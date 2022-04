Ādas ārste atklāj, kurām cilvēku grupām īpaši jāsargās no saules, un izstāsta visu par vienu no ļaunākajiem vēža veidiem

Melanoma ir nopietna, ļaundabīga slimība, kur viens no svarīgākajiem aspektiem ir savlaicīga diagnostika. Dermatoloģe Ivita Ivdra uzsver, ka ikvienam pieaugušam cilvēkam reizi gadā būtu jāapmeklē dermatologs un jāpārbauda ādas veidojumi, jo reizēm ir gadījumi, kad pat maza pumpiņa, kas nepazūd no ādas, var izrādīties vēzis.

ABCDE – kas pateiks priekšā, ka ar dzimumzīmi kaut kas nav labi

“Praktiski jebkurš veidojums, kurš ir svaigi parādījies, vai kurš ir mainījies būtu jāparāda ārstam, bet nekavējoties pie dermatologa vajadzētu doties tad, ja kāds ādas veidojums uzradies no jauna un nepāriet, ja dzimumzīme pēkšņi mainījusi krāsu, no plakanas kļuvusi piepacelta, vai tā sākusi niezēt un sāpēt. Tāpat svarīgi ir vērot, vai kāds no ādas veidojumiem nepalielinās apmēros, un vai neatškiras kā “neglītais pīlēns “uz pārējo dzimumzīmju fona,” stāsta ārste.

Dermatoloģe piebilst, ka svarīgi pacientam ir veikt arī savu dzimumzīmju pašapārbaudi, pielietojot tā saukto ABCDE metodi, kur A nozīmē - asimetrija (asimmetry- angl.), B – robežas –(borders angl.), C krāsa–(colour- angl.), D - diametrs–(diameter- angl.), E – pacēlums(elevation angl.). Ja konstatē asimetriju, nevienmērīgas vai krasas robežas, 3 krāsas un vairāk, dzimumzīme būtu jāparāda ārstam

Kam jāuztraucas jo īpaši?

Ir vairākas cilvēku grupas, kurām jo īpaši vajadzētu pievērst uzmanību savai ādai un veidojumiem uz tās.

1. Cilvēki ar I un II ādas fototipu, jeb tie, kuru āda ir gaiša un saulē ātri apdeg

2. Cilvēki, kuriem ir vairāk par 50 dzimumzīmju

3. Cilvēki, kuriem ir daudz ādas veidojumi, kas variē pēc krāsas, formas un izmēra

Daktere Ivdra skaidro, ka pēc literatūras datiem, tiem, kuriem uz ķermeņa ir ap 50 dzimumzīmju, risks melanomas attīstībai ir 5%, savukārt tiem, kam ir jau ap 100 dzimumzīmīšu, risks, ka dzīves laikā attīstīsies melanoma, pieaug līdz 10%. Savukārt iedzimto dzimumzīmju malignas tranformācijas risks ir 6% un tas var sasniegt 30% īpaši lielām dzimumzīmēm.

Lai gan mūsdienās vēža diagnoze vairs nav “nāves spriedums”, daktere uzsver, ka to nevarētu teikt par melanomu: “Melanoma ir viens no ļaundabīgākajiem vēža veidiem ar augstu letalitātes koeficentu, ekspenoneciālas līknes veidā izteikti pieaug līdz ar slimības stadiju, un attīstās ļoti strauji. Izsķir divas melanomas attīstības fāzes – horizontālo un vertikālo augšanas fāzi.

Horizontālā augšanās fāzē melanoma atrodas virsējā ādas slānī un aug plašumā paralēli ādas virsmai, vizuāli mēs to redzam kā tumšāku ādas līmeņa plankumu. Vertikālā augšanas fāzē mēs to redzam kā piepaceltu vai čūlainu veidojumu, kas invadē dziļākus ādas slāņus un veido metastāzes.

Tādējādi visbūtiskāk melanomu atklāt tās horizontālā augšanas fāzē un to izgriezt. Brīdī, kad audzējs sācis augt vertikālā slānī, tas veido metastāzes un ātri izplatās uz citiem orgāniem.

Dr. Ivdra piebilst, ka melanoma neizveidojas vienas dienas laikā, tā attīstās no tā, ko mēs savai ādai esam nodarījuši pavisam agrīnos dzīves posmos, tieši tāpēc jau agrā bērnībā ir jāizvairās no tiešiem saules stariem, solārija un citiem ultravioletā starojuma veidiem. Daktere neslēpj, ka Latvijā situācija pasliktinās ik gadu, tāpat pēdējā laikā ļoti pieaugot tieši gados jaunu pacientu skaits.

