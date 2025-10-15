Polijā no drošas nāves izglābj sievieti, kuru vecāki 27 gadus turēja ieslodzītu istabā
Polijā likumsargiem izdevies izglābt kādu 42 gadus vecu sievieti tik sliktā veselības stāvoklī, ka viņa bijusi “dažas dienas no nāves”, kamēr, kā vēsta vietējie mediji, vecāki viņu bija turējuši ieslēgtu istabā 27 gadus.
Cietusī sieviete, vārdā nosaukta tikai kā Mirella, pēdējo reizi bija redzēta 1998. gadā 15 gadu vecumā Polijas dienvidu pilsētā Sventohlovicē. Viņas vecāki kaimiņiem bija apgalvojuši, ka pusaudze ir pazudusi. Pēc 27 gadiem izkāmējušo sievieti izdevās atrast policijas reidā kādā daudzdzīvokļu namā šā gada jūlijā, kad kaimiņi bija sūdzējušies par trokšņiem, vēsta “Daily Mail”.
Inspektora vietniece Anna Hriniaka laikrakstam “Fakt” pastāstīja, ka 82 gadus vecā dzīvokļa īpašniece bija noliegusi, ka būtu noticis jebkāds konflikts. Kad policisti aprunājās ar Mirellu, viņa apliecināja, ka viss esot kārtībā, taču likumsargi pamanīja sievietes ievainotās kājas un nolēma izsaukt ātro palīdzību. Kaut gan Mirella tika atrasta jau vasarā, par šo briesmīgo gadījumu ziņots tikai tagad, kad vietējie iedzīvotāji sākuši ziedojumu vākšanu, lai palīdzētu Mirellai.
Kāds kampaņas organizētājiem sociālajos tīklos rakstīja: “Ārsti noskaidroja, ka infekcijas dēļ viņa bija nieka dažu dienu attālumā no nāves. Viņa jau divus mēnešus atrodas slimnīcā kritiskā stāvoklī.”
“Mirellu pazinušie cilvēki domāja, ka viņa pirms gandrīz 30 gadiem aizgāja no savām “ģimenes” mājām. Diemžēl patiesība izrādījās pavisam cita,” viņš paziņoja. “Daudzas lietas joprojām nav zināmas, un vairākus faktus pašlaik nevar atklāt. Viena lieta ir skaidra – ir jāatklāj patiesība, kāpēc šī jaunā, veselā 15 gadus vecā meitene pārstāja iziet no mājas un pazuda bez pēdām.” “Nav iedomājams pavadīt tik daudzus gadus vienā istabā. Viņa pati teikusi, ka nekad nav redzējusi, kā attīstās viņas pilsēta, ka ir atpalikusi no visa, palaidusi garām tik daudz – nekad nav bijusi pie ārsta, nav saņēmusi personu apliecinošu dokumentu, nav devusies vienkāršā pastaigā vai pat uz balkona... Viņa nekad nav bijusi pie zobārsta vai friziera. Viņas mati un zobi ir kritiskā stāvoklī un pat apdraud viņas veselību, tādēļ vajadzīgi privātās klīnikas apmeklējumi.”
“Daily Mail” norāda, ka pagājušajā nedēļā Brazīlijas policija Sanpaulu štata Sorokabā izglāba sešus gadus vecu meiteni, kura visu savu dzīvi tika turēta ieslēgta istabā. Meitene nekad nebija apmeklējusi skolu, nebija vakcinēta, neprata runāt un izskatījās tāda, it kā nekad nebūtu mazgāta. Vietējais izdevums “Universo Online” vēstījis, ka likumsargi ar meiteni sazinājušies, izmantojot dažādas skaņas.