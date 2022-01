Konjunktivīta iemesls var būt arī Covid-19. Ar pašārstēšanos nodarboties nedrīkst, sekas var būt smagas

Iespējams, Covid-19

“Konjunktivīts ir acu apvalka konjunktīvas iekaisums. Tā etioloģija jeb izcelsme var būt dažāda, piemēram, konjunktivīts rodas pēc acs traumas vai attīstās spilgtas saules ietekmē, var būt alerģisks konjunktivīts vai tāds, ko veicinājis sausas acs sindroms. Tomēr lielākoties konjunktivītam ir bakteriāla vai vīrusu, tostarp var būt arī Covid-19, izcelsme,” skaidro oftalmoloģe Irina Korņilova.

Ārste atzīst, ka ir grūti izsekot, cik bieži Covid-19 izraisa konjunktivītu. “Ja cilvēks vēršas ar šādām sūdzībām pie oftalmologa un, piemēram, nākamajā vai pēc pāris dienām konstatē, ka ir Covid-19 pozitīvs, oftalmologs visticamāk par to neuzzina. Taču ir pamats domāt, ka konjunktivītu izraisa arī šis vīruss. Covid-19 ir daudz un dažādas izpausmes, un tas var skart gandrīz visas orgānu sistēmas, tādēļ nav pārsteiguma, ka šis vīruss var izraisīt arī konjunktivītu, turklāt, kā vienu no pirmajām pazīmēm.”

Visbiežāk – adenovīrusu izraisīts konjunktivīts

Jebkāds adenovīruss var izpausties kā gļotādu iekaisums – deguns tek, acis asaro. “Tāda ir audu reakcija uz vīrusa iekaisumu. Diezgan bieži mēdz būt tā, ka, līdz ar iesnu parādīšanos, iekaist arī acis un tās ir jāārstē. Praksē esmu novērojusi, ka aptuveni divas trešdaļas konjunktivīta gadījumu ierosinātājs ir kāds adenovīruss, gripa vai pat rotavīruss, un bieži vien slimība sāk izpausties tieši kā konjunktivīts, kam vēlāk pievienojas iesnas, temperatūra. Parasti konjunktivīts ilgst trīs līdz piecas dienas.

Vīrusa izcelsmes konjunktivīts visbiežāk sākas vienā acī un tad aptuveni vienādi attīstās abās acīs. Vērojams acu apsārtums, asarošana, izteikta plakstiņu tūska, redzes dubultošanās, ir grūti skatīties uz gaismu, var būt nedaudz paaugstināta, 37-37,2 grādu temperatūra.

Cik ilgst inkubācijas posms, precīzi pateikt ir grūti. Piemēram, ja bērns atgriezies no skolas, kur kādam klasē ir vīrusa izraisīts konjunktivīts, jau vakarpusē arī viņam var sākt parādīties simptomi. Uzreiz ir jācenšas ievērot higiēnu un, cik iespējams, distancēties no pārējiem ģimenes locekļiem.”

Kā ārstē konjunktivītu?

Ārstēšana ir atkarīga no konjunktivīta etioloģijas.

Ja konjunktivīts ir alerģisks

Oftalmoloģe skaidro: “Ja ir alerģisks konjunktivīts, tad parasti lieto antihistamīnu medikamentu, kas samazina tūsku, ja nepieciešams, kādu nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli. Ja alerģiskā izpausme ir spēcīga, ārsts lemj par hormonpreparāta pievienošanu un ārstē pacientu, sadarbojoties ar alergologu vai imunologu.

Farmaceite Ieva Virza stāsta: “Pirms ieteikt zāles, farmaceits noteikti precizēs konjunktivīta izcelsmi. Gan tad, ja konjunktivītam ir alerģiska, gan arī tad, ja tam ir vīrusu vai bakteriāla izcelsme, būtu jārīkojas līdzīgi. Pirmā darbība – acu skalošana, plakstiņa un acs konjunktīvas atbrīvošana no izdalījumiem, otrā – konjunktivīta simptomu mazināšana un novēršana, trešā – slimības seku likvidēšana.

Ja ir konstatēts alerģiskais konjunktivīts, acis skalo, pilinot vairākus pilienus vairākas reizes dienā. Visbiežāk skalošanai izmanto pilienus, kas satur ārstniecisko žibulīti, rudzupuķu ekstraktu, jo tie ir piemēroti dabas līdzekļi tieši neinfekcioza konjunktivīta gadījumā. Plakstiņu un acs virsmas atbrīvošanai no izdalījumiem ieteicams lietot sterilās salvetes acu higiēnai. Tās nesatur krāsvielas, smaržvielas un konservantus, taču satur hialuronskābi, Āzijas vairoglapi, Florences īrisu. Pret alerģisku konjunktivītu ieteicams arī medikaments, kas satur azelastīna hidrohlorīdu. Pilieni ātri novērš alerģisku acu izpausmes, tiem ir tieša iedarbība uz acu konjunktīvu. Tos drīkst lietot arī bērni no četru gadu vecuma, kā arī pilināt profilaktiski, ja ir zināms, ka būs saskare ar alergēnu, piemēram, suņa spalvām, ziedputekšņiem, putekļiem.

Ja alerģija ir plašāka (arī iesnas, nieze), ieteicams lietot sistēmisku antihistamīnu līdzekli. Jaunākās paaudzes antihistamīna līdzekļi ir drošāki – tiem ir mazāk blakņu un tie ir piemēroti arī profilaksei.”