Ja “kustināšu”, izveidosies vēzis

Nereti cilvēki uztraucas un baidās noņemt kādu ādas veidojumu, jo uzskata, ka jebkura iejaukšanās var izprovocēt vēža veidošanos. Daktere Ivdra apgāž šo mītu, piebilstot, ka būtiski, kāda metode tiek izmantota dzimumzīmju noņemšanai.

“Ir daudz dažādas indikācijas, kāpēc mēs noņemam dzimumzīmi. Tās var būt kosmētiskas indikācijas vai medicīniskas indikācijas. Pirms dzimumzīme tiek noņemta, vispirms ir jāvēršas pie dermatologa, lai saprastu, kāda metode ir piemērotākā to noņemšanai. Dažas dzimumzīmes, kas nesatur pigmentu, ir piepaceltas virs ādas, drīkst noņemt ar lāzeru," Dr. Ivdra mierina, ka ar šīm metodēm tiek izņemti tikai pilnīgi droši veidojumi, no kuriem melanoma attīstīties nevar.

"Tās visas melanocītu dzimumzīmes, kas ir plakanas, ar lāzeru nekādā gadījumā nedrīkst aiztikt, tās drīkst izgriezt tikai ķirurģiski,” teic daktere.

Ja dzimumzīme ir aizdomīga, tad pacients tiek nosūtīts pie ķirurga, kurš veidojumu izgriež un nosūta uz histoloģisko izmeklēšanu, taču, ja veidojums tiek noņemts ar lāzeru vai šķidro slāpekli, histoloģisko materiālu iegūt nav iespējams. Ķirurģiskā ceļā, izgriežot pigmenta veidojumu, tas tiek izņemts pilnībā, līdz ar to malignu šūnu rašanās nav iespējama, Turklāt ekscidētais veidojums šunu līmenī viemēr tiek rūpīgi izmeklēts.

Jauni veidojumi – kāpēc tie rodas?

Iveta Ivdra stāsta, ka katram jaunam veidojumam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība. Pat, ja veidojums pats par sevi izrādīsies nekaitīgs, tas var signalizēt par citām problēmām organismā.

“Ja salīdzinoši īsā laika periodā uz ādas parādās daudz jaunu veidojumu, arī tā sauktās vecuma kārpas un pat papilomas, būtu ieteicams apmeklēt ārstu. Šāda ādas izpausme var signalizēt par terapeitiska rakstura slimībām, vai ļaundabīgiem audzējiem jebkur citur organismā,” stāsta ārste.

Turklāt, kā tāda "ragaina kaza sprogainu aitu barā", starp daudzām seboreiskām keratozēm var slēpties grūti ieraugām melanoma.

Melanomas attīstības veicinošie faktori:

Ģenētiska predipozīciija

Regulāra UV starojuma iedarbība, solārija apmeklēšana

Saules apdegumi bērnībā un jaunībā

I un II ādas fototips, īpaši, ja ir gaiša vai ruda matu krāsu, gaišas acis

Iedzimti pigmeta nevusi, jo izmērs lielāks, jo augstāks risks

Displastisko nevusu sindroms (dazāda izmēra, lieluma, krāsas un formas dzimumzīmes)

Iztekti daudz banāli pigmenta nēvusi

Ieprieksēja melanoma anamnēzē

Grūtniecība

Vai no saules jāslēpjas visu laiku?

Protams, mājās nav jāsēž, un saulītē iziet drīkst, taču ir daži priekšnosacījumi, lai tas būtu droši. Kā stāsta dermatoloģe, galvenais ir negulēt tiešos saules staros, atrodoties saulē, izvēlēties piemērotu apģērbu un lietot saules aizsargkrēmus.

Aktīvajā UV starojuma sezonā tikpat svarīgi kā aizsargkrēmi ir arī pārtikā esošie dabīgie antiokisdanti, ko uzņemam ar zaļo tēju, ogām dažādu krāsu svaigiem dārzeņiem. Antioksidanti ir būtiski, jo molekulārā līmenī kavē saules radītos bojājumu attīstību.

Ja esi apjucis lielajā SPF krēmu piedāvājumā, daktere vispirms aicina izpētīt, kādas vielas krēms satur. “Ir organisko komponentu aizsargkrēmi un minerālkomponentu krēmi. Organiskajiem komponentiem ir tāda lieta, ka UV starojuma ietekmē, tie sabrūk un var kļūt vēl kaitīgāki par pašu UV starojumu. Šajā gadījumā ieteicams krēmu atjaunot biežāk, lai UV starojums netiek klāt ādai,” teic daktere.