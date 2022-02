Bērnam zili riņķi zem acīm? Pirmie signāli, kas liecina - ir laiks doties pie ārsta

“Zilo riņķu toņi var būt visplašākajā krāsu gammā – tumši zili, violeti, rozīgi, gandrīz melni, pelēki. Parasti krāsai nav tik lielas nozīmes, to ietekmē iedzimtais ādas tonis. Toties svarīgi ir pamanīt, kad tie ir parādījušies un laikus vērsties pie ārsta,” portālam "Mammamuntetiem.lv" stāsta pediatre Svetlana Kornjuško

Uzzini, par kādām iespējamajām veselības un pašsajūtas problēmām tie var liecināt.

Iedzimtība

Nekaitīgi, bet arī nenovēršami ir zilie riņķi, kas ir sejas īpatnība. Āda ap acīm ir ļoti plāna, bet asinsvadi – tuvu ādai. Ja mammai vai tētim ir šāda izskata īpatnība, bērns to var mantot.

Nogurums, neizgulēšanās, hronisks nogurums

Izvērtē bērna dienas režīmu un ēšanas ieradumus. Vai tā ir sabalansēta un barojoša? Vai bērns pietiekami daudz uzturas svaigā gaisā un izkustās? Mācību gada beigās daudziem mazajiem skolēniem zili riņķi parādās no hroniska noguruma un neizgulēšanās.

Dzelzs deficīts, anēmija

Dzelzs trūkums organismā bieži vispirms izpaužas kā nogurums, bāla un sausa āda, tukši riņķi zem acīm, sasprēgājušas lūpas, sausi, trausli nagi un mati.

Ausu, kakla, deguna orgānu saslimšanas

Hroniskas kakla sāpes, piemēram, tonzilīts, kas netiek līdz galam izārstēts, var kaitēt nierēm, sirds un asinsvadu sistēmai un pat locītavām. Zili riņķi zem acīm ir viena no palielinātu adenoīdu pazīmēm, vienlaikus ir arī grūtāk elpot, tāpēc organisms nepietiekami saņem skābekli.

Nesen izslimota vīrusinfekcija

Pēc sezonālām infekcijām – klepus, iesnas, kakla sāpes. Vispārējs organisma izsīkums un nogurums parādās kopā ar tumšiem lokiem. Lai pilnībā atjaunotos pēc nopietna vīrusa, tai skaitā gripas, nepieciešamas vismaz 10 – 14 dienas. Noderēs arī saudzējošāks dienas režīms un papildus miegs.

Nieru saslimšanas

Nieru saslimšanām viena no pazīmēm ir zili riņķi zem acīm, bet vienlaikus ap un zem acīm var būt arī tūska pēc gulēšanas. Var būt arī nogurums, paaugstināta temperatūra, sāpes vēderā un jostasvietas rajonā. Ja iepriekš šādas pazīmes nav bijušas un tagad parādījušās, noteikti jādodas pie ārsta.

Parazīti

Jā, arī spalīši, cērmes un citi nejauki parazīti var būt iemesls tam, ka bērnam zem acīm parādās tumši loki. Pārliecināties par to var, nododot analīzes, kā arī rudeņos un pavasaros izdzerot medikamentu kursu pret parazītiem. Visefektīvāk, ja to dara visi ģimenes locekļi un, protams, mājdzīvnieki. Par to, ka jāmazgā rokas, der atgādināt regulāri, kamēr tas kļūst par ikdienas rituālu, ienākot no pastaigas pa āru.

Zili riņķi zem acīm var liecināt arī par nopietnākām saslimšanām:

Hepatīts

bronhiālā astma

deguna blakusdobumu iekaisums

Polinoze jeb alerģija uz ziedputekšņiem,

Atopiskais dermatīts

Zobu kariess