Lūstoši, rievaini, nelīdzeni, ar baltiem pleķiem - kādas veselības likstas atklāj tavu nagu izskats

Aptieku tīkla Apotheka sertificēta farmaceite Amanda Ozoliņa aicina parūpēties par nagu veselību jau profilaktiski, pievēršot uzmanību vairākām ārējām pazīmēm un izmaiņām nagu struktūrā, kas var vēstīt par nagu palīgā saucienu un vēlmes saņemt vairāk vitamīnu, sagaidīt pārmaiņas ēdienkartē vai pārbaudīt veselību kopumā.

Iemesls Nr.1 – Vitamīnu un minerālvielu trūkums

Par to, ka organismam sāk pietrūkt noteiktu grupu vitamīnu un minerālvielu, liecina arī dažādas izmaiņas nagu struktūrā. “Tie sāk šķelties, ja ar uzturu vairs netiek uzņemts pietiekams olbaltumvielu, A un B12 vitamīnu un silīcija daudzums, kas sastopams gurķos, brūnajos rīsos, saknēs, riekstos, olās. Ja nagi slāņojas, visticamāk iemesls ir C un B5 vitamīna trūkums. Iespējams pie vainas arī smēķēšana, jo nikotīns C vitamīnu ātri noārda, bet šis ir vitamīns, kas tik ļoti nepieciešams nagu augšanai un to elastībai. Pamanot, ka nagi veidojas apaļi, “karotes” formā ar bedrīti pa vidu, ļoti iespējams šī būs dzelzs deficīta pazīme,” skaidro farmaceite Amanda Ozoliņa.

Jāpievērš uzmanība arī citām nevēlamām pārmaiņām nagu izskatā, lai saprastu, kas tiem trūkst:

Balti plankumi uz nagiem jeb "ziedoši nagi" var liecināt par cinka trūkumu organismā. Cinku var uzņemt, ēdienkartē iekļaujot vairāk zivju un pākšaugu.

Vertikālas rievas uz nagiem – dzelzs trūkuma pazīme. Uzturā ieteicams lietot ar dzelzi bagātus dārzeņus un produktus, piemēram, spinātus, sarkanās bietes, aknas, saulespuķu sēkliņas, granātābolus, kviešu asnus.

Svītras uz nagiem – signāls par B grupas vitamīnu trūkumu, visbiežāk trūkst B1, B2, B3 un B6, vitamīni, kas piedalās keratīna sintēzē. Lai uzņemtu šos vitamīnus, ēdienkartē jāiekļauj vairāk graudaugu produktu.

Nelīdzeni nagi liecina par samazinātu A un E vitamīna daudzumu. Šajā gadījumā var lietot krēmus vai nagu eļļu, kuras sastāvā ir šie vitamīni.

Sausi, lūstoši nagi - olbaltumvielu, kalcija, D vitamīna un ūdens trūkuma organismā sekas. Lai uzņemtu nepieciešamās vielas, uzturā jālieto vistas gaļa, zivis, aknas, piena produkti, kā arī noteikti regulāri jāuzņem pietiekams ūdens daudzums.

Iemesls Nr.2 – Ķīmiskas vielas + pārāk bieža roku mazgāšana

Tāpat kā ādai, arī nagiem svarīgi saglabāt normālu mitruma līmeni, lai tie būtu gana stipri un veselīgi. Tiklīdz rokas pārāk bieži tiek mazgātas, mērcētas ūdenī, arī āda kļūst sausa un zonā ap nagiem tā sāk plaisāt. Tomēr dāmām jāatceras, ka dažādi šķīdinātāji, skābes, spirts un citas ķīmiskas vielas, ko satur kosmētika, kuru izmanto arī manikīra speciālisti nagu virsmas attīrīšanai pirms gēllakas vai gēla uzklāšanas, ļoti sausina naga plātni un izšķīdina naga fosfolipīdu jeb tauku slānīti. Tādēļ manikīra cienītājām rūpīgāk jādomā ne tikai par vizuālo izskatu, bet arī par to, kā nagus papildus stiprināt, lietojot A, E un C vitamīnus, biotīnu un keratīnu saturošus uztura bagātinātājus, kā arī ādu ap nagiem mitrināt ar speciālām eļļām.

Iemesls Nr.3 – Veselības problēmas

Līdzīgi kā matiem un ādai, arī naga pamatsastāvdaļa ir olbaltumviela keratīns. Veselīgi nagi ir rozā tonī, bet naga mēnestiņš plātnītes lejasdaļā – bāli rozīgā krāsā. Izmaiņas nagu krāsā var norādīt uz veselības sarežģījumiem.

