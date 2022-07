Cilvēkiem tik vajadzīgajām sejas ērcītēm draud izmiršana

Sejas ērcītes “Demodex folliculorum” ir tikai 0,3 milimetrus garas radības, kas pamet ādas poras, lai atrastu jaunu matu sīpoliņu jeb folikulu, sastaptu partneri un sapārotos. Ne ar ziepēm, ne arī niknākiem līdzekļiem beržot seju, no šīm ērcītēm nevar atbrīvoties, jo tās mitinās pārāk dziļi. Vairāk nekā 90% cilvēku kalpo par šo radījumu dzīvotni, turklāt kopš dzimšanas, iegūstot tos no mātes krūts barošanas laikā.

Nekādus draudus veselībai “Demodex folliculorum” nerada. Redingas universitātes (Anglija) doktore Aleksandra Peroti, jauna pētījuma līdzautore, BBC skaidro, ka mūsu starpā pastāv sena simbioze: “Tās attīra mūsu poras. Neuztraucieties, bet tieši otrādi, priecājieties, ka līdzās jums dzīvo šīs mikroskopiskās būtnes – tās nenodara nekādu ļaunumu.”

Zinātnieki noskaidrojuši, ka šīm ērcītēm ir vismazākais gēnu komplekts no posmkājiem – zirnekļveidīgajiem, kukaiņiem un vēžveidīgajiem. Gēns, kas pasargā ērcīšu ķermeni no ultravioletajiem stariem, ir zudis, jo aktīvas tās ir tikai naktī.

Pētījums liecina, ka šī suga ir ceļā uz pilnīgu atkarību no cilvēkiem un to apdraud tuvradniecība, kas samazina ģenētisko daudzveidību. Ir pat aizdomas par izmiršanas draudiem. Zinātniekiem nav izdevies atrast gēnu, kas būtu atbildīgs par ērču miegu un nomodu, tās pilnībā paļaujas uz mums – miega laikā cilvēka āda izdala mazāk hormonu, un ērcītes tad arī mostas.

Sugas pastāvēšanai tas rada risku – jo vairāk tā pielāgojas mums, jo vairāk gēnu zaudē un nevarēs pastāvēt bez cilvēka. Tādas atkarības dēļ ērcītes nevarēs laikus pamest poras un atrast jaunu partneri. To izmiršana varētu nešķist zaudējums, varbūt pat otrādi, taču zinātnieki domā citādi. “Šīm ērcēm ir tieša saistība ar ādas veselību, ja to nebūs, mums var rasties ar to problēmas,” norāda Peroti.