu šķidruma uzņemšanu un beidzot ar slimību – varikozām vēnām un trombozi.

“Parasti tūska kļūst acīmredzama vēlā pēcpusdienā, taču atkarībā no cēloņa tā var izpausties arī citā diennakts laikā,” saka Vladislavs Semeņuks un uzskaita slimības, kas var izraisīt kāju tūsku.

Varikozas vēnas. Par to liecina kāju pietūkums, kas līdz rītam samazinās. Tas skar līdz 80% sieviešu un 30% vīriešu.

Sirds mazspēja , kā dēļ sirds nespēj nodrošināt pienācīgu asins cirkulāciju, ūdens no asinīm uzkrājas kājās un rodas tūska.

Nieru slimības gadījumā parasti tūska ir no rīta.

Aknu patoloģija .

Limfostāzei raksturīga tā sauktā blīvā tūska (spiežot uz tūskaino vietu, neparādās iespiedums), kā arī citas slimības, kas saistītas ar traucētu limfas aizplūšanu.

Vairogdziedzera darbības traucējumi.

Flebologs apstiprina, ka kāju tūska ir diezgan izplatīta problēma, kas skar ne tikai daudzus cilvēkus gados, bet ir izplatīta arī četrdesmit un piecdesmit gadus vecu cilvēku (biežāk sieviešu) vidū. Pirmoreiz parasti kāju tūska parādās tieši vasaras sezonas karstajā laikā.

Faktori, kas var provocēt kāju tūsku

Kāju tūsku un ar to saistīto diskomfortu galvenokārt provocē:

ilgstoša sēdēšana (piemēram, birojā vai vadot automašīnu);

ilgstoša stāvēšana, stāvošs darbs (piemēram, pārdevēju, pavāru, konditoru, frizieru profesijās);

karstums;

pārāk cieši apavi;

aptaukošanās;

neveselīgs dzīvesveids;

grūtniecība;

sāļa ēdiena lietošana.

“Dzīvībai bīstams var būt stāvoklis, kad strauji pietūkst viena kāja. Tas var liecināt par dziļo vēnu trombozi,” vērš uzmanību flebologs. “Ja ir parādījies šāds simptoms, steidzami jāizsauc medicīniskā palīdzība vai nekavējoties jādodas uz tuvākās slimnīcas uzņemšanas nodaļu, kur mediķi sniedz medicīnisko palīdzību visu diennakti."

Karstums var radīt tūskas simptomus. Kāpēc tā?

Tā kā cilvēka vēnu sistēma ir iesaistīta ķermeņa termoregulācijā, paaugstinoties gaisa temperatūrai, palielinās arī slodze uz kāju venozo sistēmu.

“Vēnu tūska spilgtāk izpaužas vakarā, apakšstilbu un pēdu zonā. Parasti ir arī smaguma sajūta kājās, tās ir kā svina pielietas, sāp, sūrst,” skaidro ārsts un piebilst, ka ne vienmēr vēnu varikozes gadījumā ir redzami uz āru izspiedušies vēnu mezgli.

Kas palīdz mazināt tūsku?

Ārsts uzstāj, ka kāju tūska, kas pēc kāda laika neizzūd pati no sevis, ir obligāts iemesls, lai vērstos pie ārsta, kurš risinās problēmu, nozīmējot ārstēšanu vai veicot nepieciešamās manipulācijas.

“Gaidot vizīti pie speciālista, var censties mazināt radušos diskomfortu. Lai atvieglotu nepatīkamās sajūtas kājās, vakarā tās var novietot augstāk – virs vidukļa līmeņa – un atpūtināt. Pirms tam ieteicama kontrastduša: vispirms silta (ne karsta) ūdens šalts, tad – auksta (ne ledaina). Temperatūras kontrastam nav jābūt lielam, pietiks, ja tas būs 10-15 grādu robežās.

Kontrastduša paaugstina perifēro asinsvadu tonusu, uzlabojot asinsriti kapilāros. Var pagatavot arī kāju vanniņu ar jūras sāli – šāda procedūra ir droša un palīdz mazināt smaguma sajūtu un nogurumu.

Protams, arī aptiekās ir pieejami līdzekļi ar tonizējošu, atvēsinošu iedarbību, kas palīdz uzlabot mikrocirkulāciju ādā,” saka Vladislavs Semeņuks.

