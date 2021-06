Kā pareizi ģērbties mežā ērču laikā

Encefalītu pārslimojušie ļaudis gandrīz vienmēr iegūst imunitāti visai turpmākajai dzīvei, tomēr tas nav labākais aizsardzības veids, jo šī slimība var izpausties ļoti smagi un pat radīt invaliditāti.

Parasti ērces dzīvo mežos, krūmājos, izcirtumos, pļavās, taču ar tām var sastapties arī piemājas dārzā vai parkā, bijuši gadījumi, kad ērce piesūkusies tramvaja pasažierim – acīmredzot viņš apsēdās vietā, kur iepriekš bija sēdējis, piemēram, sēņotājs, kurš nejauši paķēris līdzi nelūgtu pasažieri.

Vislabākais veids, kā pasargāties no encefalīta, ir vakcinācija. Pateicoties medicīnas attīstībai, to drīkst veikt visu gadu, nevis tikai ziemas sezonā, kā darīts agrāk. Tomēr vakcīna pasargā no encefalīta, nevis pašām ērcēm un Laima slimības, tāpēc, dodoties dabā, jāievēro drošība.

Kā pasargāt sevi, skaidro aktīvās atpūtas eksperts Lauris Piņķis. Jāizvēlas gaišas krāsas apģērbs, uz kura ērces varētu viegli pamanīt, pielāgojot to tā, lai asinssūcēji nevarētu zem tā pakļūt – krekls vai džemperis ar pieguļošām piedurknēm, bikses, kuras potīšu daļā ir šauras. Tās labi nosedzot, papildus jāizvēlas augsti apavi, kuros iespējams salikt bikšu galus.

Ejot dabā, jāizvēlas apģērbs, zem kura ērces nevar viegli pakļūt. (Foto: Publicitātes foto)

Ērces visbiežāk pieķeras garāmejošiem cilvēkiem potīšu augstumā (garākā zālē arī augstāk), tāpēc, pat uz īsu brīdi iebrienot zālē, jānodrošinās, lai ērces nevarētu pakļūt zem apģērba.

Pirms došanās dabā uz apģērba un minimāli uz ādas ieteicams izsmidzināt ērces un odus atbaidošu aizsardzības līdzekli. Tomēr tas nebūs gana efektīvi, ja apģērbs nebūs atbilstīgi pielāgots.

Pēc uzturēšanās dabā, pat ja tas ir piemājas dārzs, pārbaudiet, vai uz drēbēm un ķermeņa nav ērču. Atcerieties, ka ērces mājās var atnest arī mājdzīvnieki vai pats – ar puķēm, zariem, ogām un sēnēm.

Ja piesūkusies ērce

Šādā gadījumā ir svarīgi to ātri noņemt. Jāpaņem vates tamponiņš vai marles piciņa, kas samērcēta spirtā vai kādā alkoholu saturošā šķidrumā, jāpatur tas uz ērces četras līdz piecas minūtes. Ērce šajā laikā atslābina savus taustekļus.

Pēc tam ērci var izvilkt ar pinceti. Ērci ar kailām rokām aiztikt nav ieteicams!

Ērces izvilkšanai var izmantot diega cilpu, bet to ap snuķīti var apmest tikai tad, ja ērce ir tikko sākusi piesūkties. Pretējā gadījumā ērces galva var palikt ādā.

Nedrīkst liet virsū ērcei eļļu – tā, pirms nosmakt, izvemsies, un brūcē iekļūs Laima slimības ierosinātāji no ērces zarnām.

Pēc ērces izņemšanas koduma brūci dezinficē.

Ērces iznīcināšanas pareizais veids ir sadedzināšana. Dzīvai ērcei var pārbaudīt, vai tā nav encefalīta vīrusa pārnēsātāja, tas gan ir maksas pakalpojums, kuru veic tikai Rīgā, Infektoloģijas centrā.

Mēnesi pēc ērces piesūkšanās vēlams uzturā lietot vairāk augļu un dārzeņu, dzert vairāk šķidruma, izvairīties no alkohola, saaukstēšanās, pārmērīgas sauļošanās un fiziskas slodzes.

Ja neesat pārliecināts, ka varēsiet ērci pareizi noņemt, ieteicams meklēt medicīnisko palīdzību. Gan vakcinētam, gan nevakcinētam cilvēkam rūpīgi jāseko līdzi ādas izmaiņām koduma vietā un jāvēro sava pašsajūta. Slimības inkubācijas periods ilgst 7 līdz 15 dienas, ja parādās gripai līdzīgi simptomi vai arī piesūkšanās vietā veidojas sarkans plankums, nekavējoties jāvēršas pie sava ģimenes ārsta.

Avots: Rēzeknes slimnīca