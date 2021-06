Vislabākos vitamīnus meklējot

Anželika, kāpēc vitamīni? Jūs taču esat ārste!

Patiesībā ar uztura bagātinātāju izpēti sāka nodarboties mans vīrs. Viņš bija pirmais, kas 1994. gadā Latvijā ieveda sportistu uzturu no Vācijas, Beļģijas, Šveices. Viņš mani ieinteresēja. Vispirms es strādāju ar sportistiem un redzēju, ka tie, kuri lieto vitamīnus un minerālvielas, bija spēcīgāki, gandrīz nemaz neslimoja, viņiem bija vairāk enerģijas, viņi labāk sevi parādīja sacensībās un viņu organisms labāk atjaunojās pēc traumām. Atšķirība tik tiešām bija acīmredzama.



Jau tolaik bija uzņēmumi, kas ražoja proteīnus bez E vielām, kvalitatīvas aminoskābes un vitamīnus. Šī mana otrā specialitāte – farmaceite provizore – ļoti labi palīdz saprast zāļu sastāvu, novērtēt aktīvās vielas un pildvielas. Man, piemēram, vienmēr šķitis dīvaini, kāpēc vitamīniem jāpievieno dažādas piedevas. Teiksim, mārdadža ekstraktam mēdz pievienot piecas, pat desmit E vielas. Ja cilvēkam ir slimas aknas un tāpēc jālieto mārdadža ekstrakts vai pienenes ekstrakts, vai artišoka ekstrakts, lai atvieglotu aknu darbību, tad kāpēc pievienot to, kas tās papildus noslogo? Es meklēju ražotājus, kuru produkti nevar kaitēt, jo tajos nav pildvielu. Ir, piemēram, augu celulozes vai želatīna kapsula, vai, ja tā ir tablete, tad saistviela – magnija stearāts –, kas to satur kopā. Tā ir absolūti droša viela, nav alerģiska. Un vēl skatos, lai kapsula vai tablete šķīst zarnās, nevis kuņģī, jo daudzas aktīvās vielas nedrīkst saskarties ar sālsskābi, tad tās neitralizējas vai bojājas. Īpaši būtiski tas ir Omega 3 taukskābēm.

Joprojām gan pastāv uzskats, ka vitamīni nav jālieto, visu var uzņemt ar ēdienu

Uztura bagātinātāji nevar aizstāt pārtiku, bet mēs taču zinām, kāda tā ir! Cik bieži un daudzveidīgi būtu jāēd, lai uzņemtu visas vajadzīgās bioloģiski aktīvās vielas? Trīs, četras vai piecas reizes dienā, un katru reizi kaut kas cits. Tas ne tikai būtu ļoti dārgi, arī laikietilpīgi, un ne visiem cilvēkiem gremošanas trakts spēj ikvienu produktu labi sagremot. Jo vispirms pārtika ir pareizi jāsagremo, lai no tās uzņemtu vitamīnus un mikroelementus. Ja kuņģis nestrādā tik labi, zarnu traktā trūkst fermentu, lai apēsto sašķeltu līdz molekulām, tad mēs vērtīgo, kas ir pārtikā, nesaņemam.



Vēl viena nianse – ir svarīgi, kādā augsnē augs, piemēram, burkāns, ir audzis. Ar pārtiku mēs varam uzņemt tikai tās minerālvielas, kas ir bijušas augsnē (vai ūdenī), vai tās vielas no dzīvnieku valsts produktiem, kuras saņēmis dzīvnieks, tāpēc ir svarīgi, ar ko tas ticis barots.



Vēl viens aspekts – mūsu dzīves ritms ir tik ātrs, mums tik ātri jāpielāgojas informācijai, viss jāizvērtē, ka nepieciešams daudz vielu, kuras veicina vielmaiņu galvas smadzenēs, labu aknu darbību un attīrīšanās procesu, nodrošina hormonu līdzsvaru, jo mēs gribam dzīvot ilgāk, vienlaikus saglabājot jaunību. Mums vajag vairāk vitamīnu, mikroelementu, aminoskābju, dažādu taukvielu, kas to visu veicina, kas uztur jaunību un enerģiju, piešķir labu izskatu, bet nevajag tik daudz kaloriju. Tātad pārtikas vajag vairāk, lai uzņemtu aktīvās vielas, bet kalorijas vajag mazāk. Kā to izdarīt?

