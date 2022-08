Kā uzvarēt pašam sevi

Nolēmu, ka vislabāk to izdarīt, piedaloties Drosmes skrējienā, kas norisinās jau no 2016. gada, pulcējot gan jaunus, gan daudz pieredzējušus dalībniekus, gan profesionālus sportistus, gan sporta entuziastus. Tas ir piedzīvojumu un šķēršļu skrējiens, kas dažādu sagatavotības līmeņu dalībniekus aicina pārbaudīt savas fiziskās un mentālās spējas 7 vai 14 kilometru trasē.

Noskaidroju, ka šā gada sezonā Drosmes skrējiens plānots piecos posmos dažādās Latvijas pilsētās un distancē ietverta dažādu grūtību pārvarēšana. Draugi, kuriem jau ir pieredze ar šīm sacensībām, mani iepazīstināja ar Drosmes skrējiena “tēvu” Mārtiņu Vēveli, kurš sīkāk pastāstīja, cik fiziski smags ir Drosmes skrējiens un cik nopietni tam būtu jāgatavojas.

Viņš norādīja, ka pirms katra skrējiena ir nepieciešams sagatavot organismu – labi izgulēties, pilnvērtīgi paēst –, bet tieši pirms starta obligāta ir iesildīšanās, lai sagatavotu ķermeni šķēršļu skrējienam. Mārtiņš īpaši uzsvēra, ka no dalībniekiem tiek sagaidīta laba fiziskā forma un izturība, kas nozīmē, ka papildus jāuzņem arī vitamīni un organismam nepieciešamās uzturvielas.

Painteresējies par to, kuras uzturvielas spēcina organismu, uzzināju, ka primāri nepieciešamas ir omega-3 taukskābes. Biju pamanījis, ka pēdējos gados omega-3 lomai sportā ir pievērsta arvien lielāka pētnieku uzmanība, un nu jau ir publiskoti vairāki pētījumi, kas liecina par šo taukskābju potenciāli labvēlīgo ietekmi, palielinot organisma izturību, samazinot muskuļu sāpes un slimību/traumu risku. [1]

Kad tuvāk iepazinos ar internetā pieejamajiem pētījumiem, mani īpaši uzrunāja viens, kurā piedalījās “Norseman Xtreme Triathlon” dalībnieki. Pētījumu veica Norvēģijas uzņēmums “Aker BioMarine ASA” – pasaulē visaugstāk vērtētais un zināmākais jūras bioproduktu ieguvējs un ražotājs –, un tajā tika analizēta uzņēmuma iegūtās krila eļļas omega-3 ietekme uz maksimālu fizisko slodzi. Kā zināms, augstas intensitātes treniņi ietekmē imūnsistēmu, padarot sportistus īpaši neaizsargātus pret slimībām un infekcijām.

“Norseman Xtreme Triathlon” ir viens no pasaulē ekstrēmākajiem un grūtākajiem pilnas distances triatloniem, kurā īpaši nepieciešama izturība un laba sagatavotība, un šo sacensību dalībnieki ir vieni no spēcīgākajiem pasaulē. To, ka krila eļļa ir būtiska sirds un asinsvadu, smadzeņu, acu un locītavu veselības uzturēšanai un atbalstam, biju dzirdējis, bet šī pētījuma rezultāti atklāja, ka eļļai ir arī tieša ietekme uz sportistu fizisko atveseļošanos un sniegumu sacensībās – tā uzlabo aizsardzību pret dažādām saslimšanām treniņos, ātru atveseļošanos pēc sacensībām un spēju īsā laikā atgriezties pie augstas slodzes treniņiem. [2]

Šī pētījuma dati skaidri parāda omega-3 līmeņa pazemināšanos sportistiem pirmajās piecās nedēļās pēc sacensībām. Tomēr tika pierādīts, ka, tūliņ pēc tam papildus uzņemot krila eļļu, šo taukskābju līmenis organismā atkal ievērojami palielinās. [3]

Pētījumi par to, kā omega-3 līmenis mainās intensīvas fiziskās slodzes laikā, arvien turpinās, bet krila eļļas labvēlīgā ietekme uz sportisko sniegumu jau ir zinātniski pierādīta.

Man viss bija skaidrs: lai pienācīgi sagatavotos savas 35. jubilejas Drosmes skrējienam, man ir vajadzīga tieši šī “Aker BioMarine ASA” ražotā krila eļļa. Sāku meklēt internetā, kur var nopirkt šī ražotāja produkciju, un pašam par lielu pārsteigumu un prieku noskaidroju, ka Latvijā šo krila eļļu piedāvā Latvijas farmācijas zīmols LYL love your life® – eļļa iekļauta uztura bagātinātājā ar nosaukumu LYL Krill Oil.

Zīmola e-veikalā www.lyl.eu lasu, ka LYL Krill Oil ir 100 % dabiska krila eļļa, iegūta no antarktiskajiem kriliem, kas tiek zvejoti zemeslodes tīrākajos ūdeņos Atlantijas okeānā, līdz ar to tā ir pilnīgi brīva no smagajiem metāliem un citiem ķīmiskiem piemaisījumiem. Svarīgi, ka, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, LYL Krill Oil ir bez specifiskās zivju smaržas un pēcgaršas, kā arī neizraisa atraugas, kas raksturīgas zivju eļļas uztura bagātinātājiem.

LYL Krill Oil jau ir pierādījusi sevi kā efektīvu, dabisku un ilgtspējīgu atbalstu organismam. Tās sastāvā ir omega-3 EPS un DHS taukskābes, holīns jeb B4 vitamīns un antioksidants astaksantīns.

Krila eļļas struktūra ir fosfolipīdu formā, un ir klīniski pierādīts, ka, pateicoties fosfolipīdiem, EPS un DHS taukskābes organismā iedarbojas pat par 98 % efektīvāk nekā zivju eļļā esošās taukskābes. [4] Arī farmaceite ieteica šo uztura bagātinātāju, sakot, ka krila eļļa ir zinātniski pierādīts unikāls un dabisks komplekss sirds veselībai.

Holīns, kas dabiskā veidā iekļauts krila eļļas sastāvā, ir būtiska uzturviela, kas nepieciešama daudzām ķermeņa funkcijām, tostarp nerviem, aknu un muskuļu darbībai. Cilvēka organisms pats to nespēj saražot pietiekamā daudzumā, tāpēc tas jāuzņem papildus.

Savukārt astaksantīns – spēcīgākais dabā sastopamais antioksidants – pozitīvi ietekmē smadzeņu audus, uzlabo koncentrēšanās spējas un atmiņu, kā arī palielina aerobo spēku.

Jau vairākus mēnešus lietoju LYL Krill Oil un patlaban aktīvi gatavojos Drosmes skrējiena 4. posmam 20. augustā Biķernieku trasē Rīgā. Mani līdzšinējie rezultāti jau ir salīdzinoši augstā līmenī, bet, jūtot, ka fiziskā izturība ar katru dienu pieaug, esmu gatavs pārvarēt arvien jaunus šķēršļus un sasniegt vēl labākus rezultātus. Pamēģiniet arī jūs izaicināt un pārsteigt paši sevi!

LYL Krill Oil pieejama lielākajos aptieku tīklos un interneta aptiekās.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.