“Nav pamata ažiotāžai!” Aptiekāri mierina satrauktos pircējus, kuri nepaspēja nopirkt joda tabletes

Runājot par pagājušajā nedēļas nogalē un šīs nedēļas sākumā aptiekās novēroto, Grīnberga sacīja: “Ir mazinājusies intensīvā paciņu veidošana, bet cilvēki joprojām pērk tos pašus produktus, ko pastiprināti iegādājās pagājušajā nedēļā, piemēram, dažādus dezinfekcijas līdzekļus, saites, pārsienamos materiālus, plāksterus, pretsāpju līdzekļus.”

Aicināja pašiem nelikt medikamentus paciņās

Pagājušajā nedēļā, kad karš bija nesen sācies un par to medijos izskanēja ļoti daudz un plašas informācijas, daudz Latvijas iedzīvotāju steidzās palīgā ukraiņiem un mēģināja paši veidot paciņas, tostarp likt tajās medikamentus.

Tomēr aptieku pārstāvji aicināja iedzīvotājus pašiem nelikt medikamentus paciņās, jo ar to var rasties problēmas. Protams, nebija runa par saitēm un plāksteriem. Iespējams, saistībā ar šo aicinājumu iedzīvotāju intensitāte aptiekās mazinājās.

Nav nekāda pamata ažiotāžai

Vai patlaban aptiekās visas preces ir pietiekošā daudzumā vai tomēr iedzīvotājiem jārēķinās, ka kaut kas varētu īslaicīgi pietrūkt?

Grīnberga atzina, ka šobrīd situācija tiek aktīvi monitorēta un nepieciešamības gadījumā tiek strādāts, lai aptiekās nodrošinātu visus nepieciešamos produktus. “Bet, protams, nav izslēgts, ka varbūt kādā aptiekā kaut kas īslaicīgi vienā dienā var nebūt.” Tiek strādāts, lai tas operatīvi tiktu piegādāts.

“Šobrīd nav nekāda pamata nekādai ažiotāžai par to, ka kaut kas aptiekās varētu nebūt pieejams,” viņa apgalvoja. Ja vienā aptiekā kāda prece īslaicīgi nav pieejama, tā var būt pieejama citā aptiekā, un ir iespēja arī farmaceitam jautāt, kad prece varētu būt pieejama aptiekā.

Arī par noliktavām nav jāsatraucas

Grīnberga, kura pārstāv arī zāļu vairumtirgotāju "Magnum Medical", norādīja, ka iedzīvotājiem arī nebūtu jāsatraucas par to, ka kādas zāles ilgstoši nebūtu pieejamas lielajās noliktavās.

“Protams, šobrīd absolūti nav nekāda pamata kādai ažiotāžai, ka kaut kas varētu pietrūkt. Mēs arī kā zāļu vairumtirgotājs sekojam līdzi tam, lai tiešām noliktavā būtu visi nepieciešamie medikamenti un preces, lai varētu nodrošināt gan ārstniecības iestādes, gan arī mūsu grupā esošā tīkla aptiekas un citus partnerus.

Tas viss tiek ļoti rūpīgi monitorēts, tam tiek sekots līdzi automātiski. Pagaidām nav nekādu signālu, ka būtu kaut kādi sarežģījumi ar preču piegādēm. Skaidrs, ka mums sadarbību loks ir ar ļoti pašu klāstu valstu, no kurienes preces tiek piegādātas. Tur nekādu problēmu šobrīd nav.”

Pieprasījums pēc joda tabletēm

Kāda patlaban ir situācija ar joda tabletēm, pēc kurām pagājušajā nedēļā bija ļoti liels pieprasījums? Tas radās saistībā ar to, ka parādījās informācija: joda tabletes varētu veicināt to, lai organismā neuzkrājas radioaktīvie putekļi, vielas. Līdz ar to iedzīvotāji intensīvi iegādājās joda tabletes.

Sekojot līdzi pieprasījumam un pircēju interesei, uzņēmumā strādā pie tā, lai aptiekās būtu pieejamas joda tabletes. Papildu daudzumi tika piegādāti jau pagājušās nedēļas beigās, bet varētu būt situācija, ka joda tabletes aptiekās var arī kādās dienās nebūt pieejamas.

Jaunas piegādes tiek plānotas arī šonedēļ, bet vēl nav iespējams pateikt konkrētu dienu.

Joda nepamatota lietošana profilaksei nav "zāles pret radiāciju"

Aptieku pārstāve norādīja arī uz nesen Veselības ministrijas publicēto informāciju, ka veseliem cilvēkiem patlaban nevajadzētu lietot joda tabletes profilakses nolūkos, jo tādā veidā viņi var arī kaitēt savam organismam.

Ministrijā pavēstīja, ka saskaņā ar Starptautiskās atomenerģētikas aģentūras vadlīnijām nav jāpielieto joda profilakse, ja kaimiņvalstu atomelektrostacijas atrodas vairāk nekā 110 kilometru attālumā.

Ministrijā uzsvēra, ka joda nepamatota lietošana profilaksei nav "zāles pret radiāciju" un var nopietni apdraudēt veselību, tostarp atomelektrostaciju kodolavāriju gadījumā.

Pārdozēšanas gadījumā var būt smagi veselības traucējumi

Pārdozēšanas gadījumā, tai skaitā joda nepamatotas lietošanas profilaksei gadījumā, cilvēkam var rasties galvassāpes, siekalu dziedzeru sāpes un pietūkums, drudzis vai laringīts, rīkles pietūkums vai iekaisums, kuņģa zarnu trakta darbības traucējumi, caureja un plaušu tūska.

Akūta saindēšanās ar jodu var izraisīt kuņģa-zarnu trakta bojājumus un nieru bojājumus. Var rasties arī asinsrites mazspēja, balss spraugas tūska, kas var izraisīt smakšanu vai aspirācijas pneimonijas attīstību. Akūtas saindēšanās gadījumā ar jodu jālieto liels piena daudzums un cietes gļotas. Īpaši jutīgi pret pārdozēšanu ir jaundzimušie.

Pastiprināti pērk pirmās nepieciešamības preces

Arī “Mēness aptieku” pārstāve Līga Ribkinska portālam Jauns.lv šīs nedēļas sākumā apstiprināja, ka pieprasījums pēc pirmās nepieciešamības medikamentiem saglabājas.

Pagājušās nedēļas beigās viņa norādīja: “Aptieka ir pirmās pieejamības iestāde veselības jautājumos, un šajās dienās aptiekas pakalpojumi un farmaceita padoms ir bijis vajadzīgs daudziem.

Latvijas iedzīvotāji vairāk nekā parasti iegādājas pirmās nepieciešamības medikamentus un aptiekas produktus. Pieprasīti ir dezinfekcijas līdzekļi, pretsāpju un pretiekaisuma medikamenti, līdzekļi brūču kopšanai, tāpat arī nomierinoši līdzekļi un līdzekļi gremošanas sistēmai.

Aicina iedzīvotājus nesatraukties

Šo aptiekas produktu pieprasījums ir lielāks, nekā iepriekš aptieka plānojusi, iedzīvotāji iegādājas medikamentus gan savām vajadzībām, gan arī ierodas aptiekā ar nepieciešamību sarakstu, ko sagatavojuši palīdzības sūtījumiem karadarbībā cietušiem.

Preces aptiekā tiek piegādātas ierastā režīmā, tāpēc nav jāsatraucas, ja kāda prece īslaicīgi nav pieejama, tā tiks piegādāta”.