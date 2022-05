Lielākā daļa hroniskas nieru slimības pacientu nezina par savu diagnozi

Latvijas Nefrologu asociācijas prezidente, asoc.prof. Ieva Ziediņa pauda, ka, kaut arī valsts apmaksā vizīti pie nefrologa, tas, cik ilgi jāgaida rindā, ir atkarīgs no ārstniecības iestādes, kurā pacients vēlas konsultēties, un arī no tā, pie kura ārsta viņš pieteicies. Atkarībā no šiem apstākļiem gaidīšana var ilgt no viena līdz sešiem mēnešiem.

Lai hroniskas nieru slimības pacientiem būtu vēl labāka aprūpe, to sekmētu jaunāko medikamentu pieejamība. "Ja valsts kompensētu kaut 50% no jaunāko un modernāko medikamentu cenas, tas būtu brīnišķīgi. Nepieciešams arī palielināt vietu skaitu nefroloģijas rezidentūrā, lai būtu vairāk nefrologu un mazākas rindas," ieteica Ieva Ziediņa.

Otrdien, 24.maijā, Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā norisinājās diskusija "Nieru veselība tuvplānā", kurā piedalījās Ieva Ziediņa, Latvijas Hipertensijas un Aterosklerozes biedrības prezidents, asoc.prof. Kārlis Trušinskis un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Ainis Dzalbs.

Diskusijā jomas eksperti uzsvēra nieru veselības nozīmīgumu, to, cik svarīga ir agrīna nieru slimību diagnostika, uzmanības centrā bija arī hroniska nieru slimība, kas ir grūti ārstējama un visbiežāk tiek novēloti diagnosticēta. Hroniskai nieru slimībai trīs galvenie riska faktori ir – cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens un aptaukošanās. Kardiologs Kārlis Trušinskis uzsvēra savstarpēju saistību starp kardiovaskulārajām slimībām un nieru slimībām, kā tās ietekmē viena otru.

Ārsti uzsvēra, ka ar hronisku nieru slimību visā pasaulē slimo aptuveni desmitā daļa iedzīvotāju, konkrēti Latvijā tie ir 12 000 pacientu uz katriem 100 000 iedzīvotājiem. Lai izvairītos no novēlotas diagnostikas, ļoti svarīga ir ikgadējā vizīte pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts Ainis Dzalbs uzsvēra, ka apmēram 90% no pacientiem ar hronisku nieru slimību nezina, ka viņiem tā ir.

Viņš pastāstīja par Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas pilotprojektu bezmaksas testiem mikroalbumīnūrijas noteikšanai ne tikai cukura diabēta pacientiem, bet arī sirdzējiem ar citām saslimšanām, kas rada paaugstinātu risku hroniskas nieru slimības attīstībai, piemēram, pacientiem ar sirds mazspēju, paaugstinātu asinsspiedienu. Šī ekspresdiagnostikas metode ir ātrs veids, kā pieņemšanas laikā agrīni noteikt nieru slimību pacientiem reģionos, kur nav tuvumā ērti pieejamu laboratoriju. Ģimenes ārsti aicināti pieteikties bezmaksas testa strēmeļu komplektam.

Diskusiju vadīja Dr.biol. Juris Šteinbergs, tai bija tiešraide dažādās platformās internetā, kur joprojām pieejams diskusijas ieraksts, tostarp Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas profilā "Facebook".

Nieru veselības nedēļa sākās pirmdien, 23. maijā, un tās gaitā speciālisti arī plašāk informēja pacientus un viesojās medijos. Nieru veselības nedēļu organizēja Latvijas Nefrologu asociācija, Latvijas Hipertensijas un aterosklerozes biedrība un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija.