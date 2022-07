Praktiski padomi pret tūsku: vēsas kompreses, mazāk alkohola, vairāk kustību

Tūsku rada liekais šķidrums, kas uzkrājas noteiktās ķermeņa zonās. Lai no tā atbrīvotos, noderēs arī vienkārši ieteikumi, skaidro „Mēness aptiekas” farmaceite Ērika Pētersone.

Vairāk ūdens un kustību

“Dažkārt, lai mazinātu pietūkumu, var palīdzēt papildus uzņemts ūdens. Ja ķermenis ir dehidrēts – tajā ir nepietiekams ūdens daudzums, ķermeņa šūnas un audi to absorbē un it kā pievelk noteiktām ķermeņa zonām, veidojot pietūkumu. Taču papildus uzņemts ūdens var palīdzēt atbrīvot uzkrāto šķidrumu,” skaidro farmaceite.

Lai mazinātu šķidruma uzkrāšanos kājās vai ķermeņa lejasdaļā, ieteicams pārāk ilgi nesēdēt vai nestāvēt uz vietas. Ir jākustas! Viena no labākajām nodarbēm ir peldēšana, kas radīs nepieciešamo slodzi, neapgrūtinot locītavas. Turklāt regulāra kustēšanās un peldēšana var palīdzēt samazināt svaru, kas arī nereti ir tūskas iemesls.

Vēsa komprese, tējas maisiņš

Maisiņi zem acīm – tā parasti sākam, ja tūska izveidojusies acu zonā. Izplatītākie iemesli ir miega trūkums, alerģija, pārlieku sāļš ēdiens, smēķēšana. Vienkāršs un diezgan efektīvs līdzeklis, kā atbrīvoties no tūskas ir vēsa komprese. Samitrini tīru drānu vai dvieli aukstā ūdenī, izspied lieko šķidrumu un pāris minūtes paturi drāniņu pie acīm. Ja šķiet, ka vēsums nav pietiekams, drānu uz dažām minūtēm ieliec ledusskapī. Tūskas mazināšanai var izmantot arī atdzesētas gurķa šķēlītes

Vēl viens veids, kā cīnīties ar pietūkumu ap acīm – kompresēm izmantot tējas maisiņus. Pirms lietošanas tos vajag izmērcēt siltā ūdenī un atdzesēt. Efektīvāka būs melnā, nevis zāļu, piemēram, piparmētru vai kumelītes tēja. Melnajā tējā esošais kofeīns palīdz mazināt pietūkumu, jo sašaurina asinsvadus.

Kājas un pēdas – uz augšu

Tūska var veidoties ne tikai uz sejas, bet arī uz citām ķermeņa daļām, piemēram, uz kājām, ap potītēm. Kāju un pēdu tūska var rasties vairāku iemeslu dēļ. To skaitā var būt grūtniecība, garas stundas uz kājām vai ilgstoša sēdēšana, piemēram, tālos braucienos vai lidojumos.

Paceļot kājas uz augšu un atbalstot, slodze samazinās. Sēžot, kājas var pacelt uz krēsla tā, lai tās būt aptuveni sirds augstumā – tad šķidrums vairs neuzkrājas ķermeņa apakšdaļā.

Mazāk sāls

Sāls kontrolē šķidruma līdzsvaru organismā. Pārāk daudz sāls var paaugstināt asinsspiedienu un izraisīt šķidruma uzkrāšanos. Sāls satur nātriju, kas aiztur ūdeni asinsrites sistēmā, tādējādi palielinot asins daudzumu organismā. Rezultātā var rasties sejas, kāju, potīšu vai pēdu pietūkums.

Dienas laikā ieteicams uzņemt ne vairāk par 2000 mg nātrija, kas būtu viena tējkarote sāls. Atceries, ka sāli ne tikai pievienojam ēdienam, to gatavojot, bet tas jau ir daudzos ikdienā lietotajos produktos – maizē, gaļas izstrādājumos, sierā. Arī tas jāierēķina diennakts devā.

Alkohola blakusefekts

Farmaceite atgādina, ka alkohola lietošana arī var veicināt sejas, kāju vai vēdera daļas pietūkumu, sevišķi ja grādīgie dzērieni lietoti vēlā vakara stundā. Tas var ne tikai veicināt tūsku, bet vienlaikus darboties kā diurētiķis jeb urīndzenošs līdzeklis. Parasti pietūkums mazinās 12 līdz 24 stundu laikā, kad ķermenis tiek galā ar alkoholu. Papildus ūdens uzņemšana var palīdzēt aizstāt zaudēto šķidrumu un mazināt pietūkumu.

