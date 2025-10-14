Komponists Raimonds Pauls.
Sabiedrība
Šodien 09:28
Negaidīti atcelts maestro Raimonda Paula koncerts; tiek skaidrots iemesls
Pagājušajā svētdienā Raimonda Paula un Andra Keiša koncerts “Vīrieši labākos gados”, kam bija jānotiek mūzikas namā "Daile", pēkšņi tika atcelts. Daudziem radās jautājums, kāds bija šī lēmuma iemesls.
Tiem, kuri vēlējās svētdien baudīt koncertu, nācās mainīt plānus. Jau sestdien mūzikas nams "Daile" mājaslapā parādījās paziņojums, ka koncerts ir atcelts. Tajā bija norādīts, ka visiem, kuri iegādājušies biļetes, nauda tiks atgriezta. Iemesls, kādēļ koncerts tika atcelts, gan netika minēts.
Daudziem tas radīja bažas. "Žurnāls Privātā Dzīve", sazinoties ar kādu maestro tuvu cilvēku, informē, ka koncerts tika atcelts, jo "Raimondam Paulam bija nepieciešams miers, taču jau nākamnedēļ viņš būšot runājams".
Apskatot mūzikas nama "Daile" mājaslapu, redzams, ka 16. oktobrī izpārdotais koncerts "ŠEKSPĪRS. SONETI", kurā arī piedalās Pauls, notiks, kā arī 31. oktobra koncerts “Vīrieši labākos gados” joprojām atrodams pasākumu kalendārā.