Slimnīcā norāda, ka diemžēl piedzīvoti arī gadījumi ar letālām sekām. Stradiņa slimnīcā nonākušas gan grūtnieces, kuras hospitalizētas ar Covid-19 kā pamatslimību, gan pacientes, kurām pēc pārslimota Covid-19 attīstījušies grūtniecības sarežģījumi.

Maijā PSKUS "Sievietes un bērna klīnikas" perinatālās aprūpes centra vadītāja Maira Jansone vērsa sabiedrības uzmanību uz šo problēmu. Pēc viņas paustā, grūtnieces trešajā trimestrī nokļuvušas stacionārā, lai ārstētu smagu Covid-19 saslimšanas gaitu, un, lai gan viņām nav iepriekš konstatēti citi būtiski riska faktori grūtniecības apdraudējumam, tomēr iznākums bijis nelabvēlīgs vai bērniņu nācies zaudēt.

"Diemžēl esam piedzīvojuši dažādus gadījumus - arī ļoti skumjus, kad bērniņi dzimuši nedzīvi. Jau šobrīd ir pierādīts, ka Coivid-19 ir saistīts ar grūtniecības priekšlaicīgu pārtraukšanos, spontānu abortu, priekšlaicīgām dzemdībām," skaidro Jansone. Speciāliste arī uzsver - ja mātei ir smaga saslimšanas gaita ar paaugstinātu temperatūru un plaušu bojājumiem, tas izsauc skābekļa badu jaundzimušajam. Covid-19 pacientēm arī pieaug trombožu risks, tromboze turklāt var notikt arī placentā - arī tas var rezultēties ar augļa bojāeju.

Tieši pirms gada Pasaules Veselības organizācijas izplatītais paziņojums vēstīja, ka saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem, grūtniecēm ar Covid-19 ir mazāka iespēja piedzīvot infekcijas simptomus nekā sievietēm, kas nav grūtnieces, bet, ļoti iespējams - viņām būs nepieciešama intensīva aprūpe smagas slimības gaitas gadījumā.

PSKUS Plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītāja Dace Žentiņa apstiprina, ka grūtniecēm, kuras slimnīcā nonākušas ar smagu slimības gaitu, vairumā gadījumu ir bijusi nepieciešama intensīvā terapija. Lielākajai daļai no topošajām māmiņām elpot palīdzēts gan ar augstas skābekļa plūsmas kaniļu palīdzību, gan plaušu ventilēšanas iekārtām.

Pētījumā, kas 15.janvārī publicēts medicīnas žurnālā "The Journal of the American Medical Association", analizēti dati par 406 440 ASV dzemdību iznākumiem laika posmā no aprīļa līdz novembrim. Kopumā 6380 no dzemdētājām bijušas Covid-19 pozitīvas. Pētījumā secināts, ka grūtniecēm ar Covid-19 ir 3,5 reizes lielāks trombembolisku komplikāciju risks, sešas reizes lielāka iespējamība nonākt intensīvās terapijas nodaļās un 26 reizes lielāka plaušu mākslīgās ventilācijas iespējamība. Tāpat par 21% biežāk attīstījusies preeklampsija, kas ir viena no smagākajām grūtniecības komplikācijām.

Tādējādi Stradiņa slimnīca rekomendē grūtniecēm vai mātēm, kas zīda bērnu ar krūti, saņemt vakcīnu pret Covid-19. Tā var pasargāt no smagas slimības gaitas un infekcijas izraisītiem grūtniecības apdraudējumiem. Vakcinācija var arī palīdzēt grūtniecēm veidot antivielas, kas varētu aizsargāt viņu mazuļus.

Tāpat slimnīcas speciālisti skaidro, ka vakcīnas pret Covid-19 neizraisa inficēšanos ar pašu vīrusu, tostarp grūtniecēm vai viņu mazuļiem. Neviena no Covid-19 vakcīnām nesatur dzīvu vīrusu, kas izraisa Covid-19. Koronavīrusa vakcīnu drošības uzraudzības sistēmas dati apliecina, ka vakcīnas nemaina DNS un neizraisa ģenētiskas izmaiņas.

Vakcinēties ieteicams arī, ja tiek plānota grūtniecība vai nākotnē varētu iestāties grūtniecība. Pašlaik nav pierādījumu tam, ka vakcīnas pret Covid-19 izraisītu auglības problēmas, norāda speciālisti.