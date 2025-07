"Un tieši vasarā jānolaiž ūdens..." Daugavas krasta iedzīvotāju mērs pilns

AS "Latvenergo" informē, ka no 1. jūlija līdz 11. augustam ūdens līmenis Rīgas HES ūdenskrātuvē tiek pazemināts. Šajā laikā tiek veikti divi būvprojekti: "Rīgas HES ūdens pārgāznes balstu virsmu no augšas bjefa puses atjaunošana" un "Rīgas HES ēkas augšas bjefa sienas zem gājēju ietves konsoles virsmas atjaunošana". Ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšanas laikā galvenokārt tiks veikti bojāto dzelzsbetona konstrukciju virsmu atjaunošanas darbi (bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, papildu stiegrojuma montāža, pretkorozijas apstrāde un virsmu atjaunošana) mainīgajā ūdens līmeņa zonā.