Pārtikas rūpniecība pārveido produktus, noņemot taukus

Ķīmiski pārveidotus produktus organisms uztver kā svešas molekulas. Pareizā pieeja ir izdalīt aktīvās vielas no augiem, dzīvnieku valsts produktiem, ūdens, arī no augsnes tādā formā, kādu organisma šūnas pazīst. Tad tās piedalās vielmaiņā, un mēs jūtamies labi. Deviņdesmit deviņus procentus progresa pārtikas rūpniecībā veido pārveidošana, kad paņem bioloģiski nevērtīgu produktu un padara tā garšu un izskatu tādu, lai to gribētos ēst. Pievieno garšas uzlabotājus, krāsvielas un konservantus. Desa bez krāsvielas izskatās pelēcīgi zaļa, neviens tādu negrib pirkt, tāpēc pievieno nitrītsāli. Lai nepārsniegtu uzņemtās nitrītsāls daudzumu, pieaudzis vesels cilvēks dienā drīkstētu apēst ne vairāk par 70 gramiem šādas desas, bērns vēl mazāk, bet bērniem dod cīsiņus, dažādus gaļas izstrādājumus. “Domāts bērniem” – tas nenozīmē, ka produktā ir mazāk nitrītsāls. Piens varbūt ir pievienots, lai konsistence mīkstāka.

Uztura bagātinātāju piedāvājums ir milzīgs. Ar ko jūsu vitamīni atšķiras no citiem?

Būtībā Baltijas valstīs un Austrumeiropā nekur citur šādu vitamīnu nav. Tos ražo uzņēmumi Nīderlandē, Vācijā, Šveicē, Beļģijā, un tie ir paredzēti Beniluksa valstīm. Tie visi ir ģimenes uzņēmumi, un ģimenēs ir ārsti vai farmaceiti, vai mikrobiologi, vai ķīmiķi – uzņēmums viņiem ir kā bērns. Katru produktu viņi ražo ar mīlestību, sastāvu aicina veidot farmaceitus mikronutriciologus, kas nodarbojas ar ortomolekulāro medicīnu.



Gandrīz neviens no šiem produktiem nesatur glutēnu, laktozi, soju, raugu, alergēnus. Tas ir ļoti svarīgi. Tie nesatur mākslīgās pildvielas, sintētiskās E vielas, krāsvielas. Ļoti daudzus produktus, gandrīz visus, var lietot grūtnieces un jaunās māmiņas, kas baro mazuli ar krūti. Daudzus produktus var lietot bērni no sešu gadu vecuma, citus pat no viena gada, tikai jāpielāgo deva.



Un, runājot par devu, piemēram, mums ir organiskais magnijs, kas vienā kapsulā satur 500 miligramus magnija jonu, – tās ir aktīvās magnija molekulas, kas uzreiz iekļūst šūnā un nodrošina organismam labvēlīgu efektu – uzlabo sirdsdarbību, noņem spazmas, nogurumu – visu, ko magnijs dod. Un tas ir magnijs organiskā formā – magnija citrāts, magnija malāts un magnijs no jūras ūdens –, tās visas ir dabīgas formas.



Vēl preparāts satur B6 vitamīna koenzīmu. B6 vitamīns aknās jāpārveido aktīvajā formā koenzīmā. Mūsu uztura bagātinātājs jau satur aktīvo B6 vitamīna formu. Un tas viss ir neitrālā augu celulozes kapsulā, kas šķīst zarnu traktā. Nekādu sliktu pildvielu! Deva – ļoti efektīva, pieaugušam cilvēkam jālieto tikai viena kapsula dienā. Var lietot arī cilvēki, kam ir kāda pārtikas nepanesība. Ja vēl parēķinām, cik izmaksā viena kapsula, redzam, ka tas ir arī ekonomiski izdevīgi. Drošs, bez alergēniem, laba deva, aktīvā formā un stikla burciņā – nav kontakta ar plastikātu.

Tam visam jāpievērš uzmanība…

Jā, ja gribam ieguldīt savā veselībā. Nevar nopirkt gumijas zābakus par trim eiro, katru dienu tajos staigāt un domāt, ka nebūs problēmu, nesaslimsiet ar pēdu sēnīti. Ja nav iespēju, labāk nelietot neko, nevis nekvalitatīvu produktu.



