Kāpēc rodas pigmentācijas plankumi uz ķermeņa, un ko tie pasaka par mūsu veselību?

Apotheka Beauty kosmētiķe Katrīna Blumberga atspēko mītus un dalās vērtīgos padomos, kā pasargāt sejas ādu no pigmentācijas plankumiem, lai ikviena sieviete justos pašpārliecināta.

“Pigmentācija būtībā ir iekaisuma process, kas radies dažādu faktoru ietekmē. Tās ir saules atstātās pēdas, apdegums, iekaisumi, akne, hormonālās pārmaiņas un citi faktori. Ir jālīdzsvaro visi iekšējie procesi organismā, lai PH līmenis organismā ir vienmērīgs, nav pārāk skābs vai sārmains. Tāpat nepieciešams pasargāt ādu ārēji, tai uzklājot saules aizsargkrēmus,” stāsta kosmētiķe Katrīna Blumberga.

1. mīts – pigmenta plankumi ir ģenētiska iezīme, un tajā nav nekā slikta

Pigmentāciju uz sejas var izraisīt dažādi faktori – ģenētika, ādas tips, vecums jeb ādas novecošanās, ultravioleto staru iedarbība, ādas bojājumi (piemēram, kas radušies aknes vai kukaiņu kodumu rezultātā), hormonālās izmaiņas, kā arī dažādu vielu trūkums organismā. Bieži pigmentācija rodas, ja lieto hormonu terapiju menopauzes laikā vai vairogdziedzera darbības uzlabošanai. Ja ir traucējumi hormonālā sistēmā, pigmentācija ir bieža parādība, turklāt saules staru ietekmē problēma saasinās.

Pigmentācijas plankumi rodas brīdī, kad dažādu faktoru ietekmē izmainījies melanīna jeb ādas pigmenta daudzums organismā. Ja organisms ražo jeb sintezē melanīnu par daudz, radīsies tumšākas krāsas plankumi uz ādas, savukārt, ja organismā ir par maz melanīna, tad tiks veicināta bālu plankumu veidošanās. Vienlaikus ar pigmentācijas plankumiem var rasties ādas iekaisums, nieze, kā arī ādas audzējs, kas nereti paslēpies zem pigmentācijas plankumiem, tāpēc tie ir rūpīgi jāuzrauga un aizdomu gadījumā jāvēršas pie dermatologa tos pārbaudīt.

2. mīts – pigmentācijas plankumi uz sejas ir vecāka gadagājuma cilvēku bažas

Lai gan manāmi izteikti pigmentācijas plankumi ir vecāka gadagājuma cilvēkiem (virs 50), arvien biežāk ar šo problēmu saskaras gados jaunāki cilvēki. Iemesls tam ir pārmērīga sauļošanās un solārija apmeklēšana, nelietojot saules aizsargkrēmus ar SPF filtru.

Saules veidotie plankumi uzkrājas gadu gaitā pārmērīga UV starojuma ietekmē un kļūst izteiktāki pēc 30 gadu vecuma. Tāpat pigmentācijas laukumi var uzkrāties un kļūt izteiktāki pēc vairākiem gadiem aknes vai ādas bojājumu vietās.

3. mīts – pigmenta plankumus var noņemt tikai ar dārgām kosmētiskām procedūrām

Pigmentācijas plankumu mazināšanai iespējams pielietot dažādas metodes – lāzerterapiju, ķīmisko pīlingu, medikamentozo terapiju, ādas apstrādi ar speciāliem kosmētikas līdzekļiem, tai skaitā saules aizsargkrēmiem ar SPF filtru. Tāpat nepieciešams uzņemt uztura bagātinātājus, kuru sastāvā ir antioksidanti, kas parūpēsies par melanīna daudzuma balansu organismā.

“Cīņa ar pigmenta plankumiem ir pastāvīgs darbs un prasa pacietību. Un pat tad, ja likvidē pigmentācijas plankumus, nav garantijas, ka tie neparādīsies atkārtoti. Taču, pārskatot dzīvesveidu, paradumus un regulāri parūpējoties par sejas ādas kopšanu un aizsardzību, ir iespējams kontrolēt un arī mazināt pigmentāciju”, norāda kosmētiķe Katrīna Blumberga.

4. mīts – pretpigmentācijas krēms padara sejas ādu baltu

Tiek uzskatīts, ka pretpigmentācijas krēms padara sejas ādu baltu un, to uzklājot uz pigmenta plankumiem, rezultāta nebūs. “Šis ir ļoti populārs mīts. Pretpigmentācijas krēms vai serums ir jāuzklāj visai sejas ādai vienmērīgi, jo tas palīdzēs kontrolēt melanīna pārprodukciju. Šī krēma lietošana uz lielāka ādas laukuma ne tikai cīnīsies ar esošajiem plankumiem, bet arī palīdzēs novērst jaunu pigmenta plankumu veidošanos”, stāsta Katrīna Blumberga.

5. mīts – intensīva ādas attīrīšana sniedz labāku rezultātu

Visbiežāk pieļautā kļūda ir pārāk agresīva sejas ādas attīrīšana vai pārāk intensīvu līdzekļu lietošana, nerespektējot ādas stāvokli un neieklausoties tās vajadzībās. Intensīvi attīrot ādu, tādējādi cerot uz ātrāku rezultātu, var sabojāt ādas stāvokli un izraisīt iekaisumus, kas savukārt var izraisīt pigmentāciju.

“Sejas āda ir rūpīgi jāattīra no rītiem un vakaros, lai uz tās neuzkrātos dekoratīvās kosmētikas paliekas, netīrumi vai putekļi, sviedri un dabīgās eļļas. Lai saglabātu ādas dabisko mikrobiomu līdzsvaru un ādas aizsargājošos mikroorganismus, ieteicams izvēlēties ādai saudzīgus attīrīšanas līdzekļus – micelāro ūdeni, gēlus, pieniņus vai eļļas. Reizi nedēļā papildus ikdienas ādas kopšanas rituāliem var izvēlēties maigu pīlingu vai attīrošu masku, kas palīdzēs noņemt atmirušās šūnas no ādas virsmas, atstājot to gludu, mirdzošu un dzīvīgu. Savukārt pēc attīrīšanas nepieciešama ādas mitrināšana ar sejas ādas tipam piemērotu serumu vai krēmu”, iesaka kosmētiķe Katrīna Blumberga.

Ieteikumi, kā pasargāt sejas ādu no pigmentācijas: