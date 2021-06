Vides speciāliste norādīja, ka zaļi domājošiem cilvēkiem vispār nevajadzētu iegādāties ūdeni, kas pildīts pudelēs: "Iespējams, mēs nenovērtējam to, kas mums dots bez maksas. Mums Latvijā centrālā ūdens apgāde piedāvā labas kvalitātes ūdeni." (Foto: Shutterstock)

Viena no biežākajām kļūdām ūdens dzeršanā

Parasto plastmasas pudeli nevajadzētu izmantot atkārtoti un liet tajā dzeramo ūdeni vairākkārt - to var uzskatīt par vienu no biežākajām kļūdām ūdens lietošanā. Biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” valdes locekle Ilze Neimane portālam Jauns.lv skaidroja, ka, lietojot šādu pudeli vairākkārt, no tās ūdenī var izdalīties veselībai kaitīgas vielas.