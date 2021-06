Baudi svētkus bez vēdergraizēm

Protams, pirmais ieteikums būtu nepārēsties. Bet kā lai turas pretī visiem svētku gardumiem? Labā ziņa - ir daži vērā ņemami veidi, kā saudzēt savu kuņģa-zarnu traktu un izvairīties no nevēlamajām sajūtām.

Vasaras saulgriežu svētku dienu iesakām sākt ar olbaltumvielām bagātiem produktiem. Olas, biezpiens, grieķu jogurts, liesa gaļa, piemēram, vista, rieksti un pākšaugi nodrošinās sāta sajūtu visas gaidāmās dienas garumā un atturēs no vēlmes pagaršot visu pēc kārtas, kas vakarā tiks likts uz svētku galda.

Izbaudi to, ka šie svētki mums ir sezonā, kad tirgi, veikali un piemājas dārzi ir pilni ar svaigiem dārzeņiem, ogām un zaļumiem. Ja svētku vakarā paveicies ar labiem laikapstākļiem, ēdienu gatavo uz grila - dārzeņus, zivis, netreknu un nemarinētu gaļu. Uz svētku galda neaizmirsti likt šķiedrvielas saturošus produktus - zaļumus, ogas, augļus. Tie būs vērtīgi palīgi, lai apēstais virzītos pa gremošanas traktu.



Lai nepārēstos, ir jāēd lēni. Tas būs viegli izdarāms, ja pēc katra kumosa noliksi dakšiņu atpakaļ uz galda. Noteikti ir jātaisa pārtraukumi. Svētku vakarā to lieliski var realizēt, dodoties īsās pastaigās, dejojot un piedaloties aktivitātēs.

Ēdiens ir rūpīgi jāsakošļā. Atkarībā no maltītes, 10 - 40 košļāšanas reizes būs gana, lai kuņģis un smadzenes saņemtu pareizos signālus un pārēšanās drauds mazinātos.

Kurš gan šo visu iepriekš uzskaitīto nezina, vai ne? Un tomēr statistika liecina, svētku brīvdienām beidzoties, 30% - 40% Latvijas iedzīvotāju izjūt izmaiņas kuņģa - zarnu trakta darbībā. Ilgstoša smaguma sajūta, caureja, gastrīta saasinājumi, vēdera pūšanās – tās ir tipiskākās sūdzības, kuras risina mūsu gastroenterologi pēc saulgriežiem.

Foto: Publicitātes

Speciālisti iesaka laicīgi sagatavot savu organismu izēšanās triecienam. Viens no efektīvākajiem veidiem ir nobalansēt labās un sliktās baktērijas organismā. To var panākt, uzņemot papildus labās baktērijas ar probiotikas saturošiem ēdieniem, piemēram, skābajiem kāpostiem, salātiem, jogurtu, kefīru, vai ar aptiekās pirktu probiotiķi.

Efektīvs probiotiķis var palīdzēt ne tikai novērst vēdera pūšanos un gāzu rašanos – divas visbiežāk sastopamās problēmas, kas rodas pārēšanās gadījumos, bet arī parūpēties par saldu miegu, kad ballīte beigusies - žurnāla “Medical food” raksts “Zarnu mikrobioms un smadzenes” norāda uz zinātniski pārbaudītu saistību starp miegu un gremošanas traktā mītošo baktēriju skaitu un daudzveidību.[1] Balanss starp probiotiku lietošanu un uzņemto ēdienu spēj pozitīvi ietekmēt gulēšanas ritmu.



Efektīvā probiotiķī jāpievērš uzmanība baktēriju skaitam un sugu daudzveidībai. Baktēriju skaitam jābūt miljardos un, jo plašāka sugu daudzveidība, jo vērtīgāks ir produkts - viens baktēriju veids nevar izpildīt citas baktēriju sugas funkcijas. Baktēriju sugām atšķiras piestiprināšanās vieta zarnās. Vienas ir aktīvākas tievajā zarnā, citas atkal vislabāk darbojas resnajā zarnā. Ir baktērijas, kurām patīk veidot kolonijas zarnu gļotādā vai uz zarnās nokļuvušās barības.

Foto: Publicitātes

Aptiekās ir pieejams probiotiķis LYLBIOTIC - Latvijā efektīvākais, jo LYLBIOTIC vienā kapsulā ir ne mazāk kā 28 miljardi 9 dažādu baktēriju sugas, kas, kā apstiprināts pētījumos, veicina labvēlīgo baktēriju veidošanos zarnās, uzlabo gremošanu, palīdz nodrošināt normālu vielmaiņu, novērš aizcietējumu rašanos vai tieši pretēji, ir iedarbīgs pie visa veida caurejām.



LYLBIOTIC ir augstas aktivitātes pienskābo, bifidobaktēriju un Saccharomyces komplekss, bagātināts ar prebiotiku inulīnu - ūdenī šķīstošu šķiedrvielu, kas ir probiotiku barības viela un veicina labo baktēriju augšanu un aktivitāti, kad tās nonākušas zarnās.

Salīdzinot ar citiem līdzīgiem probiotiķiem, LYLBIOTIC ir izteikti ērts lietošanā - dienas deva ir viena kapsula.

LYLBIOTIC unikālais kapsulas apvalks pasargā baktērijas no kuņģa skābes iedarbības. Baktērijas iegūtas ar liofilizācijas metodi jeb izkaltētas saldējot, kas garantē, ka baktērijas tiek nogādātas zarnu traktā kuņģa skābes un žults neskartas un aktivizējas sārmainajā zarnu vidē - respektīvi, sāk darboties tikai tur, kur nepieciešams.

Inovatīvais kapsulas apvalks un baktēriju forma nodrošina baktēriju efektivitātes stabilitāti visu uzglabāšanas laiku un sniedz retu priekšrocību, īpaši tagad, siltajā laikā – LYLBIOTIC nav jāuzglabā ledusskapī, tās var turēt līdz pat +25°C siltumā.

Jūnijā LYLBIOTIC pieejams aptiekās visā Latvijā, arī internetaptiekās, ar atlaidi -20%.



Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®