Lai Jāņu nakts papardēs bez vēdergraizēm

Latvieši mīl šos svētkus un labprāt ievēro tradīcijas, tomēr man kā ģimenes ārstei Jāņu laiks nāk ar bažām. Mana pieredze liecina: telefons būs karsts – jau paredzu, ka pacienti zvanīs, sūdzoties par smaguma sajūtu, diskomfortu, sāpēm kuņģī un kuņģa dedzināšanu.

Protams, pārēšanās svētkos nav nekas neparasts un paklupt mēdz pat tie, kuri ikdienā ēd veselīgi un pie tā piedomā. Svētkos apzinātā ēšana ir realizējama grūtāk, jo, satiekoties ar radiem un draugiem, mēs sēžam pie svētku galda, tērzējam, un kumoss pats ielien mutē. Statistika liecina - Līgo svētku brīvdienām beidzoties, 30–40 procenti Latvijas iedzīvotāju izjūt izmaiņas kuņģa un zarnu trakta darbībā.

Mans padoms pacientiem – lai justos lieliski svētku laikā, ir svarīgi zarnu vidi uzturēt veselīgu. Jo tieši zarnu veselības stāvoklis nodrošinās optimālu gremošanu, kā arī ietekmēs citas organisma atbalsta sistēmas, piemēram, nervu un imūnsistēmu. [1]

Kāda ir pirmā palīdzība pārēšanās gadījumā? Dzert daudz šķidruma. Labs risinājums pašsajūtas uzlabošanai ir nākamajā dienā ievērot atslodzi – neēst nemaz un dzert tikai ūdeni vai ēst pavisam vieglu pārtiku, vai dzert tikai kefīru. Tāda diena var dot tiešām labu atslodzi gremošanas traktam, bet – vai garajās Jāņu brīvdienās tas maz ir iespējams?!

Tāpēc, skatoties no savas un pacientu pieredzes, es ieteiktu izlīdzēties ar labajām baktērijām jeb probiotikām. Patiesībā es tās ieteiktu palietot jau kādu laiku pirms svētkiem, jo probiotiku klātbūtne var palīdzēt sabalansēt labās un sliktās baktērijas organismā, tādējādi profilaktiski nodrošinot labu pašsajūtu un svētku laikā palīdzot samazināt iespējamās vēdera problēmas.

Probiotikas ir dabiski atrodamas mūsu organismā, bet pētījumi liecina, ka to papildu lietošana var uzlabot gremošanas trakta veselību, jo īpaši, ja ciešat no sāpīgām gāzēm un vēdera uzpūšanās. Viens no izplatītākajiem šīs kaites cēloņiem ir pārmērīga kaitīgo baktēriju savairošanās gremošanas traktā. Vairāk nekā 30 procenti cilvēku regulāri piedzīvo vēdera uzpūšanos, 10–15 procentiem ir kairinātās zarnas sindroms, un vismaz 40 procenti cilvēku visā pasaulē saskaras ar kādu no funkcionālajiem kuņģa un zarnu trakta traucējumiem.

Jaunākie pētījumi arvien vairāk norāda uz disbalansu zarnu mikroflorā kā daudzu kuņģa un zarnu trakta problēmu vaininieku. Tāpēc harmonija starp baktērijām gremošanas traktā ir ļoti svarīga – ja mikroflorā labvēlīgo baktēriju skaits pārsniedz slikto baktēriju skaitu, gremošanas sistēma darbojas pareizi. Ir pat pierādīts, ka probiotikas var palielināt zarnu kustīgumu, paātrinot gremošanu, un ievērojami samazināt pārmērīgu gāzu veidošanos un vēdera uzpūšanos. [2]

Pacienti jautā, kuras probiotikas ir vislabākās, lai uzlabotu zarnu mikrofloru? Zinātnieki ir pierādījuši, ka kuņģa un zarnu traktam visdraudzīgākās ir Lactobacillus un Bifidobacterium sugas, taču, jo plašāka ir baktēriju daudzveidība, jo vērtīgāks ir produkts. Tāpēc ka viena baktēriju suga nevar izpildīt citas funkcijas, piemēram, vienas baktērijas ir aktīvākas tievajā zarnā, citas labāk darbojas resnajā zarnā. [3]

Es saviem pacientiem iesaku Latvijas farmācijas uzņēmuma LYL love your life® probiotikas LYLBIOTIC, kas ir efektīvākais augstas kvalitātes probiotiku un prebiotiku komplekss ar inulīnu profilaktiskai un akūtai lietošanai un kam nav analoga Latvijas tirgū.

Vienā kapsulā ir vismaz 28 miljardi to pašu aktīvo baktēriju, kas mīt cilvēka kuņģa un zarnu traktā, un tajā ir apvienotas 9 zinātniski pierādītas un visvairāk pētītas baktēriju sugas – bifidobaktērijas (B. longum, B. lactis, B. infantis), laktobaktērijas (L. reuteri, L. gasseri, L. rhamnosus, L. casei, L. plantarum) un Saccharomyces boulardii –, kas, kā zinātne apstiprina, veicina labvēlīgo baktēriju veidošanos, uzlabo gremošanu, palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu, novērš aizcietējumu rašanos vai – tieši pretēji – ir iedarbīgas pret visu veidu caureju. Turklāt inovatīvais kapsulas apvalks pasargā baktēriju kultūras no kuņģa skābes un garantē baktēriju aktivizāciju tikai pēc nokļūšanas zarnās.

Un, kas ir īpaši svarīgi vasarā, LYLBIOTIC nav jāglabā ledusskapī, kapsulas var turēt līdz pat +25 °C temperatūrā. Labās baktērijas pieejamas 6 un 14 kapsulu iepakojumos.

Starp citu, saskaņā ar pētījumiem zarnas ražo apmēram 95 procentus mūsu ķermeņa serotonīna, un tieši probiotikas var palīdzēt uzlabot serotonīna līmeni. Tas savukārt mazina stresu, uzlabo imunitāti un veicina labu garastāvokli. [4]

Lai mums visiem lustīgi Līgo, priecīgi un skaisti Jāņi un vēdera problēmas neskar ne dienu!

Jūnijā LYLBIOTIC pieejams lielākajās aptiekās un interneta aptiekās ar atlaidi – 20%.

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

