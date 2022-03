Kopsavilkums: 10 svarīgas lietas, kas jāzina par Covid-19 ierobežojumiem no 1. aprīļa

1. No 1.aprīļa sejas maskas būs jāturpina lietot sabiedriskajā transportā, kā arī ārstniecības iestādēs un ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs. Tur strādājošajiem arī jāievēro mājas karantīna pēc nonākšanas ciešā kontaktā ar inficēto cilvēku, ja nav lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi

2. Pakalpojumu sniedzēji un pasākumu rīkotāji no 1.aprīļa paši var noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vietai vai pasākuma norises vietai, tostarp sejas masku lietošanu, distances ievērošanu

3. Darba kolektīva vadītājs var noteikt testēšanu darba vietā, kā arī masku vai respiratoru lietošanu kontaktpersonām

4. Covid-19 sertifikāts joprojām nepieciešams darbam klātienē izglītības jomā, kā arī ārstniecības iestādēs un ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem. Līdz 1.septembrim tur nodarbinātajiem būs nepieciešams veikt balstvakcināciju pret Covid-19

5. Darba devējs var noteikt, ka darbinieki klātienē var strādāt tikai ar Covid-19 sertifikātu, ja darbs var radīt risku citu cilvēku veselībai u.c.

6. No aprīļa atcelta prasība, ieceļojot Latvijā no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveices un Lielbritānijas, uzrādīt Covid-19 sertifikātu. Šī prasība tiek saglabāta, ieceļojot no trešajām valstīm, un attiecībā uz šīm valstīm ieceļošanas nosacījumi netiek mainīti.

7. Darba devējam turpmāk nebūs jāziņo SPKC par Covid-19 kontaktpersonām

8. Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas programmu Covid-19 pandēmijas skarto mākslas, izklaides un atpūtas nozares uzņēmumu atbalstam

9. Atkal uz mēnesi pagarināts laiks VSAA lēmuma pieņemšanai par slimības pabalsta piešķiršanu

10. No 1.aprīļa sejas maskas un nemedicīniskie aizsegi nebūs jālieto izglītības programmu īstenošanas vietās, un tas attiecas gan uz izglītojamiem, gan nodarbinātajiem.

Jau vēstījām, ka no 1. aprīļa tiks atcelta lielākā daļa Covid-19 ierobežojumu.