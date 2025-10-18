Septiņus gadus vecais princis Luiss oficiāli saņēmis pirmo darba piedāvājumu, taču vecāki ir kategoriski pret
Britu karaļnama mīlulim, septiņus gadus vecajam princim Luisam, izteikts pirmais oficiālais darba piedāvājums – kļūt par Pasaules kastaņu čempionāta goda patronu.
Šāds piedāvājums viņam izteikts pēc tam,, kad pasākuma rīkotāji bija uzzinājuši par viņa ieradumu visur Kensingtonas pilī slēpt kastaņus, raksta "Daily Mail". Pils darbinieki par šo ideju esot sirsnīgi pasmējušies, taču prinča vecāki no piedāvājuma atteicās, paskaidrojot, ka Luiss vēl ir pārāk jauns, lai uzņemtos šos pienākumus. "Mēs patiesi novērtējam uzaicinājumu, taču šobrīd princis Luiss visus spēkus velta mācībām,” teikts pils paziņojumā.
Par Luisa aizraušanos ar kastaņiem Velsas princese pastāstīja, kad kopā ar ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu apmeklēja skautu pasākumu Frogmoras dārzos Donalda Trampa oficiālās vizītes laikā. “Mēs tos atrodam visur – skapjos, viņa gultā… kastaņi ir pilnīgi visur,” par dēla kaislību stāstīja princese.
Pasaules kastaņu čempionāta pārstāvis Sentdžons Bērkets laikrakstam “The Telegraph” apstiprināja, ka princim Luisam tika nosūtīts uzaicinājums kļūt par pasākuma patronu un organizatori “ar lielu nepacietību gaidījuši atbildi”. "Mūs ļoti iepriecināja ziņa, ka princis Luiss tik ļoti mīl kastaņus - viņš būtu ideāls goda patrons!”
Kastaņu čempionāts tiek rīkots kopš 1965. gada. Sacensības, kas aizsākās kā draugu spontāna izklaide, kļuvusi par starptautisku tradīciju ar labdarības mērķi – līdz šim savākti gandrīz 450 tūkstoši sterliņu mārciņu cilvēkiem ar redzes traucējumiem.