Ja ir vīrusa vai bakterialas izcelsmes konjunktivīts

Farmaceite norāda, ka šāda konjunktivīta gadījumā ārstēšana būtu jāuzsāk maksimāli ātri. “Ieteicams lietot šiem simptomiem paredzētus acu pilienus, kas var saturēt gan augu ekstraktus, gan homeopātisko zāļu kompleksus, piemēram, kliņģerīšu, ceļteku, emblika, kurkuma, Damaskas rozes ekstraktus, kas efektīvi samazina konjunktivīta simptomus.”

Oftalmoloģe norada, ka ir medikamenti, ko izmanto tieši adenovīrusu izraisīta konjunktivīta ārstēšanā, un piebilst, ka citāda terapija būs tad, ja konstatēts herpes vīrusa izraisīts konjunktivīts.

“Savukārt bakteriālā konjunktivīta gadījumā ir jāveic speciālas analīzes – uzsējums – un, ņemot vēra baktēriju jutīgumu pret antibiotikām, terapiju nosaka tieši pret to baktēriju, ko uzrāda analīžu rezultāti,” uzsver ārste.

Slimības sekas

Sezonālie adenovīrusu izraisīti konjunktivīti ir ierasta slimība. Oftalmoloģe teic, ka, visticamāk, gandrīz 95 procentos gadījumu pēc pārslimota andenovīrusu izraisīta konjunktivīta nebūs nekādu jūtamu seku, tomēr ir iespējami gadījumi, kad sekas var būt nepatīkamas.

“Smagākās ir, piemēram, acs radzenes bojājums, asaru ceļu problēmas, redzes izmaiņas, plakstiņu malas hronisks iekaisums. Visbiežāk gan ir sūdzības par diskomfortu un sausuma sajūtu acīs, un dažkārt tā ilgst pat līdz pus gadam,” teic ārste.

Farmaceite novērojusi, ka ilgstošs acs sausums, nogurums, kairinājums mēdz būt jebkura veida pārslimota konjunktivīta gadījumā. “Bojāto acs gļotādu ir nepieciešams atjaunot un, ja to dara mērķtiecīgi, tad var paļauties, ka acis būs veselas, turklāt ieguvušas lielisku aizsargbarjera, lai tajās atkārtoti nenonāktu vīruss, baktērija vai alergēni. Aptiekā pieejami gan pilieni, gan inovatīvi aerosoli, gan uz nakti acī ievadāmi geli. Galvenokārt šie līdzekļi satur dekspantenolu, nātrija hialuronātu, nātrija karboksimetilcelulozi, A un E vitamīnu, hipromelozi. Galvenais šo līdzekļu uzdevums ir novērs sausumu un atjaunot gļotādas veselību.”

Oftalmoloģe brīdina, ka atsevišķos gadījumos konjunktivīta gaita var būt ar īpaši smagām izpausmēm. “Tad noteikti nedrīkst nodarboties ar pašārstēšanos. Nereti šādos gadījumos ir jāpievieno speciāla terapija, lai laikus samazinātu konjunktivīta iespējamās negatīvās sekas. Smagas sekas var būt, ja, piemēram, konjunktivītu izraisa herpes vīruss. Ārkārtīgi reti, tomēr ir iespējams pat pilnīgs redzes zudums.”

Ko darīt, sajūtot pirmās pazīmes?

Ja ir sajūta, ka acis sāk grauzt, tās asaro, jārīkojas ir tūlīt. Oftalmoloģe iesaka: “Ja lieto kontaktlēcas, tās noteikti ir uzreiz jāizņem. Vajadzētu daudz dzert ūdeni, var lietot C vitamīnu, uz nakti iedzert bezrecepšu antihistamīna preparātu un, ja nepieciešams, bezrecepšu pretiekaisuma zāles. Ja ir temperatūra virs 38 grādiem, tā būtu jāpazemina. Acīs pilina pilienus – mākslīgās asaras. Nekādā gadījumā nedrīkst ķerties pie antibiotikām, ja tās ir palikušas no kādas citas slimošanas reizes! Pirmkārt, katrā konkrētajā gadījumā tās var izrakstīt tikai ārsts. Otrkārt, ja konjunktivītu iztaisījis adenovīruss, ar antibiotikām to neārstē.”

Svarīgi ir ievērot personīgo higiēnu – gulēt atsevišķā gultā, lietot savus traukus, dvieļus, nākamās trīs, piecas dienas neapkampties, neskūpstīties, nedoties uz darbu, bērnudārzu vai skolu. Ārste arī norāda, ka tad, ja šī vīrusa infekcija izplatās ģimenē, kurā ir gan bērni, gan pieaugušie, no pirmā inficēšanās gadījuma līdz beidzamajam ģimenes loceklim, kurš saslimst ar konjunktivītu, var paiet pat mēnesis.

Konstatējot pirmās saslimšanas pazīmes, noteikti vajadzētu palikt mājās vismaz trīs dienas (atkarība no slimības norises) un ierastajās gaitās doties tikai tad, kad slimība izārstēta.

“Lai gan sabiedriskās vietās nēsājam maskas, vīrusu izraisīta saslimšana tomēr notiek, jo saskaramies arī ar dažādām virsmām, piemēram, rokturiem, bankomātiem, pakomātiem, iepirkumu groziem. Turklāt bērni apmeklē skolas un bērnudārzus, kur ir ciešā kontaktā ar vienaudžiem. Konjunktivīta profilakse – regulāri mazgāt rokas un neberzt acis,” uzsver oftalmoloģe Irina Korņilova.