Cik liela ir tava iespēja ar Covid-19 inficēties atkārtoti? Vai simptomi būs smagāki?

Dzīvojot pandēmijas ēnā jau vairāk nekā divus gadus, ar Covid-19 inficējušies miljoniem cilvēku visā pasaulē, un daži pat vairākkārt. Bet cik liela ir atkārtotas inficēšanās iespējamība, un cik lielu aizsardzību nodrošina vakcīnas?

Kad pagājušā gada decembrī Apvienotajā Karalistē izplatījās omikrona variants, atkārtotas inficēšanās gadījumu skaits palielinājās 15 reizes. Zinātnieki uzskata, ka omikrona plašā mutācija ļāva vīrusam pārvarēt jebkādu izveidoto imunitāti. Tāpēc tik daudzi saslima atkāroti, pat ja bija vakcinēti vai reiz jau izslimojuši Covid-19.

Londonas Imperiālās koledžas imunoloģijas profesors Denijs Altmans laikrakstam “The Guardian” sacīja, ka omikrons ir "vājš imūnģenēnisks vīruss, kas nozīmē, ka, to saķerot, ir maza papildu aizsardzība pret atkārtotu inficēšanos".

Lai gan jaunie BA.4 un BA.5 varianti ir jauni, tie mutējušies no omikrona, kas liek pamatoti domāt, ka atkārtota inficēšanās ir pat ļoti iespējama.

Lietotnes “ZOE Covid” izveidotājs, profesors Tims Spektors uzsver: “Noteikti ir daudz tādu cilvēku, kuri ap pērnajiem Ziemassvētkiem izslimoja Covid-19, bet nu slimo atkal. Daži no viņiem vairākkārt saslimuši pat ar nieka trīs mēnešu starpību.”.

Bet kā ar vakcīnu radīto imunitāti?

Jaunie BA.4 un BA.5 varianti satur mutācijas, kas nav sastopamas agrīnajos omikrona celmos. Tāpēc, pat ja esat vakcinēts un saņēmis balsta vakcīnas devu, jūs joprojām esat neaizsargāts no inficēšanās ar jaunajiem apakšvariantiem.

Pētnieki no Ķīnas žurnālā “Nature” ziņoja, ka jaunie apakšvarianti "ievērojami izvairās no neitralizējošām antivielām, ko izraisa SARS-CoV-2 infekcija un vakcinācija".

Būtiski gan ir piebilst, ka, neraugoties uz jauno variantu spēju apiet vakcīnu radīto imunitāti, esošās vakcīnas, domājams, joprojām spēs aizsargāt no smagas slimības gaitas, lēš infekciju slimību pētnieks no Jeilas Medicīnas skolas Dr. Oneima Ogbuags.

"Ja jums ir jāveic atkārtota vakcinācija, veiciet atkārtotu vakcināciju. Klīniskajā praksē mēs esam secinājuši, ka vissvarīgākais ir regulāri atjaunināt vakcīnas,” viņš piebilda.

Cik smagi būs simptomi, inficējoties vēlreiz?

Parasti infekcijas norit vieglāk, ja saslimšanas epizodes atkārtojas vairākas reizes, tomēr saskaņā ar Tokijas Universitātes profesora Kei Sato un viņa kolēģu provizoriskajiem datiem jaunie apakšvarianti, iespējams, ir attīstījušies tā, ka tie ir spējīgi inficēt plaušu šūnas, nevis tikai augšējo elpceļu audus. Tas padara tos līdzīgākus agrākajiem un smagākajiem alfa un delta variantiem.

To apstiprinājis arī Līdsas Universitātes virusologs Dr. Stīvens Grifins, uzsverot, ka “pamazām atgriežamies pie bīstamākas infekciju formas, līdzīgi kā pandēmijas sākumā.”.

Lai gan vēl ir pāragri spriest, vai atkārtotas inficēšanās gadījumos simptomi būs smagāki, potenciālais risks ir lielāks, nekā ar omikrona BA.2 variantu.