Tūkstošiem vakcīnu beidzas derīguma termiņš. Kas ar tām notiks?

Jautāta, ko plānots darīt ar vakcīnām, kam drīz beigsies derīguma termiņš, Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva portālam Jauns.lv pavēstīja: "Mūsu stratēģija ir uzmanīga sekošana līdzi krājumu derīguma termiņiem, savlaicīgi rosinot Ministru kabinetu pieņemt lēmumus par vakcīnu ziedošanu."

Jau augustā daudzām beidzas derīguma termiņš

Viņa norādīja, ka tuvākās derīguma termiņa beigas ir 50 400 "AstraZeneca" vakcīnām "Vaxzervia".

Tām derīguma termiņš beidzas 31.augustā, un to došanās uz ziedošanas mērķvalsti Tunisiju paredzēta jau šis nedēļas laikā. Vienas "Astra Zekeca" devas izmaksas Latvijas valstij ir 1,78 eiro.

Pārējām šī ražotāja vakcīnām derīguma termiņi ir 31.oktobris un 30.novembris. Vakcīnu "Moderna" termiņi ir decembris un janvāris, bet "Pfizer" vakcīnu krājumu derīguma termiņš ir 31. oktobris.

Šīs vakcīnas glabājas centralizēti divās noliktavās.

Varbūt var izpotēt tepat Latvijā

Uz jautājumu, vai ir iespēja, ka šīs vakcīnas līdz derīguma termiņa beigām izpotē Latvijas iedzīvotājiem, Vasiļjeva atbildēja: pieaugot iedzīvotāju interesei un vakcinācijas tempam, vakcīnas ir iespējams izpotēt Latvijas iedzīvotājiem.

Šīs nedēļas sākumā vismaz vienu devu bija saņēmis 747 781 iedzīvotājs, kas ir 39,62% no visiem Latvijas iedzīvotājiem (jeb 45,73% no visiem iedzīvotājiem vecumā no 12 gadiem).

Uztraukumam nav pamata

Viņa apgalvoja, ka cilvēkiem, kuriem potē vakcīnas ar nelielu derīguma termiņu, nav pamata uztraukties par to, vai arī šīs vakcīnas ir tik pat drošas kā vakcīnas ar ilgu derīguma termiņu: "Uztraukumam nav pamata, vakcīna ir vienlīdz efektīva un droša līdz pašām derīguma termiņa beigām."

Vakcinācijas temps saglabājas zems

Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka pēdējā laikā vakcinācijas temps ir diezgan zems - ik dienu poti pret Covid-19 saņem aptuveni 5000 cilvēku, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotā informācija.

Kopumā redzams, ka vakcinācijas pret Covid-19 temps joprojām vairākas reizes atpaliek no maija beigām, kad, uzstādot rekordus, vienā nedēļā vidēji dienā tika sapotēti vairāk nekā 16 600 cilvēku.