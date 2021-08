Ir gūti pārliecinoši pierādījumi, ka Covid-19 vakcīna spēj nodrošināt aizsardzību pret hospitalizāciju un nāvi, tomēr jaunākā datu analīze rāda, ka, lai gan pabeigts vakcinācijas kurss samazina inficēšanās risku, tas tomēr nav izslēgts, turklāt inficēšanās ar delta vīrusa variantu ir īpaši bīstama, jo tādā gadījumā vakcinētais var pārnēsāt vīrusu pat tādā līmenī, kādā nevakcinētais, raksta "The Guardian".

17 Foto Iespaidīgās rindās atainojas britu vēlme apsteigt trešo Covid-19 vilni +13 Skatīties vairāk

Tiesa, vēl nav skaidrs tas, cik augsta vakcinētajiem ir vīrusa tālākas izplatīšanas iespēja. "Mēs vēl nezinām, cik daudz cilvēku spēj inficēt vakcinētais, kurš saslimst ar Covid-19. Ir iespējams, ka augsts vīrusa līmenis viņu organismā noturās īsāku laika periodu," sacīja Oksfordas universitātes medicīnas statistikas un epidemioloģijas profesore Sāra Volkere. "Tomēr fakts, ka viņos var būt augsts vīrusa līmenis, liek domāt, ka cilvēki, kuri vēl nav vakcinējušies pret Covid-19, nav tik aizsargāti no delta varianta, kā mēs cerējām."

Pētījumā, kas gan vēl pirms publicēšanas medicīnas žurnālos ir jāapstiprina, atklāts, ka Covid-19 vakcīnu efektivitāte pret delta variantu ir samazinājusies, salīdzinot ar iepriekš Lielbritānijā dominējošo alfa vīrusa variantu.

Tai pašā laikā dati par hospitalizāciju liecina, ka vakcīnas joprojām aizsargā inficētos no smagiem saslimšanas gadījumiem.

Pētījumā, ko veica Oksfordas pētnieki sadarbībā ar Lielbritānijas statistikas biroju un Veselības un sociālās aprūpes departamentu, salīdzināti aptuveni 2,6 miljoni Covid-19 testu paraugu, kas ņemti no vairāk nekā 384 500 pieaugušajiem laikā no 2020. gada decembra līdz 2021. gada maija vidum, un vairāk nekā 811 600 paraugu no 358 983 pieaugušajiem laikā no maija vidus līdz 2021. gada 1. augustam.

Kā skaidro Oksfordas universitātes pētnieks Koens Pauelss, iegūtie dati norāda, ka vakcinētie cilvēki joprojām varētu inficēt citus, kā arī izceļ Covid-19 testu un pašizolācijas nozīmīgumu. Tāpat vīrusa pārneses potenciāls padarot pūļa imunitātes sasniegšanu vēl sarežģītāku.

"Daļēji šis paaugstinātais delta varianta vīrusa līmenis inficētajos vakcinētajos cilvēkos pastiprina faktu, ka nevakcinētie cilvēki ir pakļauti lielākam riskam," stāsta epidemioloģe Sāra Volkere.

Sākotnēji pastāvējusi cerība, ka, vakcinējot pietiekošu daudzumu iedzīvotāju, tiks pasargāti arī nevakcinētie, tomēr nu šie pieņēmumi aizvien vairāk attālinās no realitātes.

Britu pētnieki arī atklājuši, ka "Pfizer/BioNTech" sākotnējā efektivitātei ir par aptuveni 15% lielāka nekā "AstraZeneca" vakcīnai, tomēr aizsardzība pret vīrusu ilgāk noturās tieši "AstraZeneca" divas devas saņēmušajiem.

Aptuveni četrus līdz piecus mēnešus pēc vakcinācijas kursa noslēgšanas aizsardzība pret vīrusu jebkurai vakcīnai ir salīdzinoši vienāda, sacīja Volkere.