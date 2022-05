Šis augs dabā sastopams diezgan bieži sētmalās, ceļmalās, krūmājos. Tur, kur plankumainais suņstobrs ieviesies kā nezāle dārzos, iespējama tā lapu sajaukšana ar pētersīļa lapām, kas var beigties pavisam bēdīgi, jo tas ir ārkārtīgi indīgs augs.

“Šis, iespējams, ir vissvarīgākais ieraksts, ko jebkad šeit ierakstīšu, bet es nevarēju izniekot ne mirkli, lai par to nepastāstītu citām ģimenēm, kurās aug mazi bērni. Lūdzu, izlasiet šo un uztveriet nopietni. Es burtiski jūs lūdzu,” savu stāstu “Facebook” iesākusi Šavanna.

“Vakar manai 6 gadus vecajai meitai uz sejas sāka parādīties izsitumi. Viņai vienmēr ir bijušas stipras alerģijas pret kukaiņiem/bitēm/augiem, bet šie izsitumi izplatījās ļoti ātri. Meitas acis, ausis un visa seja bija pūslīšu pārklāta, viņai bija apgrūtināta elpošana, un viņa burtiski visu laiku gribēja tikai gulēt,” stāsta mamma.

Vecāki bērnu aizveduši uz tuvējo slimnīcu, kur meitenei nekavējoties iedoti medikamenti. Skaidrība par to, kas ar meiteni noticis, nav bijusi joprojām. Līdz tās pašas dienas vakaram izsitumi tikai turpinājuši izplatīties pa visu ķermeni un mamma nolēmusi, ka jāatgriežas mājās un jāizpēta dārzā augošie augi, lai saprastu, kas varētu būt pie vainas.

Pēc vērīgas dārza apskates mamma atklājusi, ka pa to izplatījušies indīgie hemloki (suņustobri), un meita, tos smaržojot, saindējusies. “Kamēr es rakstu šo ierakstu, mans bērns joprojām ir slimnīcā smagā stāvoklī,” stāsta Šavanna.

“Šis augs tiek uzskatīts par vienu no indīgākajiem augiem Amerikā, tas izskatās, kā nekaitīga nezāle, bet var izaugt pat vairākus metrus garš. To bieži var atrast gar upēm, dzelzceļiem un grāvjiem,” turpina māmiņa.

Viņa piebilst, ka augs iedarbojas uz nervu sistēmu un var izraisīt nervu un muskuļu paralīzi, vemšanu, sliktu dūšu, muskuļu sāpes, krampjus, runas zudumu, paātrinātu sirdsdarbību un daudz ko citu.

"Es to nepublicēju, lai jūs biedētu. Bet, lūdzu, izglītojiet sevi un savus bērnus par bīstamiem augiem, jo tas ir tik ļoti svarīgi!” – nobeigumā piebilst Šavanna.

Kas ir plankumainais suņstobrs?

Plankumainais suņstobrs. (Foto: Shutterstock)

Šis augs ir diezgan bieži satopams grāvmalēs, ceļmalās un citās aizaugušās vietās arī Latvijā. Augs zied no jūnija līdz augustam ar sīkiem baltiem ziediņiem, kas izdala nepatīkamu smaku.

Plankumainā suņstobra visās daļās ir atrodami indīgi alkaloīdi: konīns (indīgākais), metilkonīns, konhidrīns, pseidokonhidrīns, koniceīns, kā arī augu tauki, kuru sastāvā ietilpst petroselīnskābes un petroselidīnskābes glicerīdi. Visas auga daļas ir indīgas.

Plankumaino suņstobru izmanto tautas medicīnā, taču, lai izmantotu šo augu ārstnieciskam nolūkam, ir tiešām jāpiedomā vai to nevar aizstāt ar alternatīviem augiem, jo plankumainais suņstobrs ir indīgs augs un spēj nopietni apdraudēt cilvēka veselību.