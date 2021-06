193 stacionāros ievietotie Covid-19 pacienti ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 41 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi smagā stāvoklī esošo pacientu skaits 24 stundu laikā ir palielinājies par četriem.

Aizvadītajā diennaktī no stacionāriem izrakstīti astoņi Covid-19 pacienti, bet līdz šim kopumā - 13 564.

Kā ziņots, pēdējo 24 stundu laikā valstī atklāti 74 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir par desmit mazāk nekā diennakti iepriekš. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju samazinājies no 108,8 līdz 105,5 gadījumiem. Pēdējo reizi šis rādītājs zemāks tika fiksēts pērnā gada 25.oktobrī - 103,75.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti kopumā 5023 Covid-19 testi un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem, salīdzinot ar dienu iepriekš, ir palielinājies no 1% līdz 1,5%.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas arī par trīs ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens mirušais bijis vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem un vēl viens - vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 136 810 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2496 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāti kopumā 1998 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Aģentūras LETA arhīvs un laika gaitā apkopotie SPKC dati liecina, ka pirms gada šajā pašā dienā Latvijā netika atklāts neviens jauns Covid-19 gadījums un netika ziņots arī par nevienu mirušu Covid-19 pacientu, savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju bija 1,2, kas ir 88 reizes mazāks nekā patlaban.