Ar vitamīniem ir tā, ka daudzi cilvēki nepanes parastās, sintētiskās formas, īpaši B grupas vitamīnu sintētiskās formas. Piemēram, B12 vitamīns var būt kā ciankobalamīns, neaktīvā forma, kas aknām jāpārveido aktīvajā – metilkobalamīnā. Mums ir tikai aktīvās formas. Es neizvēlos neaktīvas formas B grupas vitamīnus vai sintētisku C vitamīnu. Mums C vitamīns ir bakteriālas sintēzes vai augu valsts dabīgs vitamīns, mēs vienīgie piedāvājam bezskābes C vitamīnu cilvēkiem, kam ir problēmas ar gremošanas traktu vai ar nierēm.

Bet ir dzirdēts viedoklis, ka organismam ir svarīgi saņemt tikai attiecīgo vielu, vienalga – sintētisku vai organisku

Agrāk, kad neiedziļinājos bioķīmijā, man arī šķita, ka tas nav būtiski. Izrādās, tas ir ļoti būtiski. Ja nebūtu, tad cilvēkiem no vitamīniem un minerālvielām nebūtu blaknes. Es pati neveicu pētījumus, taču esmu to pieredzējusi. Piemēram, kad mēģināju sev ārstēt anēmiju ar dzelzs sulfātu, dzelzs oksīdu, kļuva tikai sliktāk. Kad sāku lieto dzelzs bisglicinātu, dzelzi tādā formā, kādā tā ir dzīvnieku valsts produktos, viss mainījās – paaugstinājās hemoglobīna līmenis, parādījās enerģija, nebija problēmu ar gremošanas traktu, sajūta pilnībā atšķīrās. Un tā nav tikai man. PubMed datubāzē ir tūkstošiem pētījumu par vitamīniem.



Ir vēl kāda nianse. Piemēram, pētījumos par E vitamīnu secināts, ka tas var veicināt onkoloģijas attīstību. Šajos pētījumos lietota pilnībā sintētiska E vitamīna forma – acetāts. Taču E vitamīns ir arī dabīgā formā – to iegūst no sojas eļļas, kviešu dīgstiem, no avokado, augiem, kas satur eļļu, un šie dabīgie tokoferoli un tokotrienoli ir ļoti labi. Mums vienīgajiem Eiropā ir Vitals firmas ekskluzīvs E vitamīna preparāts, kas satur visas dabīgās E vitamīna formas – četrus tokoferolus un četrus tokotrienolus. Ja vajag, piemēram, ar E vitamīnu uzlabot auglību, dzimumhormonu darbību, ādas veselību, es ieteiktu lietot šādu E vitamīnu, sintētisko nevienam neieteiktu. Pat neieteiktu ziest to uz ādas, jo ir pētījumi, ka E vitamīna acetāts var veicināt melanomas attīstību.



Mums ir arī pilienveida E vitamīns – dabīgie tokoferoli –, un to var pievienot eļļām, krēmiem vai tāpat uzklāt uz sausas ādas un lietot iekšķīgi.

Kā ir ar uztura bagātinātājiem – pirms to lietošanas jāveic analīzes, lai noteiktu kā trūkst?

Latvijā šādas analīzes diezgan dārgi maksā. Piemēram, E vitamīnam – 46 eiro. Lētāk nopirkt uztura bagātinātāju un palietot. Un Latvijā arī nav tik daudz asins analīžu, lai noteiktu visus vitamīnus un mikroelementus. Taču cilvēkam ir simptomi. Ārsti tos zina. Arī cilvēks pats var fiksēt simptomus, kas liecina par dažādu vitamīnu un mikroelementu deficītu. Piemēram, ja bieži slimo ar vīrusu infekcijām, varētu trūkt cinka, jo cinks veicina pretvīrusu imunitāti, ir iesaistīts imunitātē. Cinks ir ārkārtīgi svarīgs.



