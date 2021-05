Kas vēderā, tas uz ādas!

Uzmanību dermatologu Džona Stouka un Donalda Pilsberija 1930.gadā radītai teorijai 10 gadus atpakaļ pievērsa ASV un Kanādas zinātnieki, kas pētīja aknes un probiotiku jautājumu mūsdienu zarnu-smadzeņu-ādas teorijas [1] aspektā: ”Atšķirība, protams, ir zinātniskās sarežģītības pakāpē, kas tagad mums ļauj saskatīt nenoliedzamu saikni starp šīm svarīgo orgānu sistēmām. Komunikācijas līnijas, nodrošinātas ar zarnu mikrobu starpniecību, var būt tiešas un netiešas – galu galā ietekmējot aknes pakāpi ar iekaisuma, oksidatīvā stresa, glikēmijas kontroles, audu lipīdu līmeņa, patogēno baktēriju, kā arī neiropeptīdu un garastāvokli regulējošo neiromediatoru sistēmisko efektu.” [2]

Baltoties uz 15 gadu ilgu pieredzi naturopātijā, šo teoriju attīstīt dzīvē turpina pasaulē atzīta naturopāte, vairāku grāmatu autore Dr.Nigma Talib. [3] Viņai par ādas starojumu var pateikties daudzas Holivudas zvaigznes, to starp Sjēna Millere un Penelope Krūza. Dr.Nigma Talib uzskata, ka tikai un vienīgi vesela mikroflora ir veselas ādas noslēpums un arī ādas novecošanas tempu ietekmes faktors.

Ir tik daudz veidu kā kaitēt sava vēdera jeb zarnu trakta veselībai un sajaukt kārtību, kas valda zarnu traktā mītošo baktērijā vidē. Piemēram, ar pārmērīgu cukura un pārstrādātas pārtikas patēriņu, gāzētu dzērienu un kafijas lietošanu, pārtikai pievienoto ķīmisko vielu uzņemšanu utt. Pieskaitiet vēl šodienas režīmu, kur valda stress un nepietiekams miegs... Izklausās, pēc mūsu ikdienas!

Īsumā par baktērijām - saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas definēto, probiotikas ir dzīvi mikroorganismi, kas, ja tiek uzņemti pietiekamā daudzumā, pozitīvi ietekmē organismu. Termins “probiotikas” tika ieviests 1965. gadā pretēji nosaukumam “antibiotikas”, un nosaukums ir atvasināts no grieķu valodas vārda pro biotica, kas nozīmē “dzīvības labā”. Mūsdienās probiotikas tiek dēvētas arī par labajām baktērijām.

Kā tad šīs baktērijas ietekmē ādu? Uzņemot probiotikas, piemēram, skābu kāpostu vai citas fermentētas pārtikas veidā vai uztura bagātinātāja formā, tās savienojas ar mūsu zarnu endogēnajiem jeb iekšējas izcelsmes mikroorganismiem, radot eklektisku mikrofloras sajaukumu, kas nepieciešams veselīgai zarnu barjerai. Baktēriju dažādība ir būtiska.

Kad baktēriju harmoniskais līdzsvars tiek apdraudēts, piemēram, satraukumu pilnas dienas gaitā, kaitīgās baktērijas var savairoties un izspiest labās. Tas neizbēgami bojā zarnu iekšējās sieniņas. Un toksīni, ko paredzēts izvadīt ar izdalījumiem, caur bojātajām sieniņām nonāk asinsritē. Šādā veidā tiek izraisīts iekaisuma uzliesmojums, tiek skarti visi orgāni, bet, jo īpaši āda (sausuma, piņņu, izsitumu, rozācijas, ekzēmas u.tml. veidā). [4]

Lai uzturētu baktēriju harmoniju un kontrolētu sliktās baktērijas, kas savairojas vēderā, ir nepieciešams uzņemt probiotikas. Attiecībā uz ādu, probiotikas iedarbojas līdzīgi kā uz gremošanas sistēmu – tās palīdz to saglabāt līdzsvarotā stāvoklī. Virsmas līmenī tas nozīmē - uzturēt ādu stāvoklī, kad tā ir ne pārāk sausa, ne pārāk taukaina, kā arī tai piemīt spējas efektīvi atvairīt vides faktorus, kas izraisa iekaisumu.

Arī zinātnieki ir apstiprinājuši, ka probiotikas spēj palīdzēt ādas veselībai un stimulēt ādas aizsardzību no ārējiem kaitīgiem faktoriem, to skaitā brīvajiem radikāļiem, saules starojuma, piesārņojuma. Kopumā visi šie ieguvumi palīdz samazināt iekaisumu un izsitumu uzliesmojumus, kā arī pasargā ādu no priekšlaicīgas novecošanas. [5]

Probiotikas jeb labvēlīgās baktērijas var uzņemt ar fermentētu ēdienu. Gadījumos, ja šāda veida ēdiena izraisītās blaknes, piemēram, vēdera pūšanās, nav komfortablas, vai arī ikdienas solī fermentēta ēdiena pagatavošana īsti nesokas, kā risinājums ir aptiekās nopērkamie uztura bagātinātāji.

Latvijā speciālistu atzīts un pircēju ievērots probiotiķis ir vietējā farmācijas ražotāja LYL love your life®LYLBIOTIC, kas savas līdera pozīcijas notur, pateicoties baktēriju iespaidīgajam skaitam un plašajai daudzveidībai.

LYLBIOTIC ir vienīgais augstas aktivitātes baktēriju komplekss, kas vienā kapsulā satur 28 miljardus labo baktēriju no 9 dažādām mikroorganismu sugām.

Būtiska ir arī baktēriju apstrādes tehnoloģijai. Tai ir tieša ietekme uz to, cik baktērijas būs iedarbīgas. LYLBIOTIC baktērijas tiek izkaltētas saldējot, kas garantē, ka tās aktivizējas tikai sārmainajā zarnu vidē, atšķirībā no citiem produktiem, kuru baktērijas savu potenciālu zaudē kuņģī, nenonākot līdz galvenajai darba vietai. LYLBIOTIC patentētais DRcaps™ kapsulu apvalks ne tikai pasargā baktērijas no kuņģa skābes iedarbības, bet arī garantē baktēriju stabilitāti visu produkta uzglabāšanas laiku.

Te uzreiz piebilde – LYLBIOTIC ir retais probiotiķis, kuru nevajag turēt vēsumā – ražotājs pieļauj kapsulu uzglabāšanu līdz pat +25°C siltumā, līdz ar to nav satraukuma, to ērti ņemot līdzi ikdienas gaitās, izbraucienos un ceļojumos.

Svarīgi ir pievērst uzmanību arī tam, vai probiotikas ir bagātinātas ar prebiotikām. Tieši pateicoties prebiotikām, pēc nonākšanas zarnās, labvēlīgajām baktērijām būs barības viela, kas veicinās sākotnējo baktēriju attīstību un aktivitāti. LYLBIOTIC sastāvā kā prebiotika ir šķiedrviela inulīns.

Un vēl - ideāli, ka jaunākās tehnoloģijas ir ļāvušas iekļaut visu mūsu vēdera, un tātad arī ādas veselībai nepieciešamo, dienas devā – tikai vienā LYLBIOTIC kapsulā.

Domājot par veselību, mirdzumu un lielisku garastāvokli, vasaru gaidot, maija mēnesī LYLBIOTIC ir pieejams aptiekās ar atlaidi līdz - 35%.

Reklāmas raksts sadarbībā ar LYL love your life®