Vasarā pēc palīdzības uztūkušu kāju gadījumā aptiekā iegriežas ne viens vien klients. “Noteikti varam palīdzēt uzlabot pašsajūtu un mazināt tūsku,” saka “Mēness aptiekas” farmaceite Jeļena Bebre. “Vispirms gan farmaceits izjautās par to, kādi tieši simptomi cilvēku satrauc. Parasti pēc šādas sarunas iesakām apmeklēt ārstu. Nereti jāatgādina arī, ka tūskas dēļ nevajadzētu pārtraukt ūdens lietošanu. Daudzi baidās dzert, taču šķidruma nelietošana var veicināt ķermeņa dehidratāciju. Pat, ja ir nosliece uz tūsku, tāpat ieteicams dienā izdzert kā minimums 1-1,5 litrus ūdens, jo liekais sāls organismā aiztur ūdeni. Tiesa, tiem, kas sirgst ar hipertensiju, ūdeni vajadzētu dzert pamazām, nelieliem malciņiem visas dienas garumā,” iesaka farmaceite un papildina, ka jāpadomā arī par uzturu. Jeļena Bebre iesaka iekļaut ēdienkartē pārtikas produktus, kas ir īpaši bagāti ar magniju: riekstus, avokado, spinātus, brokoļus, tumšo šokolādi un tofu, lasi un vistu.

“Magnija preparātus var iegādāties arī aptiekā, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu par devām un lietošanas ilgumu. Piemērots būs tiamīns – B1 vitamīns, kura deficīta gadījumā novērojams jūtīguma zudums kājās, muskuļu vājums, dedzināšana un kāju tūska,” skaidro farmaceite.

Kustības un vingrinājumi

Ļoti svarīgi ir kustēties. Ķermenim ilgstoši atrodoties vienā stāvoklī, tiek traucēti mikrocirkulācijas procesi, palēninās asinsrite un limfas plūsma.

Farmaceite atgādina, ka nevajadzētu sēdēt ar sakrustotām kājām, jo šādā pozā palēninās asinsrite, kas arī var izraisīt kāju tūsku.

“Tie, kuri piekopj aktīvu dzīvesveidu vai daudz staigā, ar tūsku saskaras retāk. Jāņem gan vērā, ka gados veciem cilvēkiem vai tiem, kam ir hroniskas slimības, fiziskas aktivitātes karstumā nav ieteicamas. Tās varētu veikt agrās rīta stundās vai vakarā, kad karstums ir mazinājies.

Strādājot birojā, ik pa laikam var un vajag novilkt apavus un izvingrināt kājas – izdarīt apļveida kustības abos virzienos, uz augšu un uz leju, kā arī – izkustināt pirkstus. Labu vingrinājumu var veikt, nepieceļoties no krēsla: ātri un pārmaiņus sist ar pēdām pa grīdu – sāks vibrēt sīkie asinsvadi un limfvadi, uzlabojot asinsriti kājās. Kāju tūsku var palīdzēt mazināt arī kāju masāža no pēdām līdz ceļgaliem. Pēdas ir jāmasē ārkārtīgi maigi, taču dinamiskāk nekā apakšstilbus,” iesaka farmaceite.

Ko jautāt aptiekā?

Aptiekā var jautāt kādu gēlu, kas satur, piemēram, heparīnu, zirgkastani, noderīgs būs līdzeklis ar atvēsinošu efektu, kas palīdzēs uzlabot asinsriti un mazināt tūsku. Tāpat ir pieejami medikamenti, kas palīdz mazināt nepatīkamos problēmas simptomus. Šo zāļu aktīvās vielas ir diosmīns un trokserutīns.

“Lai novērstu tūsku, vajadzētu atturēties no šķidruma lietošanas pirms naktsmiera. Ja nepieciešams, no rīta var lietot diurētiskas zāļu tējas no plūškoka lapām, kosas, liepas, bērza.

Aptiekās ir pieejams pietiekams produktu klāsts tūskas novēršanai vai mazināšanai, un farmaceits vienmēr ir gatavs katram individuāli piemeklēt to, kas būs vispiemērotākais,” saka “Mēness aptiekas” farmaceite Jeļena Bebre.