Omikrona apakšpaveids BA.2 – ko par to zina pasaules gudrākie prāti?

Ko par to saka zinātnieki?

Kad vīrusi mutējas jaunos variantos, tie dažkārt sazarojas vēl smalkāk, piemēram, delta variantā ir 200 dažādi apakšvarianti. Tas pats notiek ar omikronu, kas šobrīd sazarojies variantos BA.1; BA.2; BA.3 un B.1.1.529.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem gandrīz 99% vīrusu DNS, kas 25. janvārī tika iesniegti globālajā GISAID datubāzē, tika identificēti kā BA.1 apakšvariants.

Lai gan BA.1 un BA.2 apakšvarianti ir līdzīgi, tie savā starpā atšķiras ar 20 mutācijām. Nav skaidrs, kur BA.2 apakšvariants radās, taču pirmo reizi tas tika atklāts Filipīnās novembrī.

PVO norāda, ka omikrona apakšvariants šobrīd ir atklāts 57 valstīs. Dažās valstīs BA.2 veido vairāk nekā pusi no visiem omikrona gadījumiem. Dažās vietās reģistrēto apakšvariantu gadījumu pieaugums ir bijis straujš, piemēram, Dānijā un Indijā.

Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūras datiem, Anglijā ir identificēti vairāk nekā 1000 apstiprinātu BA.2 gadījumu. Lielbritānijas veselības iestādes to ir atzinušas par "izmeklējamu variantu", kas nozīmē, ka viņi to rūpīgi uzrauga, taču par to neuztraucas.

Vai BA.2 apakšvariants ir lipīgāks par iepriekšējiem?

Dānijā veiktā pētījumā, kurā piedalījās 8500 mājsaimniecības, konstatēts, ka BA.2 apakšvariants ir daudzkārt lipīgāks par BA.1. Turklāt tas spējot labāk apiet vakcīnu radīto imunitāti. Tomēr vakcinētiem cilvēkiem joprojām ir mazāka iespēja inficēties nekā nevakcinētiem cilvēkiem, un viņiem ir mazāka iespēja to nodot tālāk.

Vai BA.2 ir bīstamāks?

Nav datu, kas liecinātu, ka BA.2 apakšvariants izraisa smagāku slimības gaitu nekā iepriekšējie omikrona apakšvarianti. PVO atzina, ka, raugoties uz valstīm, kurās šis apakšvariants ir kļuvis par dominējošo, nevar novērot hospitalizāciju pieaugumu.

Bioloģijas profesors un Ģenētikas institūta direktors Francis Ballouks norāda, ka BA.1 un BA.2 lielā mērā ir ļoti līdzīgi. Un vakcīnas joprojām ir efektīvas pret smagu slimības gaitu, hospitalizāciju un nāvi.