Latvijā daudziem trūkst selēna, par D vitamīnu nemaz nerunājot. Virsnieres, virsnieru mazspēja, disfunkcija, kad esam noguruši, bezspēcīgi, tauku masa aug pat no ūdens, pasliktinās izskats vai sāk izkrist mati, āda noveco, nav dzīvības enerģijas – virsnieres dod mums izdzīvošanas enerģiju. Jaunībā var būt daudz darba un maz miega, dažādas problēmas, taču, vienalga, cilvēkam ir enerģija, pozitīvs noskaņojums. Bet 40 gadu vecumā tā vairs nav. Un tad galvenie vitamīni, kas uztur virsnieru darbību, ir C vitamīns (virsnieres ir gandrīz vienīgais orgāns, kas uzkrāj C vitamīnu, un nevis vienkārši C vitamīnu, bet askorbātu, varētu teikt, – bezskābes C vitamīnu) un B5 vitamīns.



Vēl ļoti, ļoti svarīgs ir magnijs. Daudziem cilvēkiem, iespējams, nevajag nekādas sirdszāles, viņiem vienkārši trūkst magnija. Ne visiem, bet pirmajai izvēlei, ja jūt sirdij spiedienu vai aizdusa sāk veidoties, vajadzētu būt magnijam. Tagad vasarā, strādājot dārzā, – kā var iztikt bez magnija! Īpaši karstajā laikā – lai normāli strādātu muskuļi un galvas smadzenes, nebūtu spazamas, sāpes, ir vajadzīgs magnijs! Dažreiz arī kālijs, ja veidojas tūska, krājas liekais ūdens. Varbūt vēl B grupas vitamīni.

Uztura bagātinātājs kā pirmā palīdzība?

Ja cilvēks jūt nogurumu, bezspēku, viņam nav motivācijas, tad pirmais solis varētu būt paņemt C vitamīnu, magniju un B grupas vitamīnus aktīvajā formā. Uzreiz kļūs labāk, varēs risināt savas problēmas un būs citāda attieksme. Bet cilvēki domā, ka viņiem jālieto antidepresanti vai vēl kas cits.

Saka – uztura bagātinātāji jālieto ilgstoši, lai būtu efekts. Pretsāpju līdzekli iedzer, un galvassāpes pāriet

Ja ir asinsvadu spazmas, tad, iedzerot magniju labā devā – vienu vai pat divas kapsulas –, arī sāpes stundas laikā pāries. Ne visiem, bet tas darbojas. Īpaši grūtniecēm un jaunajām māmiņām, kuras baro bērnu ar krūti un nedrīkst lietot nekādas ķīmiskas zāles.

Kā strādā magnijs?

Magnija joni atslābina. Ja trūkst magnija jonu, ir savilkti muskuļi, spazmas, krampji. Spazmas var būt visur. Ja muskuļi spazmējas skaustā, tie saspiež asinsvadus, ir traucēta asinsrite, nepieplūst skābeklis, ir smaga galva, nevar koncentrēties, miegainība, cilvēks žāvājas (īpaši telpās), un tad palīdz masāža, jo uzlabojas asinsrite. Tā ir fizioterapija. Un palīdz arī magnijs, jo muskuļi reaģē uz magnija trūkumu. Bet citiem vajag magniju ar kāliju.



Ja ir par maz kālija, veidojas tūska. Nevis tāpēc, ka uzņemts par daudz nātrija, bet tāpēc, ka par maz kālija. Nātrijs var aizvietot kāliju šūnā un ievilkt ūdeni. Eritrocīts piepildās ar ūdeni, uzbriest, un cilvēkam kļūst slikti, ir šķidruma aizture, limfa neplūst. Tad jālieto magnijs kopā ar kāliju.

Mums sen ir preparāts šķidrā formā MagneKal – iedarbojas momentā, uzsūcas piecu minūšu laikā – magnijs, kālijs un B6 vitamīns.



Ideāli noņem spazmas. Ja ir problēmas ar sirdi, sevišķi karstumā un pusmūža cilvēkiem, tas ļoti labi palīdz. Es vienmēr, kad vasarā braucu uz siltajām zemēm – Grieķiju, Portugāli –, ņēmu to līdzi.

Kas ir jūsu lielākais lepnums?

Visi mani produkti ir tik sīki izpētīti un tik rūpīgi izraudzīti, ka par visiem varu būt lepna. Man patīk piedāvāt tikai to, ko es pati lietoju vai lietotu, ko lieto mana ģimene un par ko esmu pārliecināta, ka tas nav kaitīgs un ir efektīvs.