Ar pārtiku – pret iekaisumu

Dažkārt pietūkums var norādīt uz ilgstošu iekaisuma slimību, piemēram, čūlaino kolītu. Ir pārtikas produkti, kas var palīdzēt kontrolēt tūskas rašanos, piemēram, augļi, dārzeņi un veselīgie tauki – mononepiesātinātās un omega-3 taukskābes, ko satur taukainās zivis, piemēram, laši. Tāpat palīdzīga būs ar mēru lietota tumšā šokolāde, ingvers, kurkuma, zaļā tēja.

Alerģijas kontrole

Dažkārt tūskas iemesls acu zonā, deguna gļotādā vai elpceļos ir alerģija. Mazinot alerģiju, var mazināties arī pietūkums. Ieteicams izvairīties no alergēniem, kas ir ne tikai ziedputekšņi, bet arī, piemēram, pelējums. Farmaceite min, ka pietūkumu degunā var mazināt skalošana ar fizioloģisko šķīdumu. Alergēni nokļūst arī uz mūsu plakstiņiem un skropstām, tādēļ ir svarīga plakstiņu un skropstu higiēna. Alerģijas izraisītas spēcīgākas tūskas gadījumā aptiekā var iegādāties bezrecepšu līdzekli, kas satur antihistamīnu.

Masāža pret tūsku

Lai grūtniecēm mazinātu tūsku un pietūkumu (piemēram, kājām), var izmēģināt masāžu vai pašmasāžu, kas palīdzētu šķidrumam vienmērīgi plūst tālāk. Viss, kas nepieciešams, ir pirksti – ar tiem masējot pietūkušās kājas un pēdas, tūskai vajadzētu samazināties. Turklāt, masējot muskuļus un mīkstos audus, mazinās arī stress, spriedze, sāpes. Lai veicinātu limfas atteci, masāžu var papildināt ar viegli spiedošām kustībām.

Hemoroīdu krēms

Novērots, ka šis krēms, kas palīdz savilkt ādu, var noderēt arī citu problēmu gadījumā, piemēram, lai mazinātu pietūkumu zem acīm, Tiesa, krēms jāuzklāj plānā kārtā, to var iemaisīt arī ikdienas sejas krēmā. Jāuzmanās, lai krēms neiekļūtu acīs. Pretējā gadījumā veidosies acs kairinājums un stāvoklis tikai pasliktināsies.

Lielāks spilvens un kompresijas zeķes

Lai izvairītos no sejas pietūkuma un maisiņiem zem acīm, var mēģināt gulēt uz stāvāka spilvena – galvas paaugstināšana mazina šķidruma uzkrāšanos. Guļot galvai vajadzētu atrasties virs sirds līmeņa, taču tā, lai nerastos sasprindzinājums kaklam.

Zeķes palīdz ilgstoši nospriegot kājas, pēdas un potītes, lai novērstu nevēlamā šķidruma veidošanos un uzkrāšanos. Tās ieteicams uzvilkt no rīta un valkāt tik ilgi, cik vien ir ērti. Kompresijas zeķēm ir atšķirīgas stingruma pakāpes – lai pierastu pie sajūtas, jāsāk būtu ar vājākām.

Pretiekaisuma līdzekļi un magnija piedevas

“Pretiekaisuma līdzeklī lietojami smagākos gadījumos, kad tūska ir kāda iekaisuma sekas. Aptiekā ir pieejami nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, kas palīdz mazināt tūsku un sāpes. Jāatceras, ka šie līdzekļi var izraisīt kuņģa darbības traucējumus, turklāt, ja ir sirds slimība vai paaugstināts asinsspiediens, pirms tam būtu jāinformē farmaceits vai ārsts, kas ieteiks ko un kā labāk lietot,” norāda farmaceite Ērika Pētersone.

Savukārt magnijs palīdz līdzsvarot nātrija līmeni. Ir pētījumi, kas apstiprina, ka tas var palīdzēt mazināt iekaisumu un pietūkumu. Ieteicamā magnija deva ir 200-400 mg dienā. Pirms tā lietošanas, noteikti jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu, jo īpaši, ja ir nieru vai sirds slimības.