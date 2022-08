Ārste norāda, ka ir pacienti, kuriem ir pienācis laiks vakcinēties ar otro Covid-19 balstvakcīnu

Viņa skaidroja, ka tas attiecas uz tiem cilvēkiem, kuriem ir veikta, piemēram, orgānu transplantācija, kā arī AIDS slimniekiem un tiem, kuriem ir, piemēram, limfoproliferatīvas slimības vai audzējs.

Rozentāle informēja, ka patlaban Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) ārstējas 62 ar Covid-19 inficēti pacienti. No visiem slimnīcā esošajiem Covid-19 pacientiem 18 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze, bet 44 - blakusdiagnoze. Savukārt LIC, kur pamatā ārstē tos pacientus, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, šorīt bija kopumā 24 pacienti - 15 personas ar Covid-19 kā pamatdiagnozi, bet deviņas - blakusdiagnozi.

"Varētu teikt, ka Covid-19 kā blakusdiagnoze ir nejauša atradne, jo katram cilvēkam pirms iestāšanās klīnikā obligāti ir jāveic Covid-19 tests neatkarīgi no diagnozes, ar kādu viņš stājas iekšā. Nav jau noslēpums, ka cilvēki slimo ar cukura diabētu, metabolo sindromu, kas ir vieni no riska faktoriem, lai Covid-19 infekcija noritētu vidēji smagi. Bet kopumā pacientu ir maz," stāstīja Rozentāle.

Pēc viņas paustā, pamatā slimnīcā atrodas pacienti, kuriem ir virs 60 gadiem, taču ir arī pāris jaunāki pacienti, kuriem ir blakusslimības. Pēdējo divu diennakšu laikā neviens pacients nav miris no Covid-19.

Rozentāle norādīja, ka pašreizējā situācija, kad slimnīcā nav lieli Covid-19 saslimstības rādītāji, ir normāla, tomēr viņa aicina ņemt vērā, ka šī infekcija tāpat kā gripa, adenovīruss, lipīgas iesnas ir sezonālas rudens/ziemas infekcijas. Turklāt daļa cilvēku nav imunitātes pret to, savukārt vīruss mēģina atrast neimūnu, uzņēmīgu organismu, kur sevi saglabāt.

"Būtiski ir tas, ka šobrīd samazinās to pacientu skaits, kuriem ir plaušu bojājumi. Nevar teikt, ka to nav pavisam, bet tie nav ne divas trešdaļas, ne arī pilni bojājumi, kā tas ir pie vīrusa pneimonijām. Tāpat mums nav no skābekļa padeves atkarīgo pacientu, kā tas bija pie deltas varianta. Principā Covid-19 ir mainījies, jo parādījās omikrons - novājinātais variants, un tā ir sezonāla infekcija," uzsvēra ārste.

Viņa ir pārliecināta, ka līdz ar rudens sākumu paaugstināsies ar Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits, bet attiecīgi tad tiks gaidītas arī rekomendācijas no Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) par otro balstvakcināciju, kas jau šobrīd tiek ieteiktas imūnkomprominētiem pacientiem.

Rozentāle skaidroja, ka jebkura infekcija neatkarīgi no tā, vai tā ir gripas infekcija, ir pneimoniju ierosinātāju baktērijas, kas pieliek punktu hroniski slimiem pacientiem, līdz ar to, ja cilvēki vēlas dzīvot kvalitatīvu dzīvi, viņiem ir jāvakcinējas.

Savukārt, runājot par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem slimnīcā, viņa uzsvēra, ka tie galvenokārt jāattiecina uz pacientu apmeklējumiem, jo mikrobi, neskatoties uz higiēnu, pretepidēmiskiem pasākumiem un sterilizāciju, atrod dzīvesvietu novājinātos organismos. Proti, ja ģimenes locekļi vēlas satikties ar pacientu, tad tas ir jāsaskaņo ar ārstējošo ārstu, jo slimnīcās notiek ļoti daudz dažādu procedūru, un tikai viņš var pateikt, kurā laikā un vietā vislabāk nākt, sacīja Rozentāle.