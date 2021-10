“Oktobris ir krūšu veselības mēnesis un pasaulē tas tiek atzīmēts kopš 1985.gada. Lai lauztu stereotipus un cīnītos ar zemo Latvijas iedzīvotāju interesi par šo slimību, nolēmām arī caur savām platformām uzrunāt sabiedrību ar mērķi to informēt un izglītot par krūts vēzi saistītajos jautājumos”, par uzsākto kampaņu saka hokeja kluba Valdes loceklis Jurijs Kuzņecovs.

Pasaules medicīnā vēl joprojām trūkst zināšanu par krūts vēža galvenajiem cēloņiem, tāpēc jo svarīgāk ir šo slimību laicīgi diagnosticēt, kas pacientei dod lielākas cerības uz veiksmīgu atveseļošanos. “Kampaņas “KRŪTS VĒŽA APZINĀŠANĀS MĒNESIS” mērķis ir tieši tāds – saprast, ka slimība ir reāla un var skart ikvienu no mums. Krūts vēzis ir slimība, kas katru gadu skar arvien vairāk jaunu sieviešu, īpaši reģionos ar zemāku ienākumu un dzīves līmeni un Latvija, diemžēl nav izņēmums”, pauž kampaņas galvenā koordinatore, DINAMO RĪGA mārketinga projektu vadītāja Annika Petraškeviča.

Kā skaudrs apliecinājums tam, ka slimība ir tepat blakus un var skart arī mums tuvos un mīļos, ir DINAMO RĪGA hokejista Ginta Meijas sievas stāsts: “Mani sauc Marta. 2020.gada 21.aprīlī man atklāja krūts vēzi. Laiks apstājās. Kāpēc, ko darīt…neziņa un neskaidrība. Es raudāju. Man tā nebija vājuma pazīme. Tas man deva sapratni, ka ir jādzīvo. Man ir ģimene, divi mazi bērni. Tā mana īstā dzīve.

No šī brīža mana lielākā sabiedrotā bija cerība. To stiprināja mani mīļie cilvēki, mani draugi un ārsti, kuriem es ļoti uzticējos.

Operācija, ķīmijterapija, organisma atteikšanās pieņemt medikamentus. Es precīzi atceros sajūtas, kad zaudēju matus. Sāku apšaubīt savu sievišķību. Bija bezgala skumji redzēt, ka esmu zaudējusi daļu no tā, kāda biju - gan emocionāli, gan fiziski.

Grūtākais ir aiz muguras. Ceļš ne tuvu nav bijis viegls. Katra diena bija jāidzīvo. Runāt ar cilvēkiem par savu pieredzi, savu ceļu - tā man bija un ir vērtīga terapija. Un ja es spēju kaut vienam cilvēkam ar šo savu pieredzi palīdzēt, tas ir tik vērtīgi.”- tā pati Marta Meija.

Marta Meija ir kļuvusi par kampaņas “KRŪTS VĒŽA APZINĀŠANĀS MĒNESIS” vēstnesi, kuras ietvaros tiks publicēta atklāta intervija par personisko pieredzi, veidots raidījumu cikls ar Latvijā labi pazīstamiem medicīnas ekspertiem, kā arī vākti ziedojumi – 25% no pārdoto biļešu ieņēmumiem uz 12., 14. un 19. oktobra mājas spēlēm tiks novirzīti labdarībai. Ar savu atbalstu kampaņai uzreiz atsaucās arī ARENA CATERING, ziedojot 10% no ieņēmumiem, kas tiks gūti šo mājas spēļu laikā, kā arī DR SHOP, ziedojot 25% no ieņēmumiem laika posmā no 1.līdz 19.oktobrim, ieskaitot. Visa saziedotā nauda tiks veltīta fondam “ROZĀ VILCIENS”, ar kura palīdzību līdzekļi tiks novirzīti ar mērķi apmaksāt psihologa vai psihoterapeita konsultācijas un fizioterapijas nodarbības sievietēm, kuras slimojušas ar krūts vēzi.

Par fondu "Rozā vilciens"

Labdarības fonds "Rozā vilciens" ir dibināts 2014. gada decembrī, lai palīdzētu nodrošināt mūsdienīgu atbalstu sievietēm Latvijā ar krūts vēža diagnozi -individuālas psihologa vai psihoterapeita konsultācijas un fizioterapijas nodarbības. Kopš fonda dibināšanas ir palīdzēts vairāk nekā 700 sievietēm, kuras skārusi šī slimība.

Fonds ir tapis konsultējoties ar P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Krūts slimību centra un Latvijas Onkoloģijas centra speciālistiem un personālu, kā arī ar Latvijas Psihoterapeitu biedrību.

Krūts vēža ārstēšanā svarīga ir agrīna slimības atklāšana, tāpēc 2019. gadā fonds aizsāka kustību #pupkultūra, ar mērķi uzrunāt veselas sievietes un mudināt tās iekļaut regulāras krūšu pārbaudes savā ikdienas rutīnā.

Aicinām ikvienu apzināties krūts vēža problemātiku un atsaukties mūsu aicinājumam veikt savlaicīgas veselības pārbaudes.

Būsim priecīgi, ja mūsu kampaņa spēs pulcēt vēl vairāk atbalstītāju par līdz šim uzrunātajiem sadarbības partneriem. Ja vēlies iesaistīties un ziedot kā juridiska vai privātpersona, lūgums izmantot bankas kontu AS EXPOBANK, LV09LATC0467233930010, maksājuma mērķī norādot “Ziedojums DINAMO RĪGA labdarības akcijai sadarbībā ar ROZĀ VILCIENS”. Ja vēlies kļūt par kampaņas sadarbības partneri, lūdzu, sazinies ar mums, rakstot uz labdariba@dinamoriga.eu.