Liepājas pilsētas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone Jauns.lv klāstīja, ka situācija ar bērnu pieskatīšanu vasarā nav tikai Timura ģimenei, bet ar šo problēmu saskaras arī citi vecāki, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

Ģimenēm ar bērniem invalīdiem visu gadu pieejams jau Tatjanas minētais ģimenes asistenta pakalpojums. Par asistentu var būt jebkurš cilvēks, kuram ģimene uzticas, un tai nav obligāti jābūt mammai.

Jauna iespēja invalīdu vecākiem

Ar 1. jūliju ģimenēm, kurās audzina bērnus invalīdus, papildus būs pieejams arī aprūpes pakalpojums mājās.

Aprūpes pakalpojums tiks finansēts no pašvaldības budžeta, un to piešķirs bez ienākumu testēšanas, ja būs īpašas kopšanas atzinums no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) un vecāki nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā. Tas arī būs papildus atbalsts šādām ģimenēm.

Mācību gada garums kā parastā skolā

Bet Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece komunikāciju jautājumos Renāte Meļķe Jauns.lv klāstīja, ka speciālajās skolās, tāpat kā vispārizglītojošās, ir noteikts mācību gads (nosaka Izglītības un zinātnes ministrija). Speciālā skola veic audzēkņu izglītošanu un vasaras periodā nepilda bērnu pieskatīšanas funkcijas.

Tatjana Jankovska ar dēlu Timuru.

Viņa ieteica bērnu vecākiem painteresēties par nometnēm bērniem, piemēram, sazinoties ar organizāciju "Liepājas Jaunie Vanagi", "Dižvanagi" vai Latvijas Bērnu fondu.

Nav gatavas receptes

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļā Jauns.lv norādīja, ka Labklājības ministrija par šo tēmu noteikti visu izskaidros – par atbalsta veidiem, pašvaldību iesaisti, Labklājības ministrijas kompetenci.

Bet Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa Jauns.lv atzina, ka par vasaras brīvo laiku atbild vecāki, kas organizē bērnu brīvlaikus. "Tādas gatavās receptes, ko iedot, nav, jo šāda vasaras trīs mēnešu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma nav. Kā pati mamma jau rakstā min, viens no pakalpojumiem ir atelpas brīdis. Cik var saprast, tad uz to jau mamma pieteikusies un 30 dienas saņems."

Vēl daži ieteikumi

Vēl no idejām, kas varētu būt atkarībā no pašvaldības – ģimenes asistenta pakalpojums, ja tāds pieejams. Ir arī vasaras nometnes bērniem ar invaliditāti. Tāpat ir aukles pakalpojums un vēršanās sociālajā dienestā ar iespējām rast, ka pašvaldība apmaksā aukles pakalpojumu.

Bez tam ir noteikts, ka vecāka atvaļinājums ir 30 diena plus vēl dažas dienas klāt, ja ir bērns ar invaliditāti. Ir arī dienas centra pakalpojums bērniem ar invaliditāti, tikai to darbību ietekmē šis Covid-19 laiks, Celmiņa norādīja.

Problēma ir sasāpējusi

"Problēma ir milzīga un sasāpējusi," iepriekš sarunā ar Jauns.lv sakcīja liepājniece Tatjana Jankovska, kura ar šausmām gaida vasaru, jo nezina, kā brīvlaikā varēs aprūpēt savu gandrīz 11 gadus veco dēlu Timuru, kuram ir smagas veselības problēmas. Viņa norādīja, ka līdzīgā situācijā ir vēl daudzu bērnu-invalīdu ģimenes.

Ne tikai Tatjana, bet arī citas ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, Jauns.lv atzina, ka vasara ir viens no viņu grūtākajiem gadalaikiem, jo ir problēmas ar bērnu pieskatīšanu. Vecākiem ir jāstrādā, bet speciālās skolas vasarā nedarbojas.