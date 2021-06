Vai nirēja stāsts par atrašanos vaļa mutē ir patiess? Ārsts pauž skepsi

Viens no Keipkodas slimnīcas - iestādes, kur izmeklēja 56 gadus veco nirēju Maiklu Pakardu, kurš nonāca vaļa mutē, bet tika no tās izspļauts, - ārstiem paudis skepsi par to, vai vīrietis tiešām stāsta patiesību, vēsta "New York Post".