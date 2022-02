Bērnu slimnīca atgriežas pie ierobežojumiem

Pie pacienta arī turpmāk varēs atrasties viena pavadošā persona, lai nodrošinātu pacienta aprūpi.

BKUS aicina vecākus un citus piederīgos būt saprotošiem, atbildīgiem.



Pacientiem un pavadošajām personām tiek noteikts stingrs palātas režīms, ņemot vērā to, ka nodaļās tiek ārstētas arī Covid-19 kontaktpersonas. Pacienti un pacientu vecāki palātu drīkst atstāt, ja to lūdz personāls, lai veiktu izmeklējumus un procedūras. Atrašanās slimnīcas gaitenī vai pastaigas bez konkrēta iemesla šobrīd nav atļautas pacientu un pacientu pavadošo personu veselības drošības dēļ.



Pusaudžu, kuri slimnīcā atrodas vieni paši, vecākiem stacionējoties tiek iedots tālruņa numurs saziņai ar ārstu. Bērnu saziņa ar vecākiem notiks telefoniski, ja radīsies tehniskas problēmsituācijas, slimnīcas personāls palīdzēs tās atrisināt.



“Šajos apstākļos mums ir svarīgi mazināt gan mazo pacientu, gan arī slimnīcas darbinieku saslimšanas risku. Mēs esam vienīgā specializētā slimnīca bērniem Latvijā, un ļoti intensīvās akūto pacientu plūsmas apstākļos mums ir jāspēj nodrošināt medicīniskā palīdzība bērniem 24/7, tādēļ ne tikai pacienti, bet arī darbinieki šajos apstākļos ir iespējami jāpasargā no inficēšanās riska. Jo lielāks apmeklētāju skaits – jo augstāks saslimšanas risks” skaidro BKUS virsārste Renāte Snipe.



BKUS atgādina, ka pacientiem, kuri stacionārā ierodas plānveidā, ir jābūt veiktiem C19 PCR RNS testam (neatkarīgi no vakcinācijas statusa) un tā rezultātam jābūt negatīvam. Savukārt no 7. februāra arī pacienta pavadošajai personai jābūt veiktam PCR RNS testam.



Izņēmums - testu drīkst neveikt personas, kuras pēdējo 60 dienu laikā ir pārslimojušas Covid-19 un to var apliecināt ar sertifikātu.