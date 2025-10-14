112
No ēkas tika evakuēti 12 cilvēki - atklājušas jaunas ziņas par postošo ugunsgrēku Purvciemā
Jau ziņots, ka aizvadītajā dienā Purvciemā ar atklātu liesmu dega dzīvoklis Purvciemā, Dzelzavas ielā 99. Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), liesmas bija apņēmušas dzīvokļa virtuves daļu.
"Plkst. 20.47 tika saņemts izsaukums uz Dzelzavas ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī dega virtuve desmit kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki, savukārt, ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, tika evakuēti vēl astoņi cilvēki. Plkst. 22.25 ugunsgrēku izdevās likvidēt," norāda VUGD.
"Te ir kādas četras ugunsdzēsēju mašīnas, "ātrie" un policija," aizvadītajā dienā norādīja kāds Jauns.lv lasītajs. Bet kā redzams iemūžinātajā video, liesmas bija pilnība pārņēmušas kāda dzīvokļa telpu, kamēr satraukuma pārņemtie apkaimes iedzīvotāji nolūkojas notikušajā no pagalma.