“Ja nagi kļūst zilgani, iespējams organisms neuzņem pietiekami daudz skābekļa, kas raksturīgi plaušu vai sirds slimību gadījumos. Savukārt, pārāk blāvi nagi mēdz rasties pēc drastiskām diētām, kad nav uzņemtas organismam nepieciešamās uzturvielas. Kad nagi kļuvuši dzeltenīgi, jāaizdomājas par iespējamu sēnīšu infekcijas izpausmi, bet nagu šķelšanās un plaisāšana nereti norāda uz vairogdziedzera saslimšanām,” stāsta farmaceite Amanda Ozoliņa. Par trausliem un lūstošiem nagiem bieži sūdzas ne tikai cilvēki, kuriem ir cukura diabēts, podagra, osteoporoze, psoriāze vai atopiskais dermatīts, bet arī sievietes gaidību laikā un laktācijas periodā.

Iemesls Nr.4 – Pārāk trūcīga diēta

Vienveidīgs uzturs vai nepārdomāta veģetāra diēta organismā var radīt dzelzs un cinka deficītu. Ja šo mikroelementu trūkst, arī nagu saknītes vairs netiek apgādātas ar pietiekamu skābekļa daudzumu. Šādā gadījumā nagi būs pateicīgi, ja ēdienkartē tiks iekļauti olu dzeltenumi, pākšaugi, raugs, graudaugi, brokoļi, zivis, sīpoli, arī jūras produkti, rieksti, jo tie visi satur uzturvielas, kas palīdz atjaunot sausus, sašķēlušos nagus, ražot keratīnu, kas ļauj nagiem atkal augt spēcīgākiem.

Dažu pārtikas produktu patēriņš nagu veselības labā gan būtu jāierobežo. Piemēram, nevajadzētu aizrauties ar okeāna zivju pārmērīgu baudīšanu, it īpaši tunci, ko bieži izmanto suši gatavošanā – okeāna zivis var saturēt dzīvsudrabu, kas nagus padara trauslus. Arī cukuram un produktiem ar augstu glikēmisko indeksu (baltmaize, saldumi, kartupeļi) nav dodama priekšroka ēdienkartē, ja gribam atgūt veselīgus nagus.

Iemesls Nr.5 – Bīstams paradums – nagu graušana

Ja cilvēks ticis pie nelāga ieraduma grauzt vai knibināt nagus, nav divu domu – šis noteikti ir iemesls, kādēļ naga virsma kļuvusi tik nelīdzena, uz tās redzami balti plankumi vai svītras. Pieaugušajiem lielākoties nagu graušana ir nelāgs paradums, no kura var atbrīvoties ar pašdisciplīnu, reizēm nepieciešama psihoterapeita palīdzība.

“Savukārt bērni bieži vien nagus grauž stresa situācijās, cenšoties sevi nomierināt,” saka farmaceite Amanda Ozoliņa. Nekādā gadījumā par to bērnu nedrīkst rāt, kaunināt vai klāt uz nagiem negaršīgas vielas. “Jācenšas izprast, par ko mazais tā satraucas vai jāvēršas pie neirologa, psihologa. Radot emocionāli drošu vidi, arī paradums grauzt nagus izzudīs. Taču, ja stresa situāciju īslaicīgi izraisījušas tādas pārmaiņas dzīvē kā bērnudārza vai skolas gaitu uzsākšana, var palīdzēt ar kādu nomierinošu preparātu, kas satur magniju, B grupas vitamīnus.”

Lai rūpētos par nagu veselību ikdienā, farmaceite iesaka:

Ja tiek strādāts profesijā, kur ikdienas darbā nepieciešams rokas iegremdēt ūdenī vai citās ķīmiskās vielās, noteikti jāizmanto cimdi.

Tiem, kuru darbs saistīts ar risku gūt pirkstu vai nagu traumas, jārūpējas, lai nagi vienmēr būtu īsi apgriezti. Tas samazinās nagu mikrotraumu risku.

Ja novērotas sēnīšu infekcijas pazīmes, jālieto pretsēnīšu preparāti un infekcija jāārstē.

Nagus ieteicams mitrināt ar dažādiem mīkstinošiem līdzekļiem, speciālām nagu eļļām, kas satur fosfolipīdus.

Lai pasargātu nagus no mehāniska bojājuma un novērstu plaisu rašanos, var lietot ārstnieciskās nagu lakas.

Vairākos pētījumos novērots, ka biotīns sekmē keratīna veidošanos, uzlabo nagu biezumu, novērš to šķelšanos. Vitamīnu komplekss, kura sastāvā būs keratīns, stiprinās nagus, padarot tos veselīgākus un izturīgākus.