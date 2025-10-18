No sociālo tīklu linča tiesas līdz policijas lēmumam - neuzsāks kriminālprocesu pret Indijas pilsoni no Liepājas kebabnīcas
Valsts policija atsakās uzsākt kriminālprocesu skandalozajā Liepājas gadījumā, kur tēvs apvaino kebabnīcas darbinieku mēģinājumā iepazīties ar viņa 11 gadus vecu meitu.
Par notikušo policija bija saņēmusi meitenes tēva iesniegumu. Viņš arī publiskoja sociālajos tīklos kebabnīcas darbinieka (Indijas pilsoņa) fotogrāfiju. Pats kebabnīcas darbinieks visus apvainojumus noliedza, taču viņš vairākkārt esot saņēmis draudus par fizisku izrēķināšanos. Sociālo tīklu skandāla dēļ vīrieti atlaida no darba, un viņš devās prom no Liepājas, un iespējams, arī no Latvijas.
Tagad policija secinājusi, ka noziedzīga nodarījuma nav. 360TV Ziņas saņēma rakstisku atbildi no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāves Madaras Šeršņovas: “Valsts policijā tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu, pamatojoties uz to, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums. Šajā gadījumā jau sākotnēji netika gūts apstiprinājums publiski paustajai informācijai un, iegūstot videomateriālu un skaidrojot notikušo, nav gūti pierādījumi tam, ka šajā gadījumā būtu noticis noziedzīgs nodarījums.”
Policija arī aicināja meitenes tēvu izņemt kebabnīcas darbinieka fotogrāfiju no sava sociālo tīklu konta, lai izvairītos no rasistiskām izpausmēm, taču tas netika izdarīts.