Piemēram, šveiciešu hondroprotektors – komplekss locītavām, mugurkaulam, reģenerācijai, kas satur skrimšļa kolagēnu, hondroitīnu no trīsgadīga buļļa kauliem, glikozamīnu, organisko sēru un C vitamīnu. Tas ir gadiem pārbaudīts, ekonomiski izdevīgs. Un ļoti labs veselībai, ļoti labi strādā.



Vai jaunums – Vitals vitamīni bērniem, grūtniecēm un jaunajām māmiņām, kas baro bērnu ar krūti. Tie ir tiešām Eiropā vienīgā ražotāja vitamīni, kuros nav nevienas E vielas, alergēna, tie nesatur pat nevienu alergēna molekulu, tikai B grupas vitamīnus dabīgā formā, dabīgus taukos šķīstošos A, D, E, K vitamīnus, ļoti daudzus mikroelementus organiskā formā, un pildvielu cigoriņu šķiedrvielu, kas palīdz labāk uzņemt vitamīnus. Grūtniecēm liels pluss ir tas, ka folijskābe ir aktīvā folāta formā un nav jālieto atsevišķi. Un organiskā dzelzs ir divos variantos – tām, kam nav anēmijas, un tām, kam ir anēmija. Šajos vitamīnos nav vienīgi Omega taukskābju, jo tās nevar sausā veidā sagatavot. Bet Omega 3 mums ir atsevišķi– nerafinētas, termiski neapstrādātas, iegūtas no dziļūdens lašu filejas. Pārbaudītas uz smago metālu sāļiem, un kapsula gatavota no želatīna, kas šķīst tikai zarnās.

Vai uztura bagātinātāju pasaulē ir mode?

Modē patlaban ir viss, kas palīdz atjaunot organisma veselību un spēkus pēc vīrusa infekcijām un kovida, vai tas, ko lieto papildterapijā, ja ir kovids vai citi vīrusi: resveratrols, kvercetīns, organiskais cinks, bezskābes C vitamīns ar bioflavonoīdiem, kam ir pretiekaisuma iedarbība, labvēlīgās baktērijas.



Mūsu baktērijas, piemēram, nav ģenētiski mainītas, un mūsu probiotikas satur sešas labo baktēriju sugas, kas ir iegūtas no dabīga fermentēta pilnpiena. Tas ir vislabākais mūsu organismam, jo tas ir kas tāds, ko tas vienmēr ir pazinis, – tas bijis jau tūkstošiem gadu. Bet pienu kapsulas nesatur.

Kā jūs atrodat šos visizcilākos produktus?

Kādreiz mēs braucam uz izstādēm Vācijā, Nīderlandē, Beļģijā, Šveicē. Beidzamajā gadā šādu iespēju nebija. Bet es meklēju arī internetā. Pēc tam pieprasu no ražotāja specifikāciju par produktu. Ne visi ražotāji dod. Specifikācija ir kā produkta pase. Tur tiešām ir sarakstīts viss, kas ir produktā. Ja ražotājs mēģina izvairīties, tad zinu, ka kaut kas īsti labi nav. Citi saka – tas ir noslēpums. Bet kāds noslēpums? Es taču neražošu! Citi, kam nav, ko slēpt, gluži otrādi, lepojas. Un es redzu – tiešām vērtīgs sastāvs, laba deva, varētu būt pieprasīts Latvijā. Bet daudzus produktus atrodu, sākot ar sevi.

Omegām pieprasāt analīžu rezultātus, lai pārliecinātos, ka nesatur smagos metālus?

Tas viss ir rakstīts specifikācijā. Piemēram, arsēnam ir noteikta norma, kurā ir jāiekļaujas. Es skatos, kāds ir rādītājs – pie apakšējās normas vai pie augšējās.

Varu izstāstīt vienu gadījumu. Reiz man kāda firma no Polijas piedāvāja sadarboties un atsūtīja piedāvājumu par C vitamīnu – 30 tabletes, glīts iepakojums, iepirkšanas cena – 32 centi. Skatījos un neticēju savām acīm – varbūt domāti procenti? Man bakteriālas sintēzes bezskābes C vitamīns ar bioflavonoīdiem, rutīnu, efektīvā devā stikla burciņā un bez alergēniem ar šādu uzcenojumu būtu jātirgo par 200 eiro! Tāpēc mēs saviem vitamīniem nevaram dot 40 vai 50 % atlaidi.

