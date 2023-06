Mūziķis ne tikai aktīvi turpina koncertēt, bet arī sporto un daudz brīvā laika pavada uz ūdeņiem makšķerējot.

Pret savu veselību mākslinieks izturas ar vislielāko nopietnību, jo ir izpratis, ka par to ir jārūpējas laikus un nav jāgaida tas brīdis, kad būs jāsāk nopietni ārstēt kādu ielaistu kaiti. Līdz ar to Guntis cenšas nepieļaut, lai organisma labai veselībai pietrūktu kāda vitamīna. “Ar uzturu visu nepieciešamo uzņemt neizdodas, tādēļ cenšos to papildināt, lietojot dažādus dabīgos vitamīnus. Līdz ar to slimoju reti, nav arī būtisku veselības problēmu. Ar neizpratni skatos uz saviem krietni jaunākajiem paziņām, kas acīmredzot nolēmuši sagaidīt, kad parādīsies problēmas, tad arī sākšot ko lietot,” saka dziedātājs. Guntis uzsver, ka dabīgos vitamīnus jāsāk lietot jau laikus, jo, kad pienāks 50 gadi, tad būs jāsāk skraidīt pa ārstiem un sūdzēt bēdas. “Un tad kā omītēm būs tev vesela atvilktne ar zālēm, ko dzersi pēc tabulas no rīta līdz vakaram; vienās tabletēs dzīvosi. Jārūpējas par veselību, kamēr tu esi vesels, nevis tikai tad, kad jau staigāsi saliecies!

Un patiesi, kā rāda pētījumi, kādu vitamīnu trūkums organismā jau mums ir vienmēr, bet sekas mēs sajūtam tikai pēc gadiem, kad tās sasummējušās kādā nopietnā saslimšanā. Piemēram, sadzīvojot ar D vitamīna deficītu, kā to dara 80 % Latvijas cilvēku, būtiski cieš ne tikai imūnsistēma. Nemanāmi, bet nenovēršami brūk kauli un locītavas, jo bez D vitamīna normāla kalcija uzsūkšanās nemaz nevar notikt. Par nelaimi, tas parasti tiek konstatēts tikai tad, kad sāk jau sāpēt un kauli ir trausli, locītavas nodilušas. Līdzīgi ir ar B12 un daudzu citu vitamīnu un citu mikroelementu deficītu – to trūkuma sekas ieraugām tikai pēc gadiem, un tad tās efektīvi izārstēt nereti vairs nav iespējams.

Arī man atbilstoši vecumam kauli vairs nav kā jaunībā, savā laikā sportojot, esmu saņēmis daudz sitienu pa kājām un locītavām, kā arī cilājis svarus sporta zālē. Līdz ar to locītavu sāpes jau sāka kļūt traucējošas. Pēdējā laikā locītavām biju sācis lietot dažādas atsāpinošas smēres. Dzēru arī kalciju kauliem un citas lietas, bet nekādus uzlabojumus tā arī ar to nepanācu.

Tad kādudien man piezvanīja viens sens draugs un ieteica izmēģināt produktu, kas esot paša pārbaudīts, un labs matiem, nagiem un arī kauliem. Tā kā mana lielākā rūpe bija locītavas, tas mani arī ieinteresēja, un nolēmu izmēģināt. Īpaši jau tādēļ, ka tas bija ne tikai pilnīgi dabīgs, bet arī Latvijā ražots produkts, kas saucas EPSORIN.

Kad to iegādājos un sāku lietot, samērā ātri atteicos no tām ziedēm, jo vairs nebija nepieciešamas. Tagad ir tāda sajūta, ka šis produkts ir tas, kas man tieši vajadzīgs, un tā es nolēmu to turpināt lietot regulāri.

Epsorīns ir izstrādāts no briežu ragiem un pēc sastāva spēj droši aizstāt daudzos multivitamīnus, ko parasti lietojam. Galvenais, ka šeit nav nekādas ķīmijas, tikai dabīga manta. Tas nav jālieto nepārtraukti, bet gan kursa veidā, ne vairāk kā četras pudelītes gadā. Tā kā tas ir dabīgs dzīvnieku valsts produkts, mūsu organisms to arī labi uzņem un efektīvi izmanto mūsu veselības labā.”

Epsorīns ir efektīvs līdzeklis ne tikai kaulu veselībai. Bagātīgais sastāvs, kas ietver gandrīz visus cilvēka veselībai nepieciešamos vitamīnus un aminoskābes, nodrošina tā labvēlīgu ietekmi arī uz imunitāti, šūnu reģenerāciju, enerģijas vielmaiņu, hormonālo un asinsrites, kā arī citām organisma sistēmām. Ar pilnu Epsorīna sastāvu un tā oficiāli reģistrētajām iedarbībām jūs varat iepazīties šeit.

Guntis atzīst: “Pirms sāku lietot Epsorīnu, uzskatīju, ka tāpat esmu baigi veselais, bet izrādījās, ka var būt arī vēl labāk. Iesaku to izmēģināt katram un jau pēc pāris pudelītēm pašiem pārliecināties, kādas izmaiņas sajutīsiet.”

Runājot par Epsorīna iedarbību – visātrāk to izjutīs tie, kuri cieš no nespēka un enerģijas trūkuma. Epsorīna efekts šādos gadījumos ir sajūtams, jau sākot no kursa 3–5 dienas. Atšķirībā no populārā ženšeņa Epsorīns iedarbojas nevis caur šūnu enerģijas izsmelšanu, bet to bagātināšanu ar nepieciešamajām barības vielām. Pateicoties tam, pēc Epsorīna kursa beigām nav vērojams enerģijas izsīkums, bet tā iedarbība turpinās ilgtermiņā un nākamo kursu var uzsākt tikai pēc 3–6 mēnešiem – atkarībā no vecuma un vispārējā veselības stāvokļa.

Bez dabīgā un cilvēka organismam tik draudzīgā sastāva Epsorīnam ir arī daudz citu priekšrocību atšķirībā no citiem vitamīniem:

* pateicoties šķidrajai formai, asinsritē tas nonāk jau caur mutes gļotādu;

* nesatur glutēnu, laktozi un citus alergēnus;

* nesatur konservantus un GMO.

Epsorīns ir nopērkams jau vairākos simtos aptieku visā Latvijā, bet labāko cenu pastāvīgai lietošanai ir iespējams iegūt, pasūtot to ar bezmaksas piegādi uz Omniva pakomātiem pa tiešo no ražotāja noliktavas.

Par Epsorīna pareizu lietošanu jūs darba laikā konsultēs diplomēta farmaceite Agnese Alksne.

Tālrunis konsultācijām 22300041.

Produkta pasūtījumu no ražotāja noliktavas jūs varat veikt tā oficiālajā mājaslapā internetā: https://www.epsorin.lv vai pa tālruni 22300061.

Šodien Epsorīns ir nopērkams vairākos simtos aptieku visā Latvijā, Mēness aptiekās, Latvijas aptiekās, Homeopātiskajā, Saules un daudzās citās.

Sev tuvāko aptieku, kur nopērkams Epsorīns, jūs varat atrast šajā kartē:

Intervijas ar Gunti Veitu video ierakstu Jūs varat noskatīties šeit :

Epsorīns enerģiju un dzīvessparu palīdzējis atgūt arī Mārtiņam Vilsonam.

Uztura bagātinātājs neaizstāj sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu.

Raksts tapis sadarbībā ar SIA "Correct".