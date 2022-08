2:1 koronavīrusa labā?

Dominē omikrons BA4 un BA5

Vasaras vidū Covid-19 delta paveids jau bija kļuvis par ļoti retu parādību, bet vairāk kā pusei inficēto Eiropā un ASV atklāja omikrona varianta apakšpaveidus BA4 un BA5. Arī notekūdeņu monitorings šī gada jūlija sākumā visās pilsētās Latvijā uzrādīja paveidu BA4 un BA5 pārsvaru dažviet līdz pat 90%, kā presi informēja Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.1

Pētnieki, kas seko Covid vīrusa izmaiņām, tikmēr noskaidroja, ka omikrona variants izplatās daudz ātrāk nekā oriģinālais SARS-CoV-2 vīruss un delta variants. Tomēr omikrons – pašlaik tā BA4 un BA5 paveidi - salīdzinājumā ar delta variantu lielākoties nerada smagus saslimšanas gadījumus. Pacientu smagu simptomu un pat nāves gadījumos liela loma ir viņu slimību vēsturei, veselības stāvoklim, vecumam, kā arī vakcinācijai.

Vīruss turpina mutēt

Vakcinēšanās pret šo jauno variantu tagad ir lielais “būt vai nebūt” jautājums, tāpēc ka BA4 un BA5 paveidi spēj izvairīties no dažām antivielām, kas organismā izveidojušās gan pēc vakcinācijas, gan pēc infekcijām, tostarp tām, ko izraisījuši citi omikrona apakšvarianti. Tas nozīmē, ka viens pārslimots omikrona paveids negarantē, ka nesaslimsi ar nākamo paveidu.

Kad zinātnieki pirmo reizi sāka pētīt omikronu, viņi bija noraizējušies par šī varianta galveno atšķirības faktoru no delta un citiem koronavīrusa variantiem. Proti, omikronam piemīt daudz mutāciju - aptuveni 50, tostarp 26 ir unikālas šim variantam, un ir vairāk nekā 30 pīķa proteīna mutācijas (vīrusa olbaltums, ko vakcīnas apmāca imūnsistēmu atpazīt un tam uzbrukt). Tādējādi balstvakcīnu pret BA4 un BA5 ātra izstrādāšana ir ļoti grūts uzdevums - un ja nu tuvākajos mēnešos parādās vēl kāds jauns, ļoti lipīgs paveids?

Tā sauktais Uhaņas vīruss - koronavīruss, kas sāka izplatīties 2020. gadā Ķīnā, nav tas pats vīruss, kas dominē šodien. Covid-19 mutējot, veidojās tā varianti ar pavisam citām īpašībām: alfa, delta, omikrons. Vīrusa varianti turpina mutēt, un veidojas apakštipi. Zinātniekus jaunie varianti nepārsteidz, jo tādi varianti kā omikrons un BA5 ir dabiska vīrusa progresēšanas daļa. Delta nekad nebūtu bijis pēdējais variants, un omikrons arī nebūs pēdējais. Kamēr kaut kur pasaulē ir Covid-19 uzliesmojums, kaut kas jauns vēl parādīsies.

Atkārtotas infekcijas draudi

Pat cilvēki, kuriem ir daļēja imunitāte no iepriekšējās infekcijas vai vakcinācijas, var saslimt atkārtoti ar Covid-19. Un kā liecina pirmais pētījums par atkārtotas inficēšanās riskiem veselībai, pēc inficēšanās cilvēks var saskarties ar jaunām un dažkārt ilgstošām veselības problēmām. Pētījumā izmantoti vairāk nekā 5,6 miljonu ASV Veterānu veselības pārvaldes sistēmā ārstēto cilvēku veselības ieraksti. Rezultāti liecināja: salīdzinājumā ar vienreiz Covid-19 izslimojušajiem tiem, kam bija divas vai vairākas dokumentētas infekcijas, tika atklāts vairāk nekā divas reizes lielāks mirstības risks un trīs reizes lielāks risks tikt hospitalizētiem sešu mēnešu laikā pēc pēdējās inficēšanās.