Mūsu mājaslapā var sakrāt no pieciem līdz 15% atlaidi, pensionāriem ir desmit procentu atlaide vienam vai diviem produktiem un 15% atlaide trim vai vairāk produktiem, tāpat invalīdiem. Ir arī dāvanas. Par noteiktu summu klients saņem dāvanā organisko magniju desmit dienām vai C vitamīnu ar bioflavonoīdiem, vai Omega taukskābes, vai preparātu Intestin, kas atvieglo gremošanu, aizcietējumus un attīra zarnu traktu. Vai organisko batoniņu.

Jums ir klientu klubs?

Man prasa, ka vajadzētu izveidot klubu, bet mums nav tīkla mārketinga, jo mēs nekad nespiežam cilvēkam kaut ko pirkt un lietot. Varam pastāstīt par produktiem, bet katram pašam jāizlemj – pirkt vai nepirkt. Un, galvenais, padomāt, ko grib nopirkt – atlaidi, jo ir lēti, vai produktu, kas ir vajadzīgs.



Mums ir klienti, kas citiem nemaz nestāsta, ka lieto uztura bagātinātājus, vienkārši labi izskatās un jūtas. Ir cilvēki, kas iepriekš lietojuši astoņus dažādus medikamentus, tagad lieto divus vai trīs.



Ļoti reti gadās, ka cilvēks no mums aiziet kaut kur citur, pārsvarā paliek un vēl atved savus radiniekus un paziņas. Pat savus ārstus atved.



Daudzi ārsti nenozīmē vitamīnus un minerālvielas nevis tāpēc, ka netic to iedarbībai vai nezina, ka tie būtu jālieto, vai tāpēc, ka viņiem būtu vienalga. Vienkārši ārstam tad ir jāuzņemas atbildība, bet, ja viņš nezina sastāvu (un ārsti zina, ka uztura bagātinātājos liek daudz E vielu), tad nevar uzņemties atbildību. Kad ārsts ierauga mūsu uztura bagātinātājus, viņš var tos ieteikt saviem pacientiem, jo redz, kāds ir to sastāvs, kādas ir devas, kā tie iedarbojas un ka nav blakusefektu.

Vai ar uztura bagātinātājiem tiešām nevar nodarīt sev pāri?

Ar tiem, kas ir mums, ja cilvēks, piemēram, izdzers uzreiz desmit tabletes C vitamīna, varbūt viņam pirmajā dienā būs caureja un pāris dienu – nātrene. Bet varbūt nebūs. Ir cilvēki, kas ik pēc stundas ir lietojuši pa tabletei C vitamīna, un viņiem nav bijuši nekādi simptomi. Viss atkarīgs no organisma.



B grupas vitamīni lielā devā var izraisīt pārmērīgu enerģijas pieplūdumu, sirds sitīsies, bet tā būs vienu vai divas dienas. Saindēties nevar. Taču vitamīni ir jālieto pareizi. Un jātur bērniem nepieejamā vietā, jo neviens nezina, kā katrs organisms reaģēs.

Cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai analīzes parādītu, ka stāvoklis uzlabojies?

Par dzelzi varu teikt, ka jau nedēļas laikā stāvoklis uzlabojas. Ar D vitamīnu ir dažādi. D vitamīna uzsūkšanos kontrolē arī citas vielas un vielmaiņa, aknu darbība, ir svarīgi, lai netrūktu A vitamīna, K2 vitamīna.



Divu mēnešu laikā ar mūsu produktiem var ļoti būtiski uzlabot D vitamīna līmeni, bet ir cilvēki, kam vajag četrus mēnešus. Tiem, kam nepaaugstinās D vitamīna līmenis, ja lieto dabīgo D3 vitamīnu, iespējams, jāpadomā par K2 vitamīnu.

Kas vitamīnos ir visdārgākais?

Pirmais – tās ir izejvielas. Ne katrs ražotājs, kam ir zīmols, pats ražo izejvielas. Pārsvarā ir ražotnes, kas piedāvā saražot visu vajadzīgo sastāvu.



