Kas notiek ar acīm, ja saulainā laikā nenēsājam saules brilles?

Neaizsargājot acis no UV starojuma, var rasties dažādas acu problēmas - katarakta, makulas deģenerācijas, pingvēkulas un fotokeratīts, kas var radīt īslaicīgu redzes zudumu.

“Ultravioletais starojums ir ļoti, ļoti kaitīgs. Daudzi runā par ķermeni un to aizsargā, bet par acīm bieži vien aizmirst,” vērtēja optometriste Evija Barkāne.

Eksperte stāstīja, ka pirmais, kas cieš no tiešas saskares ar saules stariem, ir acs radzene, jo tā ir acs priekšpusē:

“Tā ir mūsu optiskā zona un tā ir visjutīgākā. Epitēlija šūnas, kuras apdedzinās, atjaunojas līdz pat 24 vai 48 stundām, bet tajā brīdī, kad tās tur nav, tur ir visi nervu gali mums tajā priekšējā slānī un tad mēs ļoti uz to [saules ietekmi] reaģējam.”

Optometriste arī novērojusi, ka brilles un saulesbrilles cilvēki bieži vien uztver kā aksesuāru, taču tās ir svarīgs acu aizsarglīdzeklis no saules kaitīgās ietekmes:

“Galvenais ir pārbaudīt, vai tām [brillēm] ir šis UV aizsargfiltrs, jo tas ir pats svarīgākais. Jo, ja mēs liksim saulesbrilles, kurām nav šis filtrs, [acs] zīlīte paplašināsies. Tumsā zīlīte mums ir plašāka - līdz ar to [ar saulesbrillēm] tā zīlīte būs vēl plašāka, un šis UV kaitīgais starojums vēl vieglāk iekļūs acī iekšā.”

Speciāliste arī minēja, ka optikas veikalos var pārbaudīt, vai izvēlētajām brillēm patiešām ir pienācīgs UV aizsargfiltrs.

Par saulesbrillēm jārūpējas arī tiem cilvēkiem, kuri valkā lēcas - turklāt pat tās, kas jau satur UV aizsargfiltru. Ja lēcas tādu satur, tad aizsargāta ir tikai acs centrālā daļa:

“Bet tur nebūs aizsargāta tā [acs] no sāniem. Līdz ar to tur atkal ir risks, ka ar gadiem, ja nelieto šīs saulesbrilles un bieži atrodas ārā vai atpūšas pie ūdens, tad var rasties tāds kā konjunktīvs sabiezējums - uzaugumus virsū uz acs. Līdz ar to tiem, kas lieto lēcas, tās būtu jākombinē ar saulesbrillēm.”

UV filtrs laika gaitā nenolietojas, tāpēc brilles, lēcas vai saulesbrilles, kas to satur, nav regulāri jāmaina.

Vēl, kā izrādās, zināma nozīme ir arī tam, kādā krāsā ir izvēlēto briļļu lēcas. Tās mūsdienās var būt iekrāsotas dažādās krāsās - sākot no melnās, beidzot ar maigi rozā un dzelteniem toņiem.

Pelēki tumšās ir populārākās, jo ir ērtas gan saulainā, gan mākoņainā laikā. Caur tām mēs arī redzam priekšmetus realitātei pietuvinātās krāsās. Lēcas brūnā krāsā, savukārt, pastiprina kontrastu un attēla dziļumu, un ir ieteicamas veicot aktivitātes, kurās ir svarīgi saprast patieso attālumu līdz kādam priekšmetam - piemēram, spēlējot golfu vai zvejojot.

Zaļgani pelēkās un sārtas krāsas lēcas atkal ieteicamas cilvēkiem ar jutīgām acīm, jo padarīs attēla krāsas vienmērīgākas, bet dzeltenās brilles palīdzēs labāk saredzēt miglainā laikā.

Tikmēr spoguļbrilles papildus atstaros košāku sauli, no kuras parasti žilbst acis.

Blakus jau labi iepazītajām saulesbrillēm un lēcām jau labu laiku veikalu plauktos parādījušās arī polarizētās brilles un brilles - hameleoni, kuru lēcas saules ietekmē kļūst tumšākas.

“Tās visas jau pārdomātas un tiek ražotas ar šo aizsardzību [pret UV stariem]. Un arī hameleoni - tās ir ļoti ērtas, jo cilvēkam ikdienā, teiksim, izejot ārā, tās notonēsies un nebūs jāmaina uz saulesbrillēm,” skaidroja optometriste.

Barkāne arī stāstīja, ka aizsardzību pret ultravioleto radiāciju nodrošina polarizētās brilles, kas ir vairāk piemērotas autovadītājiem vai tiem, kas atpūšas pie ūdens, jo tās no horizontālām virsmām noņem visus atspulgus:

“Teiksim, ja saulīte koši uzspīd pēc lietus vai sniegotā dienā - tas viss atstarojas un mūs žilbina. Polarizācija noņem šos visas atspulgus un jūs redzat tīru bildi.”