Atkārtota inficēšanās rada papildu riskus arī “nelabvēlīgiem veselības traucējumiem plaušu un vairāku ārpusplaušu orgānu sistēmās (sirds un asinsvadu traucējumi, koagulācijas un hematoloģiski traucējumi, cukura diabēts, nogurums, kuņģa-zarnu trakta traucējumi, nieru darbības traucējumi, garīgās veselības traucējumi, muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi un neiroloģiski traucējumi); riski bija acīmredzami tiem, kuri nebija vakcinēti, bija saņēmuši 1 vai 2, vai vairāk vakcīnas devas pirms otrās inficēšanās,”2 secināja zinātnieki savā provizoriskajā ziņojumā. Turklāt atkārtotas infekcijas kumulatīvo risku novērtējums parādīja, ka ar katru nākamo Covid-19 inficēšanās reizi – pat ja tā bija asimptomātiska infekcija – risks pakāpeniski palielinājās. Katra atkārtota inficēšanās ir saistīta arī ar garā Covid risku - plašu pastāvīgu veselības problēmu klāstu, kad paliekoši simptomi var ilgt nedēļām, mēnešiem vai pat gadiem.

Ja vēl pirms pusotra gada atkārtotas inficēšanās gadījumi bija ļoti ļoti reti, tad tagad tā ir izplatīta parādība. Šajā pētījumā vien 36 000 cilvēku bija divas reizes inficējušies ar Covid-19, ap 2200 bija saslimuši ar to trīs reizes, bet 246 bija inficējušies četras reizes!

Ko omikrons atklāja par cilvēka imunitāti

Atkārtota inficēšanās daudziem bija šoks. Tautas gudrība ir tāda, ka atkārtotas infekcijas ir vieglas - nav pamata uztraukumam. Arī par Covid tika uzskatīts: ja cilvēks to izslimojis, viņa imūnsistēma ir apmācīta to atpazīt un ir labāk sagatavota, lai ar to cīnītos; atkal ar vīrusu saskaroties, viņš varbūt neinficēsies vai saslims vieglā formā. Tomēr omikrons ir uzskatāmi parādījis – lai arī cilvēka imūnsistēmas spēja atcerēties pārslimoto vīrusu ir mūsu “firmas zīme”, tai tomēr nav ilgstošas garantijas. Pat tad, kad vīrusi maina formu – kā to dara gripa – mūsu imūnsistēma parasti saglabā atmiņu par to, kā atpazīt kādu daļu no vīrusiem un cīnīties ar tiem. Tie joprojām var likt mums saslimt, taču mūsu primārā imunitāte ir paredzēta, lai izveidotu kaut kādu aizsardzību un pasargātu mūs no nopietna kaitējuma. Taču Covid gadījums ir mīklains. Gadu vēlāk cilvēks var atkārtoti inficēties ar to pašu koronavīrusu otro reizi, un nav teikts, ka šī otrā infekcija būs vieglāka, jo koronavīrusiem būtībā piemīt spēja traucēt ilgstošu mūža imunitāti.

Covid ir “sacēlis kājās” visus imunologus un vakcīnu pētniekus, tomēr recepte vakcīnai, kas piedāvā ilgstošu un plašu aizsardzību, joprojām nav atklāta. “Tas, kas parādīsies, būs izšķirošs ne tikai cīņā ar Covid-19, bet arī, lai izprastu dažas no imūnās atmiņas pamatīpašībām,” uzskata kāds no ekspertiem. “Tajā slēpjas dziļš, dziļš noslēpums, fundamentāls izaicinājums, kam - ja tas tiks atrisināts - būs transformējoša ietekme uz vakcināciju,”3 apgalvo kāds cits imunologs.

Varbūt kāds domā, ka esam uzveikuši pandēmiju. Tomēr tas nenozīmē, ka pandēmija ir tikusi galā ar mums.