Uztura bagātinātājos, līdzīgi kā pārtikā, atļauts diezgan liels piesārņojums. Un tad uzņēmums, kam pieder zīmols, var pieprasīt, ka grib, piemēram, C vitamīna attīrīšanas pakāpi 98 procentus. Par to jāmaksā vairāk. Ja grib pievienot citrusaugļu bioflavonoīdus, tas maksās vēl vairāk. Ja grib, lai citrusaugļu bioflavonoīdi būtu iegūti no mizām, kas nav apstrādatas ar vasku, tad ir vēl nākamā cena. Visu var pielāgot, un viss maksā. Iepakojums – parasta plastika, plastika, kas nesatur bisfenolu un ftalātus, stikls – katram ir cita cena. Stikls maksā visdārgāk un ir smags. Kapsulas apvalka cena. Piemēram, no kura auga ir kapsulas šķiedrvielas. Kur tas ir audzis? Ko satur? Tas nosaka cenu.



Es pievēršu īpašu uzmanību augu preparātiem, jo augi visu uzkrāj. Piemēram, pienenes saknes ekstrakts ir ļoti dārgs, drīz cena būs kā žeņšeņam, jo pienenes sakne attīra augsni no smagajiem metāliem. Pienenes saknes ekstrakts ir ļoti labs aknām, izvada žulti, attīra, atveseļo aknas, arī nierēm labs, bet pienenes sakni nekādā gadījumā nedrīkst lietot, ja tā augusi tuvu ceļam. Vai – sausajai tualetei. Vismaz 540 metriem jābūt. Arī nātru saknēm tas ir svarīgi.



Ķīniešiem kilometriem stiepjas lauki, pļavas, kuros ir iesēti ārstniecības augi. Un mašīnas brauc garām, un smidzina pesticīdus, herbicīdus, augšanas stimulētājus. Šādas izejvielas ir lētas. Kurkuma tur aug kā traka, bet ar šādu kurkumu var nodarīt sev ļaunu, jo arī kurkuma attīra augsni. Arī kartupelis visu uzsūc. Burkānam visvairāk viss sakrājas pirmajos trijos centimetros pie zaļajām lapām. Kartupelim – iekšā, tur neko nevar nogriezt, topinambūram, kurkumai – iekšā. Seleriju saknei – iekšā. Seleriju sakne ļoti attīra organismu. Un piesārņo, ja ir jau attīrījusi augsni. Tāpēc es pasūtu bioloģiski sertificētus produktus vai tādus, par ko zinu, kur izejvielas iegūtas. Bet šādi ražotāji tikai divas reizes gadā ražo, jo cauru gadu nevar savākt izejvielas.

Viena ārste man reiz teica, ka es esmu traka. Bet tas pat nav nekas ekskluzīvs. Tas ir tieši tas, kas mums vajadzīgs. Kāpēc lietot to, kas neārstē, bet piesārņo organismu?

Kādu jūs gribētu redzēt sava uzņēmuma nākotni? Kas varētu būt pēc nākamajiem pieciem gadiem?

Vispār es gribētu, lai Latvija kļūtu līdzīga Šveicei. Šveicē vai Nīderlandē 85 % cilvēku lieto uztura bagātinātājus. Pārsvarā izvēlas kvalitatīvus, skatās sastāvu. Es gribētu, lai mūsu cilvēki Latvijā arī skatās ne tikai cenu. Ir labi, ka tagad pievērš uzmanību derīguma termiņam, bet vēl vajadzētu skatīties bioloģisko vērtību.



Turpināšu piedāvāt labākus un vēl jaunākas paaudzes uztura bagātinātājus. Man šķiet, ka ir izdevīgāk padarīt cilvēkus veselīgākus, lai cilvēks ir vesels un ar uztura bagātinātājiem atbalsta savu veselību.



Gribu paplašināt savu sortimentu, uzlabot piegādes ātrumu, gribu, lai varam dot vairāk dāvanu, lai tās ir vērtīgas un patīkamas, un tad es jutīšu lepnumu un gandarījumu, ka visu daru pareizi. Un pēc pieciem gadiem, es ceru, vēl vairāk ārstu būs pārliecinājušies, ka uztura bagātinātāji var būt kvalitatīvi un efektīvi.

