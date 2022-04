Testējam: Stokholmas diēta - mārketinga triks vai solis priekšā zinātnei?!

Ilga Gudrika no Rēzeknes netic reklāmām, tāpēc “izmēģināja uz savas ādas”:

Visi runā par jauno Stokholmas diētu! Es biju dzirdējusi daudz laba, bet iekšā bija neticība, ka tas viss notiek pa īstam! Tad pati savām acīm ieraudzīju cilvēku, kurš, pateicoties Stokholmas diētai, bija kļuvis divreiz slaidāks un arī divreiz jaunāks (smejas). Nolēmu pamēģināt “uz savas ādas”, jo zaudēt jau nebija ko.

Es aizpildīju viņu bezmaksas testu un jau tajā brīdī sapratu, ka ar mani strādās īsti profesionāļi. Tiku izjautāta par maniem ēšanas paradumiem, pašsajūtu, veselības stāvokli un aktivitātes līmeni, mērķi un kas garšo, kas nē. Tad jau pēc brīža epastā saņēmu man gatavotu uztura plānu un atlika vien sākt to ievērot. Sākumā ļoti strikti turējos pie visiem norādījumiem un jau pirmajā nedēļā nometu 5kg. Tad sapratu, ka šī metode tiešām strādā un es to mierīgu varu! Vēlāk jau pieļāvu visādas atkāpes no plāna, bet svars tāpat turpināja kristies. Svētkos vispār ēdu, cik lien (smejas). Šādā te vieglā ceļā es iemācījos ēst pareizi un nometu veselus 30 (!!!) kilogramus. Tagad es lidoju, nevis staigāju! Man vairs nesāp potītes un kunģis, es mazāk svīstu un mans miegs ir kvalitatīvāks. Dzīvesprieks un mīlestība pret sevi ir atgriezušies ar uzviju. Esmu laimīga, ka pamēģināju jauno Stokholmas diētu.

Foto: Publicitātes

Viktoram Hrustaļovam ir cits viedoklis:

Biju dzirdējis par Stokholmas diētu, arī internetā redzējis virsrakstus, taču nekad nedomāju, ka manas problēmas var atrisināt diēta, tāpēc nepievērsu lielu uzmanību. Tad, man pavisam negaidot, izrādijās, ka Stokholmas diētu sākusi ievērot mana sievasmāte. Viņas rezultātus un atsauksmes nevarēju nepamanīt. Es neesmu cilvēks, kurš tic reklāmām un uzreiz skrien uz veikalu, bet šajā gadījumā man bija uzticami rezultāti acu priekšā.

Mājaslapā aizpildīju testu un varēju izvēlēties, kad sākšu. Neko vairāk, kā sekot skaidri uzrakstītiem norādījumiem neviens no manis neprasīja. Nepieciešamos produktus varēju viegli iegadāties jebkurā veikalā un, man par pārsteigumu, ēdot pareizi, sanāca ietaupīt arī naudu.

Ar lielu interesi katru rītu kāpu uz svariem, un rezultāti tiešām bija neiedomājami - pirmajā nedēļā zaudēju aptuveni kilogramu katru dienu. Nespēju tam noticēt, jo nebija tā, ka visu dienu bija jāiztiek ar dažiem burkāniem un salātlapām - man izveidotajā uztura plānā bija viegli pagatavojamas un garšīgas receptes, es visu laiku jutos paēdis. Es pat ierosinātu nesaukt Stokholmas diētu par “diētu”, jo šis vārds var daudzus atbaidīt, tās vienkārši ir garšīgas receptes, ko pieredzējuši speciālisti pareizi sakombinējuši un tāpēc tās dod rezultātu. Esmu redzējis, kā mani paziņas vēlas nomest liekos kilogramus un svīst sporta zālēs, bet rezultātu nav. Visi ir pārsteigti, kad saku, ka savas pārvērtības es panācu bez trenažieru zāles abonementa.

Foto: Publicitātes

Testa rezultāts: Tā nav diēta - tas ir Tavs labākais lēmums dzīvot viegli - bez liekā svara!

Viktora atzinums: Izvēlieties pārbaudītus padomdevējus, lai nonāktu līdz saviem mērķiem. Tas sākumā var izklausīties tik sarēžģīti - mainīt savu dzīvesveidu, bet kad sāc ievērot padomus, ko sniedz Stokholmas diētas speciālisti, tad izrādās, ka izmaiņas ir pavisam nelielas, taču ļoti būtiskas.

Ilgas atzinums: Redziet, man tas ir izdevies un esmu laimīga! Tātad to variet arī jūs! Vienkārši pamēģiniet tagad un ātrie rezultāti runās paši par sevi.

Izmēģini jauno Stokholmas diētu un ātri transformē savus tauciņus skaistā ķermenī

Piesakies tagad ar atlaidi, bet sāc, kad vēlies!

Reklāmas raksts sadarbībā ar StokholmDiet.